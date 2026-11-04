Lille empfängt Bayern München am Mittwoch, dem 25. November 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq.

Die bislang letzten Duelle fanden in der Gruppenphase 2012 statt. Die Bayern gewannen zunächst auswärts in Frankreich mit 1:0 und anschließend zu Hause in München deutlich mit 6:1. In diesen beiden historischen Begegnungen erzielte Bayern sieben Tore und blieb ohne Gegentor. Seitdem ist allerdings mehr als ein Jahrzehnt vergangen.

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Wann beginnt Lille gegen Bayern München in der Champions League?

Lille gegen Bayern München beginnt am Mittwoch, dem 25. November 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Bayern München in der Champions League kaufen?

Für Fans, die Tickets für das Champions-League-Spiel zwischen Lille und Bayern München kaufen möchten, gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkteste und sicherste Weg führt über die offiziellen Ticket-Websites des Gastgebers (LOSC Lille) oder des Gastvereins (FC Bayern München). Tickets werden in der Regel zuerst für Vereinsmitglieder, Dauerkarteninhaber und Mitglieder von Treueprogrammen freigegeben. Verbleibende Plätze gehen anschließend in den freien Verkauf.

2. Zweitmarkt für Tickets

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Bayern München in der Champions League?

Hier sind die geschätzten Preise für das Champions-League-Spiel zwischen Lille und Bayern München:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze im Oberrang: Ab etwa 30 bis 50 Euro .

Ab etwa . Zentrale Plätze im Unterrang: Für zentrale Plätze im Unterrang steigen die Preise auf 150 Euro und mehr.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die offiziellen Tickets im Verkauf der Vereine ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo nach der Nachfrage:

Oberrang: Ab etwa 95 bis 104 Euro .

Ab etwa . Mittlere Kategorie und Seitenlinie: Die Preise liegen zwischen 145 und mehr als 250 Euro, abhängig von der Nähe zum Spielfeld und der steigenden Nachfrage vor dem Spieltag.

Lille gegen Bayern München in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Lille und Bayern München

Lille geht in schwacher Form in die Partie: In den vergangenen fünf Pflichtspielen gelangen nur zwei Siege bei zwei Niederlagen und einem Unentschieden. Zuletzt verlor Lille in der Champions League mit 2:4 gegen Galatasaray. Anfang des Monats hatte es in Europa zudem eine 0:3-Niederlage gegen Arsenal gegeben. Ein 1:0-Sieg gegen Le Havre in der Ligue 1 sorgte in der heimischen Liga kurzzeitig für Erleichterung. In den fünf Spielen erzielte Lille jedoch sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer. Diese Defensivbilanz dürfte Ancelotti vor der anstehenden Aufgabe Sorgen bereiten.

Bayern zeigte sich konstanter und holte aus den vergangenen fünf Spielen zwei Siege und drei Unentschieden. Zuletzt spielte Bayern in der Champions League 2:2 gegen Arsenal, zuvor gab es in der Bundesliga einen 6:1-Erfolg gegen RB Leipzig. Ein 7:0 gegen Union Berlin zu einem früheren Zeitpunkt in dieser Serie unterstreicht die Offensivstärke. Die drei Unentschieden in diesem Zeitraum deuten allerdings auf gelegentliche Anfälligkeit hin. In den fünf Spielen erzielte Bayern 20 Tore und kassierte acht.

Lille gegen Bayern München: Die bisherigen direkten Duelle

In den beiden bislang verzeichneten Begegnungen hat Bayern München eine klare Bilanz gegen Lille. Das jüngste Duell fand im November 2012 statt, als Bayern in der Gruppenphase der Champions League zu Hause mit 6:1 gewann. Auch das Auswärtsspiel in Lille im selben Jahr entschied Bayern mit 1:0 für sich. Bayern gewann beide Begegnungen, erzielte dabei sieben Tore und kassierte keinen Gegentreffer. Diese historische Bilanz dürfte der Heimmannschaft wenig Zuversicht geben, auch wenn das letzte Pflichtspiel zwischen den Vereinen mehr als ein Jahrzehnt zurückliegt.