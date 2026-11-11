Lille empfängt Auxerre am Samstag, dem 5. Dezember 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Liga am 17. Mai 2026 feierte Auxerre in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy einen bemerkenswerten 2:0-Auswärtssieg. Entscheidend waren die zwei Tore von Lassine Sinayoko. Die Duelle dieser beiden Klubs waren in der Vergangenheit häufig intensiv. Lille behielt bei mehreren früheren Siegen mit mehr als einem Tor Vorsprung die Oberhand, darunter ein deutliches 4:1.

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Wann ist Anstoß bei Lille gegen Auxerre in der Ligue 1?

Die Partie zwischen Lille und Auxerre wird am Samstag, dem 5. Dezember 2026, in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy in Villeneuve d'Ascq angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13 5. Dez. 2026 - 11:15 Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy

Wie kann man Tickets für Lille gegen Auxerre in der Ligue 1 kaufen?

Diese Möglichkeiten gibt es, um Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Auxerre zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste und sicherste Weg, reguläre Tickets für das Spiel zu kaufen, führt über die offizielle Website von Lille (losc.fr). Mitglieder, Dauerkarteninhaber und andere Fans können je nach Verkaufsphase online Tickets erwerben.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Lille gegen Auxerre in der Ligue 1?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lille und Auxerre:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: 15 bis 25 Euro für Plätze im Oberrang oder in den Ecken.

15 bis 25 Euro für Plätze im Oberrang oder in den Ecken. Plätze an den Längsseiten oder im mittleren Rang: 35 bis 75 Euro für eine bessere Sicht entlang der Seitenlinien, abhängig vom jeweiligen Block und Rang.

35 bis 75 Euro für eine bessere Sicht entlang der Seitenlinien, abhängig vom jeweiligen Block und Rang. VIP- und Hospitality-Pakete: 150 bis über 200 Euro pro Person für Zugang zu einer Premium-Lounge und exklusive Sitzplätze.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Oberrang / günstige Wiederverkaufstickets: 30 bis 55 Euro für die günstigsten Plätze.

30 bis 55 Euro für die günstigsten Plätze. Kategorie 1 / Plätze im Unterrang an den Längsseiten: 60 bis 130 Euro für eine hervorragende Sicht von den Seitenlinien.

60 bis 130 Euro für eine hervorragende Sicht von den Seitenlinien. VIP- und Hospitality-Tickets aus dem Wiederverkauf: 130 bis über 250 Euro, abhängig vom jeweiligen Business-Paket und der Verfügbarkeit.

Lille gegen Auxerre in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Lille gegen Auxerre: Aktuelle Form

Lille hat wettbewerbsübergreifend eines der letzten fünf Spiele gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Champions League ein 0:0 gegen Bodø/Glimt, davor gewann Lille in der Ligue 1 mit 1:0 gegen Lens. Die 2:4-Niederlage gegen Galatasaray im Europapokal war die einzige Pleite in diesem Zeitraum. In den fünf Partien erzielte Lille vier Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Auxerre hat von den letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Zuletzt verlor Auxerre in der Ligue 1 mit 1:5 gegen Straßburg, nachdem es zuvor ein 1:1 gegen Le Mans gegeben hatte. Zuvor gelang in diesem Zeitraum ein 3:1-Sieg gegen Le Havre. In den fünf Spielen erzielte Auxerre zehn Tore und kassierte 14 Gegentreffer. Diese Bilanz zeigt sowohl die Offensivstärke als auch die defensive Anfälligkeit.

Lille gegen Auxerre: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand im Mai 2026 statt, als Auxerre in der Ligue 1 in der Decathlon Arena-Stade Pierre-Mauroy mit 2:0 gewann. Davor siegte Lille im Dezember 2025 auswärts bei Auxerre mit 4:3 und im April 2025 zu Hause mit 3:1. Von den letzten fünf erfassten Duellen gewann Lille drei und Auxerre eines, eine Partie endete unentschieden. Dabei fielen regelmäßig Tore auf beiden Seiten.