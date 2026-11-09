Levante empfängt Racing Santander am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio Ciudad de Valencia.

Beim jüngsten Aufeinandertreffen im April 2025 während der Segunda-División-Saison gewann Levante UD im Estadio Ciudad de Valencia mit 3:1. Zuvor hatte Racing Santander in der ersten Hälfte der Saison 2024/25 auswärts im El Sardinero einen knappen 1:0-Sieg gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Levante gegen Racing Santander wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Levante gegen Racing Santander in LaLiga?

Levante gegen Racing Santander wird am Sonntag, dem 29. November 2026, im Estadio Ciudad de Valencia angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 14 27. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Racing Santander in LaLiga kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Levante und Racing Santander gibt es folgende reguläre Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Ticketportale von Levante UD (für Heimspiele im Estadio Ciudad de Valencia) oder Real Racing Club (Racing Santander) gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Racing Santander in LaLiga?

Für das anstehende LaLiga-Spiel zwischen Levante und Racing Santander gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze/reguläre Eintrittskarten: Die Preise beginnen bei etwa 30 bis 70 € .

Die Preise beginnen bei etwa . Premiumplätze/Plätze an den Längsseiten: Die Preise liegen in der Regel zwischen 80 und 150 €.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Marktnachfrage richten:

Oberrang/Plätze hinter den Toren: Die Preise beginnen bei etwa 85 bis 110 € .

Die Preise beginnen bei etwa . Plätze an den Längsseiten/Premiumplätze: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 130 und über 350 €.

Levante gegen Racing Santander in LaLiga: Alles Wissenswerte

Levante gegen Racing Santander: Die Form

Levante holte in den vergangenen fünf LaLiga-Spielen einen Sieg und zwei Unentschieden bei zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team mit 1:2 gegen Real Sociedad, außerdem unterlag es in diesem Zeitraum Villarreal mit 1:3. Der 3:1-Sieg gegen Athletic Bilbao war der Höhepunkt der jüngsten Ergebnisse. In diesen fünf Partien erzielte Levante neun Tore und kassierte acht Gegentreffer. Das Team zeigte Offensivdrang, ließ defensiv aber Stabilität vermissen.

Racing Santander verbuchte in den vergangenen fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt gewann das Team mit 2:1 gegen Espanyol, doch die Niederlagen gegen Osasuna (0:2), Celta Vigo (0:5) und Barcelona (2:7) offenbaren erhebliche defensive Schwächen. Beim 2:2 gegen Valencia zeigte Racing eine seiner stärkeren Leistungen. In diesen fünf Spielen erzielte Racing sieben Tore und kassierte 16 Gegentreffer.

Levante gegen Racing Santander: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im April 2025 in der Segunda División statt. Levante besiegte Racing Santander dabei im Estadio Ciudad de Valencia mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen liegt Racing Santander mit zwei Siegen gegenüber ebenfalls zwei Siegen von Levante und einem Unentschieden knapp vorn. Die Begegnung davor gewann Racing im Oktober 2024, ebenfalls in der Segunda División, mit 1:0.