Levante empfängt Elche am Sonntag, dem 22. November 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia.

Beim jüngsten Ligaduell im Januar 2026 setzte sich Levante im Estadio Ciudad de Valencia in einer packenden Partie mit 3:2 gegen Elche durch. Zuvor hatte Elche in der Saison 2025/26 zu Hause einen souveränen 2:0-Sieg gegen Levante gefeiert.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Levante gegen Elche wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Levante gegen Elche in LaLiga angepfiffen?

Levante gegen Elche wird am Sonntag, dem 22. November 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia angepfiffen.

La Liga - Spielwoche 13 23. Nov. 2026 - 15:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wie kann man Tickets für Levante gegen Elche in LaLiga kaufen?

Wer Tickets für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Levante und Elche im Estadio Ciudad de Valencia kaufen möchte, hat in der Regel mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Levante UD: Als Heimverein verkauft Levante Einzeltickets direkt über sein offizielles Ticketportal. Das ist gewöhnlich der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen.

Als Heimverein verkauft Levante Einzeltickets direkt über sein offizielles Ticketportal. Das ist gewöhnlich der sicherste und zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen. Ticketverkauf von Elche CF: Wer die Gastmannschaft unterstützt, kann Tickets für den Gästebereich in der Regel über die offiziellen Vereinskanäle von Elche anfragen. Der Verein erhält normalerweise ein Kontingent für seine mitreisenden Fans.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Elche in LaLiga?

Hier sind die geschätzten Preiskategorien und Preise für Tickets zum LaLiga-Spiel zwischen Levante und Elche:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardplätze / Oberrang (Gol Alto / reguläre Eintrittskarten): Die Preise beginnen bei gewöhnlichen Spielen in der Regel bei etwa 30 bis 50 € , abhängig vom Gegner und der Lage des Platzes im Oberrang.

Die Preise beginnen bei gewöhnlichen Spielen in der Regel bei etwa , abhängig vom Gegner und der Lage des Platzes im Oberrang. Längsseite / Unterrang (Tribuna / Lateral): Plätze in der mittleren Kategorie und im Unterrang näher am Spielfeld kosten im offiziellen Vereinsverkauf in der Regel 60 bis 110 € .

Plätze in der mittleren Kategorie und im Unterrang näher am Spielfeld kosten im offiziellen Vereinsverkauf in der Regel . VIP- / Hospitality-Pakete: Exklusive Spieltagserlebnisse mit Verpflegung und besonders guten Sitzplätzen beginnen normalerweise bei etwa 150 bis über 250 €.

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf: Oberrang / hinter dem Tor: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 135 bis 145 € .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Kategorie 2 / Standardplätze: Plätze mit üblicher Sicht kosten häufig 140 bis 160 € .

Plätze mit üblicher Sicht kosten häufig . Weiterverkauf: Kategorie 1 / Premiumplätze an der Längsseite: Besonders gute Plätze an der Seitenlinie oder stark nachgefragte Tickets kosten je nach Verfügbarkeit häufig 175 bis über 210 €.

Levante gegen Elche in LaLiga: Alles Wissenswerte

Levante gegen Elche: Die Form

Levante geht mit einer wechselhaften Bilanz aus den vergangenen fünf LaLiga-Spielen in diese Partie: zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es einen 3:1-Sieg gegen Athletic Bilbao, davor ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna. Das zuvor erzielte 3:3 gegen Sevilla zeigte, wie torgefährlich Levante sein kann. Die 1:3-Niederlage gegen Villarreal und das 2:4 gegen Barcelona verdeutlichen jedoch die defensiven Schwächen, die Castros Mannschaft noch nicht abgestellt hat. In diesen fünf Spielen erzielte Levante zehn Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Elche reist mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf LaLiga-Spielen an. Zuletzt gab es gegen Villarreal und Celta Vigo zwei torlose Remis in Folge. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum war ein 3:1 bei Espanyol. Eine 2:3-Niederlage gegen Real Madrid und ein 1:1 gegen Athletic Bilbao vervollständigen die Bilanz. Anselmis Mannschaft hat in diesen fünf Partien nur fünf Tore erzielt, was dem Gästeteam Sorgen bereiten dürfte.

Levante gegen Elche: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt am 23. Januar 2026 in LaLiga aufeinander. Levante gewann im Estadio Ciudad de Valencia mit 3:2. Davor feierte Elche im August 2025 im ersten LaLiga-Duell der beiden Teams in jener Saison einen 2:0-Heimsieg. In den vergangenen fünf direkten Duellen in LaLiga und der Segunda División holte jede Mannschaft zwei Siege, hinzu kam ein Unentschieden. Insgesamt fielen in diesen Partien 19 Tore.