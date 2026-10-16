Levante empfängt Atlético Madrid am Sonntag, dem 1. November 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia.

Beim jüngsten Ligaduell der beiden Mannschaften im Estadio Ciudad de Valencia im Februar 2026 gab es ein hart umkämpftes 0:0. Vor diesem torlosen Remis hatte Diego Simeones Atlético im November 2025 mit 3:1 gegen Levante gewonnen.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Levante gegen Atlético Madrid wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann wird Levante gegen Atlético Madrid in LaLiga angepfiffen?

Levante gegen Atlético Madrid findet am Sonntag, dem 1. November 2026, im Estadio Ciudad de Valencia in Valencia statt.

La Liga - Spielwoche 11 31. Okt. 2026 - 09:00 Estadio Ciudad de Valencia

Wie kauft man Tickets für Levante gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Für das bevorstehende LaLiga-Spiel zwischen Levante und Atlético Madrid im Estadio Ciudad de Valencia gibt es mehrere Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielle Website von Levante UD: Der Kauf über das offizielle Ticketportal von Levante ist der zuverlässigste Weg, Karten zum Originalpreis zu bekommen. Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel zuerst Zugang, bevor die übrigen Plätze in den freien Verkauf gehen.

Offizielle Website von Atlético Madrid: Wenn Sie die Gastmannschaft unterstützen und Plätze im vorgesehenen Gästeblock (Zona Visitante) suchen, können Sie über die offiziellen Ticketkanäle von Atlético nach dem Gästekontingent schauen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Karten für reguläre Plätze häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende LaLiga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Levante gegen Atlético Madrid in LaLiga?

Hier finden Sie eine Übersicht der Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Levante und Atlético Madrid, aufgeschlüsselt nach offiziellen Verkaufskanälen und Zweitmarkt. Die Preise sind in Euro umgerechnet:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze (Torbereich und Tribuna/Lateral Alto): Beim offiziellen Verkauf über Levante UD beginnen die Preise für reguläre Plätze im Oberrang und in den Torbereichen üblicherweise bei etwa 30 € , wenn die Tickets erstmals für Mitglieder und die Allgemeinheit in den Verkauf gehen.

Zentrale Plätze und Unterrang (Lateral Bajo / Haupttribüne): Plätze mit besserer Sicht kosten direkt beim Verein im Allgemeinen zwischen 50 und 100 € oder mehr , je nachdem, wie nah sie am Spielfeld und wie zentral sie liegen.

Gästeblock (Zona Visitante): Die über das offizielle Mitgliederportal von Atlético Madrid vergebenen Tickets orientieren sich im Allgemeinen an den üblichen Preisobergrenzen für Gästefans in LaLiga und kosten typischerweise etwa 30 bis 50 € .

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Oberrang / Torbereiche (Gol Alto / Gol Orriols Central Alto): Tickets für den Oberrang hinter den Toren werden zu Preisen ab etwa 155 bis 165 € angeboten.

Seitentribüne / Lateral Alto: Plätze mit seitlichem Blick im mittleren Bereich und im Oberrang kosten auf dem Zweitmarkt im Allgemeinen 180 bis 220 € .

Unterrang und Plätze mit besonders guter Sicht (Lateral Bajo): Plätze im Unterrang an der Seitenlinie kosten je nach Nachfrage und Verfügbarkeit in den jeweiligen Reihen ab 230 bis 350 € oder mehr .

Levante gegen Atlético Madrid in LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Die Form von Levante und Atlético Madrid

Levante hat wettbewerbsübergreifend nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen. Hinzu kommen zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Den schwersten Rückschlag gab es beim 2:4 gegen Barcelona, das jüngste Ergebnis war ein 1:3 gegen Villarreal. Der Lichtblick war ein überzeugender 5:2-Sieg gegen Real Betis, der zeigte, dass Castros Mannschaft an einem guten Tag viele Tore erzielen kann. In den fünf Partien schoss Levante acht Tore und kassierte zehn Gegentreffer. Diese Defensivbilanz dürfte auf der Bank der Gastgeber für Sorge sorgen.

Bei Atlético Madrid sieht die jüngste Form anders aus: Drei der letzten fünf Pflichtspiele wurden gewonnen. Das bemerkenswerteste Ergebnis war der 2:1-Derbysieg gegen Real Madrid. Zuvor hatte Atlético Osasuna mit 4:0 besiegt und auswärts bei Real Sociedad mit 3:0 gewonnen. Die beiden Niederlagen gab es gegen Athletic Bilbao in LaLiga und gegen Liverpool in der Champions League. Simeones Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Besonders stark war dabei ihre Bilanz in den nationalen Wettbewerben.

Levante gegen Atlético Madrid: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Januar 2026 im Estadio Ciudad de Valencia statt und endete in LaLiga 0:0. Davor gewann Atlético im November 2025 zu Hause mit 3:1. In den letzten fünf direkten Duellen in LaLiga und der Copa del Rey hat Atlético mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Levante die Nase vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden. Insgesamt fielen in diesen fünf Spielen neun Tore.