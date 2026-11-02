Lens empfängt Toulouse am Samstag, dem 21. November 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens.

Das jüngste Duell der beiden in der Ligue 1 fand im April 2026 statt und endete mit einem unterhaltsamen 3:2-Sieg für Lens im Stade Bollaert-Delelis. Die beiden Teams trafen im April 2026 auch im Halbfinale des Coupe de France aufeinander. Dabei gewann Lens zu Hause souverän mit 4:1.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lens gegen Toulouse wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Lens gegen Toulouse in der Ligue 1 angepfiffen?

Lens gegen Toulouse wird am Samstag, dem 21. November 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 11 21. Nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Wie kann man Tickets für Lens gegen Toulouse in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lens und Toulouse gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf von RC Lens: Der direkteste und verlässlichste Weg, offizielle Tickets zum regulären Preis zu kaufen, führt über die offizielle Website von RC Lens (Billetterie). Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel in den ersten Verkaufsphasen bevorzugten Zugang. Anschließend beginnt je nach Verfügbarkeit der freie Verkauf.

Der direkteste und verlässlichste Weg, offizielle Tickets zum regulären Preis zu kaufen, führt über die offizielle Website von RC Lens (Billetterie). Mitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel in den ersten Verkaufsphasen bevorzugten Zugang. Anschließend beginnt je nach Verfügbarkeit der freie Verkauf. Ticketschalter am Stade Bollaert-Delelis: Tickets könnt Ihr auch direkt an den Ticketschaltern des Stadions in Lens kaufen oder abholen, insbesondere vor dem Spieltag, falls noch Plätze verfügbar sind.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Tickets des Vereins vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Lens gegen Toulouse in der Ligue 1?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lens und Toulouse:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Hinter den Toren und in den Fanblöcken (Delacourt / Trannin, Ebene 0): Etwa 15 bis 25 €.

(Delacourt / Trannin, Ebene 0): Etwa Seitliche Tribünen (Delacourt / Trannin, Ebenen 1 und 2): Etwa 25 bis 45 €.

(Delacourt / Trannin, Ebenen 1 und 2): Etwa Zentrale Tribünenbereiche (Xercès / Lepagnot): Etwa 50 bis über 80 € (Premium-Hospitality-Angebote kosten entsprechend mehr).

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Plätze / Oberrang : Ab etwa 55 bis 65 €.

: Ab etwa Standardplätze / Haupttribüne : Je nach Nachfrage für den jeweiligen Sitzplatz etwa 75 bis 120 € .

: Je nach Nachfrage für den jeweiligen Sitzplatz etwa . VIP- und Premium-Hospitality-Pakete: 130 bis über 250 € pro Ticket.

Lens gegen Toulouse in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Lens und Toulouse

Lens hat in den letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann Lens am 17. Oktober in der Ligue 1 bei Troyes mit 3:1. Zuvor im selben Monat gelang zudem ein 2:1-Sieg gegen Lyon. Die beiden Niederlagen gab es gegen Sporting CP in der Champions League und Monaco in der Ligue 1. In diesen fünf Spielen erzielte Lens acht Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Toulouse holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und zwei Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gewann Toulouse am 16. Oktober mit 3:0 gegen Le Mans. Im September folgte auf ein 2:2 gegen Monaco ein 3:2-Sieg gegen Le Havre. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in einem Freundschaftsspiel gegen Pau. In den fünf Partien erzielte Toulouse zehn Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Lens gegen Toulouse: Die jüngsten direkten Duelle

In den jüngsten Duellen mit Toulouse war Lens die überlegene Mannschaft. Das letzte Aufeinandertreffen fand im April 2026 im Coupe de France statt. Lens gewann im Stade Bollaert-Delelis mit 4:1, nachdem das Team dort nur wenige Tage zuvor in der Ligue 1 mit 3:2 gesiegt hatte. Von den letzten fünf Begegnungen in allen Wettbewerben gewann Lens drei und Toulouse eine, hinzu kam ein Unentschieden. Auch die Gesamtbilanz der Tore zeigt, dass Lens gegen diesen Gegner immer wieder die Oberhand behielt.