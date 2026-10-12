Lens empfängt Paris FC am Samstag, dem 24. Oktober 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens.

RC Lens kann sich nach dem letzten Pflichtspiel der beiden Mannschaften in der Liga mit dem Sieg brüsten: Im Februar 2026 gelang ein deutlicher 5:0-Erfolg gegen Paris FC. Die Fans dürfen eine umkämpfte Partie erwarten, denn Paris FC will sich auswärts vor dem leidenschaftlichen Publikum in Lens revanchieren.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Lens gegen Paris FC wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Ligue-1-Spiel Lens gegen Paris FC?

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 8 24. Okt. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Lens gegen Paris FC kaufen?

Für das Spiel RC Lens gegen Paris FC am 24. Oktober 2026 im Stade Bollaert-Delelis gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizieller Ticketverkauf von RC Lens

Offizielle Vereinswebsite und App: Hier können reguläre Tickets direkt zum Originalpreis gekauft werden.

Offizielle Ticketbörse: Falls das Spiel ausverkauft ist, können Dauerkarteninhaber ihre Plätze über die offizielle Ticketbörse von RC Lens weiterverkaufen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Sind die Tickets im Erstverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets von Verkäufern an. Die Preise auf Wiederverkaufsplattformen können je nach Sitzplatz und Nachfrage schwanken.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Lens gegen Paris FC?

Die Ticketpreise für RC Lens gegen Paris FC im Stade Bollaert-Delelis hängen vom Verkaufskanal und der Sitzplatzkategorie ab:

1. Offizieller Vereinsverkauf (Originalpreis)

Direkt über die offizielle Ticketplattform oder die Stadionkasse von RC Lens:

Hinter den Toren / Fanblöcke (Delacourt / Trannin, Ebene 0): Etwa 15 bis 25 €

Seitliche Tribünen (Delacourt / Trannin, Ebenen 1 und 2): Etwa 25 bis 45 €

Mittlere Bereiche der Seitentribünen (Xercès / Lepagnot): Etwa 50 bis über 80 €

2. Zweitmarkt-Plattformen

Falls der Erstverkauf ausverkauft ist, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die von der Nachfrage auf dem Wiederverkaufsmarkt abhängen:

Einstiegspreis: Etwa 55 bis 65 € für Plätze in der günstigsten Kategorie

Durchschnitt / Haupttribünen: Etwa 75 bis 120 €

VIP- und Premium-Hospitality:130 bis über 250 € pro Ticket

Lens gegen Paris FC in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Lens gegen Paris FC: Die Form

Lens geht mit schwacher Form in der heimischen Liga in diese Partie. In den letzten fünf Pflichtspielen gab es einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der einzige Lichtblick in dieser Phase war ein dramatischer 3:2-Sieg in der Champions League gegen Slavia Prag. In der Liga lief es dagegen schwierig, zuletzt setzte es in der Ligue 1 eine 1:2-Niederlage gegen Monaco. In diesen fünf Partien erzielte Lens sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Unbeständigkeit der Mannschaft sowohl im Angriff als auch in der Abwehr wider.

Paris FC präsentierte sich deutlich stabiler und gewann drei seiner letzten fünf Spiele bei zwei Unentschieden. Zuletzt gelang ein 2:1-Sieg in Straßburg. In diesem Zeitraum gewann die Mannschaft zudem auswärts gegen Marseille. Die Gäste kassierten in ihren letzten fünf Partien nur ein Gegentor und weisen damit für diesen Zeitraum eine der besten Defensivbilanzen auf.

Lens gegen Paris FC: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel dieser beiden Mannschaften endete mit einer deutlichen Niederlage für Lens: Im Februar 2026 verlor der Verein in der Ligue 1 zu Hause mit 0:5 gegen Paris FC. Zuvor hatte Lens im Oktober 2025 zu Hause mit 2:1 gewonnen. In den jüngsten direkten Duellen hat Paris FC die Nase vorn. Der deutliche Sieg zu Beginn dieses Jahres dürfte den Spielern beider Mannschaften noch gut in Erinnerung sein.