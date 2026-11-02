Lens empfängt Marseille am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens.

Beim jüngsten Ligaduell am 24. Januar 2026 setzte sich Marseille im Stade Vélodrome mit 3:1 gegen Lens durch. Zuvor hatte Lens im Oktober 2025 Marseille im Stade Bollaert-Delelis mit 2:1 besiegt.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lens gegen Marseille wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Lens gegen Marseille in der Ligue 1?

Lens gegen Marseille findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Wie kann man Tickets für Lens gegen Marseille in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen RC Lens und Olympique de Marseille gibt es vor allem folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von RC Lens: Da das Spiel im Stade Bollaert-Delelis stattfindet, lassen sich Tickets zum regulären Preis am direktesten und sichersten über die offizielle Ticketwebsite von RC Lens kaufen.

Da das Spiel im Stade Bollaert-Delelis stattfindet, lassen sich Tickets zum regulären Preis am direktesten und sichersten über die offizielle Ticketwebsite von RC Lens kaufen. Offizielle Kanäle von Olympique de Marseille: Gästefans können sich über das offizielle Ticketportal von OM über das Gästekontingent informieren. Dort werden üblicherweise der Zugang zum Gästebereich und Reisepakete für registrierte Fangruppen und Mitglieder koordiniert.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Lens gegen Marseille in der Ligue 1?

Hier findet Ihr eine Übersicht der geschätzten Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen RC Lens und Olympique de Marseille:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets / Standardkategorie: Tickets zum regulären Preis direkt vom Verein kosten je nach Sitzplatzkategorie und Tribünenbereich im Stade Bollaert-Delelis üblicherweise ab etwa 40,00 bis 85,00 Euro .

Tickets zum regulären Preis direkt vom Verein kosten je nach Sitzplatzkategorie und Tribünenbereich im Stade Bollaert-Delelis üblicherweise ab etwa . Ermäßigungen / Sonderkategorien: Ermäßigte Tickets, etwa für Fans mit Behinderung oder bestimmte Mitgliedergruppen, können bereits ab 15,00 bis 30,00 Euro erhältlich sein.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Regulärer Weiterverkauf / obere Ränge: Für stark nachgefragte Spiele wie das gegen Marseille beginnen die Angebote für Plätze auf den oberen Rängen oder in regulären Bereichen in der Regel bei etwa 90,00 bis 110,00 Euro .

Für stark nachgefragte Spiele wie das gegen Marseille beginnen die Angebote für Plätze auf den oberen Rängen oder in regulären Bereichen in der Regel bei etwa . Premiumplätze / Plätze an der Längsseite: Besonders gute Plätze oder Plätze auf den unteren Rängen kosten je nach aktuellem Angebot und der genauen Nachfrage kurz vor dem Spiel zwischen 130,00 und über 170,00 Euro.

Lens gegen Marseille in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Lens gegen Marseille: Die Form

Lens hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt unterlag der Klub Monaco in der Ligue 1 mit 1:2. Auch gegen Lorient und Strasbourg gab es in der Liga Niederlagen. Den einzigen Sieg feierte Lens in der Champions League mit einem 3:2 gegen Slavia Prag. In den fünf Spielen erzielte Lens acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Marseille hat seine letzten fünf Spiele in der Ligue 1 und der Europa League allesamt verloren. Zuletzt gab es eine 1:2-Niederlage gegen Paris Saint-Germain, in Europa unterlag Marseille zudem Besiktas mit 1:4. In diesen fünf Partien erzielte Marseille nur sechs Tore und kassierte zehn Gegentreffer.

Lens gegen Marseille: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs am 24. Januar 2026 in der Ligue 1 aufeinander. Marseille gewann zu Hause mit 3:1 gegen Lens. In den letzten fünf direkten Duellen ist die Bilanz ausgeglichen: Beide Teams holten jeweils zwei Siege, ein weiteres Spiel gewann Lens auswärts. Im Oktober 2025 siegte Lens zu Hause mit 2:1, während Marseille seinen anderen Sieg in diesem Zeitraum im April 2024 feierte.