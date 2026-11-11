Lens empfängt Le Havre am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens.

Im jüngsten Ligaduell am 30. Januar 2026 feierte RC Lens im Stade Bollaert-Delelis einen knappen 1:0-Sieg. Zu den bisherigen Begegnungen gehören auch torreiche Spiele, insbesondere Le Havres 4:3-Sieg an gleicher Stelle im März 2025.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Lens gegen Le Havre wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Lens gegen Le Havre in der Ligue 1?

Lens gegen Le Havre wird am Samstag, dem 5. Dezember 2026, im Stade Bollaert-Delelis in Lens angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 13 5. Dez. 2026 - 14:45 Stade Bollaert-Delelis

Wie kann man Tickets für Lens gegen Le Havre in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Lens und Le Havre gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets für Heimspiele im Stade Bollaert-Delelis können direkt über das offizielle Ticketportal von RC Lens gekauft werden.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Vereins vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Lens gegen Le Havre in der Ligue 1?

Hier sind die geschätzten Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Lens und Le Havre:

1. Offizielle Kanäle des Vereins

Nordtribüne (Stammfans und Fangesänge): 30 bis 55 €

30 bis 55 € Südtribüne (Familien und erhöhte Plätze mit guter Sicht): 40 bis 70 €

40 bis 70 € Osttribüne (Firmenkunden und Catering): 90 bis 180 €

90 bis 180 € Westtribüne (VIP- und Businessbereiche): 150 bis 250 €

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten und Plätze auf den oberen Rängen: Ab etwa 47 bis 75 €

Ab etwa 47 bis 75 € Kategorie 2 / Plätze in zentraler Lage: Zwischen 78 und 120 €

Zwischen 78 und 120 € Kategorie 1 / Plätze mit besonders guter Sicht auf dem Zweitmarkt: Ab 130 €

Lens gegen Le Havre in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Lens und Le Havre

Lens hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Lille in der Ligue 1. In diesem Zeitraum verlor Lens zudem in der Champions League mit 0:3 gegen Club Brugge. Für etwas Erleichterung sorgten Siege gegen Paris FC (2:1) und auswärts gegen Troyes (3:1). Lens erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Le Havre hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen und vier verloren. Zuletzt gab es in der Ligue 1 eine 1:5-Niederlage gegen Paris Saint-Germain. In diesem Zeitraum verlor Le Havre in der Liga außerdem mit 3:4 gegen Marseille und mit 1:3 gegen Auxerre. Das einzige positive Ergebnis war ein 6:1-Sieg im Freundschaftsspiel gegen Boulogne. Bei den vier Liganiederlagen in diesem Zeitraum kassierte Le Havre elf Gegentore.

Lens gegen Le Havre: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine am 30. Januar 2026 in der Ligue 1 aufeinander. Lens gewann im Stade Bollaert-Delelis mit 1:0. Die Bilanz der letzten fünf direkten Duelle ist ausgeglichen: Lens und Le Havre siegten jeweils zweimal, hinzu kommt ein Unentschieden. Das jüngste Aufeinandertreffen im Bollaert endete im März 2025 mit einem 3:4-Sieg für Le Havre. Beim Duell in Le Havre im August 2025 setzte sich Lens mit 2:1 durch.