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So bekommt Ihr Tickets für Leeds United gegen Tottenham Hotspur: Premier-League-Preise, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Leeds United trifft in der Premier League auf Tottenham Hotspur. So sichern Sie sich Tickets.

Leeds United empfängt Tottenham Hotspur am Samstag, dem 7. November 2026, an der Elland Road in Leeds.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Premier League fand im Mai 2026 statt und endete im Tottenham Hotspur Stadium nach einer umkämpften Partie 1:1. Vor diesem Unentschieden hatte Tottenham im Oktober 2025 an der Elland Road einen 2:1-Auswärtssieg gefeiert.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Leeds United gegen Tottenham Hotspur wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur angepfiffen?

Leeds United gegen Tottenham Hotspur wird am Samstag, dem 7. November 2026, an der Elland Road in Leeds angepfiffen.

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Premier League - Spielwoche 10
Elland Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Die wichtigste Möglichkeit für Heimfans ist der direkte Kauf über das offizielle Ticketportal von Leeds United. Wer als Auswärtsfan zum Kauf berechtigt ist, kann das Ticketportal von Tottenham Hotspur nutzen. Für einen bevorzugten Zugang zu Verkaufsphasen ist in der Regel eine entsprechende Vereinsmitgliedschaft erforderlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur?

Hier findet Ihr eine Preisübersicht für das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur an der Elland Road, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Eintrittskarten: Reguläre Tickets für Erwachsene kosten im Allgemeinen etwa 37,50 bis 62,50 £. Der genaue Preis hängt stark von der Tribüne und dem Rang ab, etwa davon, ob sich die Plätze im unteren oder oberen Bereich einer Längs- oder Hintertortribüne befinden.
  • Offizielle Hospitality-Pakete: Premiumplätze, die direkt über den Verein angeboten werden und unter anderem Zugang zu einer Lounge sowie Verpflegung vor dem Spiel umfassen, beginnen bei hochkarätigen Partien in einer höheren Preiskategorie.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu nachfrageabhängigen Preisen an:

  • Reguläre Eintrittskarten im Weiterverkauf: Reguläre Sitzplätze für diese Partie sind derzeit ab etwa 125 £ erhältlich. Die Durchschnittspreise liegen je nach Nachfrage und genauer Lage des Sitzplatzes bei ungefähr 469 £.
  • Premium- und VIP-Pakete im Weiterverkauf: VIP-Hospitality-Plätze, Pakete für den Oberrang einer Längstribüne und Kombiangebote kosten zwischen 325 £ und mehr als 600 £+ pro Ticket.

Leeds United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League: Alles Wissenswerte

Leeds United gegen Tottenham Hotspur: Die Form

Leeds hat wettbewerbsübergreifend eines seiner letzten fünf Spiele gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Premier League ein torloses Remis gegen Crystal Palace, nachdem Leeds zuvor einen bemerkenswerten 4:1-Sieg gegen Newcastle United gefeiert hatte. Der Tiefpunkt dieser Serie war die deutliche 3:6-Niederlage gegen Chelsea im Carabao Cup. Die beiden aufeinanderfolgenden Liga-Remis gegen Brighton und Brentford vor und nach dem Pokalaus zeigen allerdings, dass Leeds in der Liga schwer zu schlagen war.

Tottenhams jüngste Bilanz sieht wenig erfreulich aus. De Zerbis Mannschaft hat drei ihrer letzten fünf Spiele verloren, eines unentschieden gespielt und nur eines gewonnen: im Carabao Cup gegen Liverpool. In der Premier League blieb sie in allen vier Partien ohne Sieg. Gegen Everton und Nottingham Forest spielte sie jeweils 0:0, bevor sie Aston Villa mit 2:3 unterlag. In ihren letzten vier Ligaspielen erzielte sie nur ein Tor.

LEE

LEE - Form

CRY
U0-0
ARS
N2-1
MUN
U1-1
SUN
U0-0
BOU
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
2/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TOT

TOT - Form

AVL
N2-3
MUN
U1-1
COV
S3-1
CHE
S0-2
CRY
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Leeds United gegen Tottenham Hotspur: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften endete 1:1, als Tottenham Leeds im Mai 2026 zu Hause empfing. Davor gewann Leeds im Oktober 2025 an der Elland Road mit 2:1. Das war der bislang letzte Heimsieg von Leeds in diesem Duell. Von den letzten fünf erfassten Aufeinandertreffen in der Premier League gewann Tottenham drei. Leeds holte einen Sieg, eine Partie endete unentschieden.

Head to Head

LeedsUnentschiedenTottenham
0
1
4
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
1
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
2
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
1
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
END
Premier League
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
Leeds badge
Leeds
LEE
3
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
Tottenham badge
Tottenham
TOT
4
END
6Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

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