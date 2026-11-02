Leeds United empfängt Tottenham Hotspur am Samstag, 7. November 2026, an der Elland Road in Leeds.

Das jüngste Aufeinandertreffen in der Premier League fand im Mai 2026 statt und endete im Tottenham Hotspur Stadium nach hartem Kampf 1:1. Davor feierte Tottenham im Oktober 2025 einen 2:1-Auswärtssieg an der Elland Road.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über den Kauf von Tickets für Leeds United gegen Tottenham Hotspur wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Leeds United gegen Tottenham Hotspur?

Leeds United gegen Tottenham Hotspur wird am Samstag, 7. November 2026, an der Elland Road in Leeds angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 10 7. Nov. 2026 - 07:30 Elland Road

Wie kann man Tickets für Leeds United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der wichtigste Weg führt für Heimfans direkt über das offizielle Ticketportal von Leeds United. Berechtigte Gästefans können Tickets über das Portal von Tottenham Hotspur kaufen. Für bevorzugte Verkaufsphasen ist in der Regel eine entsprechende Vereinsmitgliedschaft erforderlich.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, finden sich reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Leeds United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League?

Hier findet Ihr die Preise für das Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Tottenham Hotspur an der Elland Road, aufgeschlüsselt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticket-Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten: Standardtickets für Erwachsene kosten in der Regel etwa 37,50 bis 62,50 £ . Der Preis hängt stark von der jeweiligen Tribüne und dem Rang ab, etwa davon, ob sich die Plätze im Unter- oder Oberrang an der Längs- oder Stirnseite befinden.

Standardtickets für Erwachsene kosten in der Regel etwa . Der Preis hängt stark von der jeweiligen Tribüne und dem Rang ab, etwa davon, ob sich die Plätze im Unter- oder Oberrang an der Längs- oder Stirnseite befinden. Offizielle Hospitality-Pakete: Premiumplätze, die direkt über den Verein erhältlich sind und Zugang zu einer Lounge sowie Verpflegung vor dem Spiel umfassen, beginnen bei hochkarätigen Partien in einer höheren Preiskategorie.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten im Weiterverkauf: Standardplätze für diese Partie sind derzeit ab etwa 125 £ erhältlich. Der Durchschnittspreis liegt bei rund 469 £ , abhängig von der Nachfrage und der genauen Lage des Sitzplatzes.

Standardplätze für diese Partie sind derzeit ab etwa erhältlich. Der Durchschnittspreis liegt bei rund , abhängig von der Nachfrage und der genauen Lage des Sitzplatzes. Premium- und VIP-Pakete im Weiterverkauf: VIP-Hospitality-Plätze, Pakete für den Oberrang an der Längsseite und kombinierte Angebote kosten ab 325 £ bis über 600 £ pro Ticket.

Leeds United gegen Tottenham Hotspur in der Premier League: Alles Wissenswerte

Leeds United gegen Tottenham Hotspur: Die Form

Leeds hat in den letzten fünf Pflichtspielen einmal gewonnen, dreimal unentschieden gespielt und einmal verloren. Zuletzt gab es in der Premier League ein torloses Remis gegen Crystal Palace, nachdem Leeds zuvor einen überzeugenden 4:1-Sieg gegen Newcastle United gefeiert hatte. Der Tiefpunkt dieser Serie war die deutliche 3:6-Niederlage gegen Chelsea im Carabao Cup. Die beiden aufeinanderfolgenden Liga-Unentschieden gegen Brighton und Brentford vor und nach dem Pokalaus zeigen jedoch, dass Leeds in der Liga schwer zu schlagen ist.

Tottenhams jüngste Bilanz liest sich wenig erfreulich. Die Mannschaft von De Zerbi hat drei ihrer letzten fünf Spiele verloren, eines unentschieden gespielt und eines gewonnen. Der einzige Sieg gelang im Carabao Cup gegen Liverpool. In der Premier League ist Tottenham seit vier Spielen sieglos: Gegen Everton und Nottingham Forest gab es jeweils ein 0:0, danach folgte eine 2:3-Niederlage gegen Aston Villa. In den letzten vier Ligaspielen erzielte Tottenham nur ein Tor.

Leeds United gegen Tottenham Hotspur: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Mannschaften endete 1:1, als Tottenham Leeds im Mai 2026 im eigenen Stadion empfing. Davor feierte Leeds im Oktober 2025 an der Elland Road einen 2:1-Sieg, den bislang letzten Heimerfolg in diesem Duell. In den letzten fünf erfassten Premier-League-Begegnungen weist Tottenham insgesamt die bessere Bilanz auf: Drei Partien gewann Tottenham, eine Leeds, eine endete unentschieden.