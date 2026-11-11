Leeds United empfängt Ipswich Town am Samstag, 5. Dezember 2026, an der Elland Road in Leeds.

Bei ihren jüngsten Pflichtspielduellen in der Championship-Saison 2023/24 behielt Leeds in beiden Partien die Oberhand. Dazu gehörten ein packender 4:3-Sieg an der Portman Road und ein souveräner 4:0-Erfolg ohne Gegentor an der Elland Road. Begegnungen der beiden Klubs an der Elland Road sind angesichts ihrer langen Geschichte im englischen Fußball traditionell von großer Bedeutung und leidenschaftlicher Atmosphäre geprägt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Leeds United gegen Ipswich Town wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Leeds United gegen Ipswich Town in der Premier League?

Leeds United gegen Ipswich Town findet am Samstag, 5. Dezember 2026, an der Elland Road in Leeds statt.

Premier League - Spielwoche 14 5. Dez. 2026 - 10:00 Elland Road

Wie kann man Tickets für Leeds United gegen Ipswich Town in der Premier League kaufen?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Ipswich Town gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Die wichtigste und verlässlichste Bezugsquelle für Tickets zum Originalpreis ist die offizielle Ticketplattform von Leeds United. Die Verfügbarkeit hängt allerdings stark vom Mitgliedsstatus ab, etwa von einer My Leeds Membership.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Leeds United gegen Ipswich Town in der Premier League?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Ipswich Town:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets für Erwachsene: Kosten üblicherweise 35 bis 60 Pfund .

Kosten üblicherweise . Ermäßigte Tickets (Kinder und Senioren): Kosten normalerweise 20 bis 40 Pfund .

Kosten normalerweise . Hospitality-Pakete: Premium-Hospitality-Angebote für den Spieltag beginnen bei etwa 150 bis über 250 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets über den offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Weiterverkauf regulärer Tickets: Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa 75 bis 110 Pfund .

Die Preise beginnen üblicherweise bei etwa . Stark nachgefragte Tickets und Premium-Sitzplätze: Die Preise liegen zwischen 130 und über 200 Pfund.

Leeds United gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles Wissenswerte

Leeds United gegen Ipswich Town: Die Form

Leeds United hat in seinen letzten fünf Premier-League-Spielen keinen Sieg, drei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt verlor Leeds mit 0:2 gegen Bournemouth. In diesem Zeitraum spielte die Mannschaft zudem jeweils 0:0 gegen Sunderland und Crystal Palace. Gegen Manchester United gab es ein 1:1, gegen Arsenal eine 1:2-Niederlage. In den fünf Partien erzielte Leeds nur zwei Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Ipswich Town hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg und zwei Unentschieden geholt sowie zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Zuletzt gab es ein 2:2 gegen Hull City, zuvor gelang Ipswich in dieser Serie ein 2:1-Sieg gegen Fulham. Gegen Manchester City verlor Ipswich mit 2:3, gegen Everton mit 0:1. In den fünf Spielen erzielte die Mannschaft sieben Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Leeds United gegen Ipswich Town: Die jüngsten direkten Duelle

Die jüngste Begegnung der beiden Klubs fand am 23. Dezember 2023 statt. Leeds United empfing Ipswich Town in der Championship an der Elland Road und gewann mit 4:0. Zuvor hatte Ipswich im August 2023 zu Hause knapp mit 3:4 gegen Leeds verloren. Von den letzten fünf erfassten Duellen, die allesamt in der Championship stattfanden, gewann Leeds drei und Ipswich zwei.