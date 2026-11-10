Leeds United empfängt Coventry City am Samstag, dem 28. November 2026, an der Elland Road in Leeds.

Eines ihrer bemerkenswertesten jüngsten Duelle fand im Februar 2025 statt, als Leeds auswärts bei Coventry City einen überzeugenden 2:0-Sieg feierte. In den letzten fünf erfassten Begegnungen der beiden Teams in der Championship hatte Leeds mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Coventry die Oberhand.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Leeds United gegen Coventry City wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Leeds United gegen Coventry City?

Leeds United gegen Coventry City an der Elland Road in Leeds am Samstag, dem 28. November 2026.

Premier League - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 10:00 Elland Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Coventry City kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Coventry City gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Über die offiziellen Websites von Leeds United oder Coventry City können Sie Tickets zum regulären Preis kaufen, deren Echtheit bestätigt ist. Voraussetzung sind die Verfügbarkeit und gegebenenfalls eine Vereinsmitgliedschaft.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Ticket-Plattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Ticketkontingente der Vereine vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Leeds United gegen Coventry City?

Für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Leeds United und Coventry City gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Vereinskanäle

Regulärer Preis / Standardpreis: Normale Eintrittskarten für Erwachsene kosten üblicherweise zwischen 37,50 £ und 62,50 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Marktnachfrage abhängen:

Günstigere Angebote: Beginnen üblicherweise bei etwa 140 £ bis 178 £ .

Beginnen üblicherweise bei etwa bis . Premium-Tickets im Weiterverkauf und Hospitality-Angebote: Beginnen üblicherweise bei etwa 493 £ bis 628 £ oder mehr.

Leeds United gegen Coventry City in der Premier League: Alles Wissenswerte

Leeds United gegen Coventry City: Die Form

Leeds United geht mit einem Sieg, drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Premier-League-Spielen in diese Begegnung. Das jüngste Spiel endete mit einem 0:0 in Sunderland, außerdem spielte Leeds bei Manchester United 1:1. Der 4:1-Sieg gegen Newcastle United ragt in dieser Serie heraus, während die 1:2-Niederlage gegen Arsenal die Unbeständigkeit zeigt, die Leeds' Saison geprägt hat. In diesen fünf Spielen erzielte Leeds sechs Tore und kassierte drei Gegentreffer.

Coventry City verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, kein Unentschieden und vier Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Heimniederlage gegen Fulham in der Premier League. In der Woche zuvor verlor Coventry mit 1:3 gegen Tottenham Hotspur. Ein 4:1-Sieg gegen Newcastle war der Höhepunkt dieser Serie, doch die Niederlagen gegen Aston Villa im Carabao Cup und auswärts bei Nottingham Forest verdeutlichen die schwierige Lage des Teams. Coventry erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Leeds United gegen Coventry City: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Vereine im Februar 2025 in der Championship aufeinander. Leeds United gewann damals auswärts bei Coventry City mit 2:0. In den letzten fünf erfassten Begegnungen, die alle in der Championship stattfanden, liegt Leeds mit drei Siegen gegenüber zwei Erfolgen von Coventry klar vorn. Leeds erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Coventry traf sechsmal.