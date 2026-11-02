Le Mans empfängt Monaco am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans.

Das letzte offizielle Pflichtspiel der beiden fand im Mai 2013 in der Ligue 2 statt. Monaco gewann damals mit 2:1 gegen Le Mans. In der wettbewerbsübergreifenden Bilanz hat Monaco mit mehreren Siegen einen leichten historischen Vorteil. Frühere Spiele auf dem Heimplatz von Le Mans erwiesen sich für die Gäste allerdings regelmäßig als schwierig.

Bei GOAL erfahren Sie alles, was Sie über Tickets für Le Mans gegen Monaco wissen müssen, darunter, wo Sie diese kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Ligue-1-Spiel Le Mans gegen Monaco?

Le Mans gegen Monaco wird am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Marie-Marvingt in Le Mans angepfiffen.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:15 Stade Marie-Marvingt

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Le Mans gegen Monaco kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und AS Monaco gibt es je nach Verfügbarkeit und Vorliebe einige Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf von Le Mans FC: Da Le Mans das Spiel in der MMArena austrägt, ist das offizielle Ticketportal des Klubs die direkteste Anlaufstelle für reguläre Heimtickets. Der Kauf hängt von der Verfügbarkeit und möglichen Mitgliedschaftsvoraussetzungen ab.

Da Le Mans das Spiel in der MMArena austrägt, ist das offizielle Ticketportal des Klubs die direkteste Anlaufstelle für reguläre Heimtickets. Der Kauf hängt von der Verfügbarkeit und möglichen Mitgliedschaftsvoraussetzungen ab. Offizieller Ticketverkauf von AS Monaco: Wenn Sie als Monaco-Fan zum Auswärtsspiel reisen, können Sie auf dem offiziellen Ticketportal von Monaco nach Gästekontingenten und Informationen zum Umtausch von Gutscheinen suchen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Plattformen für den Ticket-Zweitmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Le Mans gegen Monaco?

Die Ticketpreise für das Ligue-1-Spiel zwischen Le Mans und Monaco variieren je nachdem, ob Sie die Karten über offizielle Vereinskanäle oder auf dem Ticket-Zweitmarkt kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Tickets zum Originalpreis: Reguläre Heimtickets, die direkt an der offiziellen Kasse oder über das Portal von Le Mans FC gekauft werden, kosten üblicherweise 15 bis 60 Euro . Der Preis hängt stark von der gewählten Sitzplatzkategorie im Stadion ab.

Reguläre Heimtickets, die direkt an der offiziellen Kasse oder über das Portal von Le Mans FC gekauft werden, kosten üblicherweise . Der Preis hängt stark von der gewählten Sitzplatzkategorie im Stadion ab. Ticketverkauf an der Stadionkasse am Spieltag: Tickets, die direkt an der Kasse des Stade Marie-Marvingt gekauft werden, kosten in der Regel 15 bis 45 Euro, sofern am Spieltag noch Karten verfügbar sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigere Zweitmarkt-Tickets: Tickets für Plätze mit regulärer Sicht oder auf den oberen Rängen beginnen üblicherweise bei etwa 45 bis 55 Euro .

Tickets für Plätze mit regulärer Sicht oder auf den oberen Rängen beginnen üblicherweise bei etwa . Besonders gefragte Sitzplatzkategorien: Plätze mit guter Sicht entlang der Seitenlinie, VIP-Angebote oder Plätze in stark nachgefragten Bereichen können je nach Gesamtnachfrage nach dem Spiel 80 bis über 140 Euro kosten.

Le Mans gegen Monaco in der Ligue 1: Alles, was Sie wissen müssen

Le Mans gegen Monaco: Die aktuelle Form

Le Mans geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Spielen in diese Partie: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team ein Freundschaftsspiel gegen Guingamp mit 1:2. Das letzte Ergebnis in der Ligue 1 war ein 2:1-Sieg gegen Lorient im September. Zuvor spielte Le Mans 2:2 gegen Lens und 1:1 gegen Nizza. Das deutet auf eine Mannschaft hin, die mithalten kann, gute Ergebnisse aber nicht konstant über die Zeit bringt. In diesen fünf Spielen erzielte Le Mans acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt sowohl die offensive Gefahr als auch die defensive Anfälligkeit wider.

Monacos jüngste Form ist deutlich stärker. Das Team gewann drei seiner letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor in der Ligue 1 keines. Zuletzt gewann Monaco ein Freundschaftsspiel gegen Pisa mit 2:0. In der Liga besiegte es zuvor Lens mit 2:1 und spielte anschließend 1:1 gegen Straßburg. Das herausragende Ergebnis dieser Serie bleibt der 2:1-Auswärtssieg bei Paris Saint-Germain, der Monacos Anspruch als ernsthafter Titelkandidat unterstrich. In den letzten fünf Spielen erzielte Monaco sieben Tore und kassierte nur drei Gegentreffer.

Le Mans gegen Monaco: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Klubs im Mai 2013 aufeinander, als Monaco ein Ligue-2-Spiel gegen Le Mans mit 2:1 gewann. In den fünf zuvor erfassten Begegnungen weist Monaco mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Le Mans die bessere Gesamtbilanz auf. Eine Partie endete unentschieden. Auch die Torbilanz dieser fünf Duelle ist relativ ausgeglichen: Monaco erzielte neun Treffer, Le Mans sieben.