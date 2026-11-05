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So bekommt ihr Tickets für Le Havre gegen Straßburg: Ticketpreise in der Ligue 1, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Frankreich Ligue 1

Le Havre trifft in der Ligue 1 auf Straßburg. So sichert Ihr Euch Tickets.

Le Havre empfängt Strasbourg am Samstag, dem 28. November 2026, im Stade Oceane in Le Havre.

Beim jüngsten Ligue-1-Duell im Stade Océane im Februar 2026 erkämpfte sich Le Havre einen 2:1-Sieg gegen Strasbourg. Begegnungen zwischen den beiden Klubs sind meist torreich: In der überwiegenden Mehrheit ihrer jüngsten Duelle fielen mehr als 2,5 Tore.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Le Havre gegen Strasbourg wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann wird Le Havre gegen Strasbourg in der Ligue 1 angepfiffen?

Le Havre gegen Strasbourg wird am Samstag, dem 28. November 2026, im Stade Oceane in Le Havre angepfiffen.

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 12
Stade Océane

Wie kann man Tickets für Le Havre gegen Strasbourg in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Ligue-1-Spiel zwischen Le Havre und Strasbourg gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Offizieller Ticketverkauf der Klubs: Schaut auf den offiziellen Websites von Le Havre AC oder RC Strasbourg nach. Tickets für Heimspiele werden in der Regel zuerst für Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber freigegeben, bevor der freie Verkauf beginnt.

2. Ticket-Zweitmarkt

  • Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die offiziellen Kontingente der Klubs vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Le Havre gegen Strasbourg in der Ligue 1?

Für das anstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Havre und Strasbourg gibt es folgende Ticketpreise:

1. Offizielle Kanäle der Klubs

  • Tor- und Ecktribünen: Reguläre Tickets hinter den Toren kosten im Allgemeinen 15 bis 25 Euro.
  • Seiten- und Mitteltribünen: Höherwertige Plätze an den Spielfeldseiten kosten 35 bis 55 Euro.
  • Ermäßigte Preise: Ermäßigte Tickets für Jugendliche, Studierende oder Kinder kosten üblicherweise 10 bis 30 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets im offiziellen Verkauf der Klubs ausverkauft sind, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

  • Reguläre Eintrittskarten: Beginnen bei etwa 38 bis 50 Euro.
  • Durchschnittlicher Marktpreis: Beginnt bei etwa 65 bis 75 Euro.
  • VIP- und Hospitality-Pakete: Kosten je nach Nachfrage 90 bis über 100 Euro.

Le Havre gegen Strasbourg in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Die Form von Le Havre und Strasbourg

Le Havre hat in seinen letzten fünf Spielen einmal gewonnen und viermal verloren. Zuletzt gab es in der Ligue 1 eine 3:4-Niederlage gegen Marseille. In diesem Zeitraum verlor Le Havre außerdem gegen Auxerre (1:3), Lille (0:1) und Toulouse (2:3). Ein 6:1-Erfolg im Freundschaftsspiel gegen Boulogne war der einzige Sieg in diesen fünf Partien. Dabei erzielte Le Havre elf Tore und kassierte 17 Gegentreffer.

Strasbourg hat eines seiner letzten fünf Spiele unentschieden gespielt und vier verloren. Zuletzt unterlag Strasbourg Rennes mit 0:3. In diesem Zeitraum verlor die Mannschaft außerdem gegen Paris Saint-Germain (1:3), Nizza (1:2) und Paris FC (1:2). Den einzigen Punkt holte Strasbourg beim 1:1 gegen Monaco. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft fünf Tore und kassierte acht Gegentreffer.

LEH

LEH - Form

BOU
S6-1
LIL
N1-0
AJA
N1-3
OM
N4-3
PSG
N1-5
Tor erzielt (kassiert)
11/14
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
STR

STR - Form

PAR
N2-1
NCE
N2-1
PSG
N1-3
REN
N3-0
AJA
S5-1
Tor erzielt (kassiert)
8/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Le Havre gegen Strasbourg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt. Damals gewann Le Havre in der Ligue 1 zu Hause mit 2:1 gegen Strasbourg. In den letzten fünf direkten Duellen holten beide Klubs jeweils zwei Siege, eine Partie endete unentschieden. Auch bei den Toren ging es in diesen Begegnungen stets eng zu.

Head to Head

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8Erzielte Tore8
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

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