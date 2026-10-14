Le Havre empfängt Paris Saint-Germain am Freitag, 30. Oktober 2026, im Stade Oceane in Le Havre.

Die Bilanz der bisherigen Duelle spricht für die Gäste: PSG gewann das letzte Aufeinandertreffen Anfang des Jahres im Stade Oceane mit 1:0. Digards Mannschaft muss ihre anfällige Defensive stabilisieren, um Luis Enriques mit Stars gespicktem Titelverteidiger in diesem wichtigen Ligaspiel Paroli bieten zu können.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Le Havre gegen Paris Saint-Germain wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann wird Le Havre gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 angepfiffen?

Le Havre empfängt Paris Saint-Germain am Freitag, 30. Oktober 2026, im Stade Oceane in Le Havre.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 9 30. Okt. 2026 - 14:00 Stade Océane

Wie kann man Tickets für Le Havre gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1 kaufen?

Für den Kauf von Tickets für Le Havre gegen Paris Saint-Germain im Stade Océane gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizielles Ticketportal von Le Havre AC: Auf der offiziellen Website von Le Havre AC findet Ihr Informationen zum regulären Ticketverkauf, zu Vorverkaufsphasen für Mitglieder und zu den regulären Sitzplatzbereichen.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Le Havre gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1?

Die Ticketpreise für Le Havre gegen Paris Saint-Germain im Stade Océane hängen vom Sitzplatz und der Bezugsquelle ab:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Sitzplätze: Die Preise liegen je nach Kategorie und Tribüne üblicherweise zwischen 15 € und 55 € .

Plätze hinter dem Tor und in den Ecken: Diese Plätze sind in der Regel ab etwa 15 € bis 20 € erhältlich.

Plätze an der Seitenlinie und auf Höhe der Mittellinie: Diese höherpreisigen Plätze auf den Längstribünen kosten zwischen 35 € und 55 € .

Ermäßigte Preise: Ermäßigte Tickets für Studierende, Jugendliche und Kinder unter 14 Jahren kosten üblicherweise zwischen 10 € und 30 € .

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHubTickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Da Spiele gegen namhafte Gegner wie Paris Saint-Germain auf enorme Nachfrage stoßen, liegen die Preise je nach Verfügbarkeit und Nähe zum Spielfeld zwischen 110 € und 210 € oder mehr .

Le Havre gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1: Alles Wissenswerte

Le Havre gegen Paris Saint-Germain: Die Form

Le Havre tat sich zuletzt schwer, konstant zu punkten, und holte aus den vergangenen fünf Ligue-1-Spielen nur einen Sieg. Die Bilanz lautet: ein Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Spiel endete mit einer 2:3-Niederlage gegen Toulouse. In diesem Zeitraum verlor Le Havre außerdem gegen Brest und Monaco; auch die Unentschieden gegen Angers und Lyon bieten wenig Trost. Digards Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Defensivbilanz dürfte dem Heimteam Sorgen bereiten.

PSGs Bilanz aus den vergangenen fünf Pflichtspielen fällt deutlich besser aus: drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 2:1 gegen Marseille. Außerdem besiegte sie Brest in der Ligue 1 mit 1:0 und Slovan Bratislava in der Champions League deutlich mit 6:1. Der einzige Rückschlag war eine 1:2-Niederlage gegen Monaco; hinzu kam ein 2:2 bei Lille. Luis Enriques Mannschaft erzielte in diesen Spielen zwölf Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Le Havre gegen Paris Saint-Germain: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften fand im Februar 2026 statt, als PSG ein Ligue-1-Spiel im Stade Oceane mit 1:0 gewann. In den vergangenen fünf direkten Duellen war PSG klar überlegen: vier Siege, ein Unentschieden und kein Sieg für Le Havre. PSG erzielte in diesen fünf Begegnungen 13 Tore und kassierte nur fünf Gegentreffer.