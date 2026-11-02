Le Havre empfängt Lorient am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Océane in Le Havre.

Im letzten Ligaduell im Mai 2026 gewann Le Havre im Stade du Moustoir auswärts klar mit 2:0 gegen Lorient. In den vergangenen fünf direkten Duellen in allen Wettbewerben hat Le Havre mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Lorient die Nase vorn. Hinzu kommen zwei Unentschieden.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Le Havre gegen Lorient wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Ligue-1-Spiel Le Havre gegen Lorient?

Le Havre gegen Lorient findet am Sonntag, dem 8. November 2026, im Stade Océane in Le Havre statt.

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 10 8. Nov. 2026 - 11:15 Stade Océane

Wie kann man Tickets für das Ligue-1-Spiel Le Havre gegen Lorient kaufen?

Für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Havre und Lorient im Stade Océane gibt es vor allem folgende Möglichkeiten, Tickets zu erwerben:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkteste und sicherste Weg führt über die offizielle Website von Le Havre AC oder den Athletic Store im Stade Océane. Beim Direktkauf erhaltet Ihr Tickets zum Originalpreis und mit offizieller Zutrittsberechtigung.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets beim Verein vollständig ausverkauft sind, finden sich reguläre Eintrittskarten oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für bevorstehende Ligue-1-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für das Ligue-1-Spiel Le Havre gegen Lorient?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende Ligue-1-Spiel zwischen Le Havre AC und FC Lorient im Stade Océane:

1. Offizielle Vereinskanäle

Standardkategorie / reguläre Eintrittskarten: Tickets über das offizielle Ticketportal von Le Havre AC kosten für Standardplätze hinter den Toren und auf den oberen Rängen in der Regel ab etwa 15 bis 25 Euro .

Tickets über das offizielle Ticketportal von Le Havre AC kosten für Standardplätze hinter den Toren und auf den oberen Rängen in der Regel ab etwa . Seitenlinie / Premium-Tribünen: Plätze in den mittleren Bereichen der unteren und oberen Tribünen kosten je nach genauem Block üblicherweise 30 bis 60 Euro .

Plätze in den mittleren Bereichen der unteren und oberen Tribünen kosten je nach genauem Block üblicherweise . VIP- und Hospitality-Pakete: Offizielle VIP-Angebote des Vereins und Logenplätze kosten ab 100 bis über 250 Euro. Darin enthalten sind der Zugang zu speziellen Lounges und Verpflegung.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Eintrittskarten / Oberrang: Die günstigsten Tickets werden ab etwa 40 bis 45 Euro angeboten (ungefähr 45 US-Dollar).

Die günstigsten Tickets werden ab etwa angeboten (ungefähr 45 US-Dollar). Mittlere Preiskategorie und Plätze an der Seitenlinie: Standardplätze kosten je nach aktueller Nachfrage durchschnittlich 65 bis 85 Euro .

Standardplätze kosten je nach aktueller Nachfrage durchschnittlich . Weiterverkauf von VIP- und Hospitality-Tickets: Premium-Hospitality-Tickets und Plätze mit zentraler Sicht kosten ab etwa 100 bis über 110 Euro.

Le Havre gegen Lorient in der Ligue 1: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Le Havre und Lorient

Le Havre hat in seinen letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gab es am 2. Oktober einen 6:1-Sieg im Testspiel gegen Boulogne, doch in der Liga sieht die Form anders aus. In der Ligue 1 holte Le Havre aus den letzten vier Spielen nur zwei Punkte. Dabei standen Niederlagen gegen Toulouse (2:3) und Brest (1:2) sowie dazwischen ein torloses Unentschieden gegen Angers zu Buche. Ein 1:1 in Lyon Ende August vervollständigt eine Serie, die zeigt, dass Le Havre mithalten kann, sich für seine Leistungen aber nur schwer mit Ergebnissen belohnt.

Lorients letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Den einzigen Sieg feierte Lorient auswärts bei Lens mit 1:0. Gegen Toulouse gab es ein 2:2, gegen Nizza ein 0:0. Niederlagen kassierte Lorient gegen Le Mans (1:2) und Troyes (1:2). In diesen fünf Spielen erzielte Lorient vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das zeigt eine Mannschaft, die weder im Angriff überzeugt noch in der Defensive durchweg sicher steht.

Le Havre gegen Lorient: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Vereine fand im Mai 2026 statt, als Le Havre in einem Ligue-1-Spiel auswärts bei Lorient mit 2:0 gewann. Zuvor trennten sich die Teams im September 2025 bei Le Havre mit 1:1. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Le Havre mit zwei Siegen gegenüber einem Sieg von Lorient die bessere Bilanz. Hinzu kommen zwei Unentschieden. Die Bilanz der direkten Duelle dürfte Le Havre Mut machen, insbesondere der 3:0-Heimsieg gegen Lorient im September 2023.