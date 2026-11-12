So bekommt Ihr Tickets für Lazio gegen Roma: Preise für das Derby della Capitale, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

Das Derby della Capitale steht wieder an: Lazio trifft auf Roma, einen seiner erbittertsten Rivalen im italienischen Fußball. Die beiden Klubs aus der Hauptstadt treffen am 13. Dezember 2026 im legendären Stadio Olimpico zu einem mit Spannung erwarteten Serie-A-Duell aufeinander.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit Ihr das Spiel live verfolgen könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichern könnt, um nichts zu verpassen.

Wann ist Anstoß bei Lazio gegen Roma in der Serie A?

Lazio gegen Roma wird im Stadio Olimpico in Rom angepfiffen. Die offizielle Anstoßzeit steht noch nicht fest.

Italien Serie A - Spielwoche 15 13. Dez. 2026 - 06:30 Stadio Olimpico, Rome

Wo kann man Tickets für Lazio gegen Roma kaufen?

Tickets findet Ihr am besten direkt auf der offiziellen Website von Lazio, über die der Verein seinen Ticketverkauf auf dem Portal Vivaticket abwickelt. Die Karten werden üblicherweise in mehreren Phasen angeboten. Der Vorverkauf ist in der Regel Dauerkarteninhabern und Vereinsmitgliedern vorbehalten, die sich so zuerst Plätze sichern können. Nach dieser ersten Phase beginnt der freie Verkauf.

StubHub ist eine Option, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Auf dem Zweitmarkt könnt Ihr auch dann noch verfügbare Plätze für dieses große Derby finden, wenn über die offiziellen Verkaufswege keine Karten mehr erhältlich sind.

Wie viel kosten Tickets für Lazio gegen Roma?

Die Ticketpreise für dieses Serie-A-Duell hängen davon ab, wo Ihr im Stadio Olimpico sitzen möchtet. Beim Kauf über die offizielle Ticketseite von Lazio beginnen die Preise für Plätze in den Kurven bei 30 Euro. Dort lässt sich das Spiel am günstigsten live verfolgen.

Lazio gegen Roma in der Serie A: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Lazio und Roma

Lazio hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und ein Unentschieden verbucht. Zuletzt gab es in der Serie A ein 1:1 gegen Napoli. Zuvor hatte Lazio vier Ligaspiele in Folge gewonnen, darunter ein 6:2 auswärts bei Sassuolo und ein 3:0 bei Juventus. In diesen fünf Partien erzielte Lazio 13 Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Roma hat von den letzten fünf Spielen drei gewonnen und eines unentschieden gespielt. Die einzige Niederlage gab es beim 2:3 gegen Manchester United in der Champions League. In der Serie A gewann Roma vor der Länderspielpause auswärts mit 5:2 gegen Udinese und mit 4:2 gegen Cagliari. Zuletzt folgte ein 3:0 gegen Sassuolo. In diesen fünf Partien erzielte Roma 17 Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Lazio gegen Roma: Die letzten direkten Duelle

Das jüngste Derby della Capitale in diesem Datensatz fand am 17. Mai 2026 statt. Roma gewann das Heimspiel gegen Lazio in der Serie A mit 2:0. Von den letzten fünf direkten Duellen gewann Roma drei, Lazio eines, und eine Partie endete unentschieden. Lazios einziger Sieg in dieser Serie fiel mit einer 0:1-Heimniederlage am 21. September 2025 zusammen. Das 1:1 im Olimpico im April 2025 war das einzige Unentschieden in dieser Serie.