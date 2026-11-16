Lazio empfängt Atalanta am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

Im jüngsten Ligaduell feierte Lazio im Februar 2026 zu Hause einen 2:0-Sieg. In den Spielzeiten zuvor gab es zwischen den beiden Teams ein 0:0 und eine knappe 0:1-Niederlage für Lazio. Anfang 2026 trafen sie zudem in der Coppa Italia aufeinander. Beide Partien waren umkämpft und endeten 2:2 beziehungsweise 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lazio gegen Atalanta wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Lazio gegen Atalanta in der Serie A?

Lazio gegen Atalanta beginnt am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

Italien Serie A - Spielwoche 14 6. Dez. 2026 - 09:00 Stadio Olimpico, Rome

Wie kann man Tickets für Lazio gegen Atalanta in der Serie A kaufen?

Für das Serie-A-Spiel zwischen Lazio und Atalanta gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über SS Lazio oder dessen offiziellen Ticketpartner erworben werden. Das ist die wichtigste Verkaufsstelle für Spiele im Stadio Olimpico in Rom.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für kommende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Lazio gegen Atalanta in der Serie A?

So gliedern sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Lazio und Atalanta:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Plätze in der Curva oder hinter dem Tor: 25 bis 40 Euro

25 bis 40 Euro Distinti (Seitentribünen): 45 bis 70 Euro

45 bis 70 Euro Tribuna Tevere / Monte Mario (Haupttribünen): 80 bis über 180 Euro

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Oberrang / regulärer Eintritt: 50 bis 90 Euro

50 bis 90 Euro Unterrang / Plätze an der Längsseite: 110 bis 220 Euro

110 bis 220 Euro Premiumplätze / Hospitality-Angebote im Weiterverkauf: 250 bis über 450 Euro

Lazio gegen Atalanta in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Lazio und Atalanta

Lazio geht in herausragender Form in die Partie und hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Zuletzt gab es in der Serie A einen 2:1-Sieg gegen Cagliari, bei dem Pinamonti den entscheidenden Treffer per Kopf erzielte. Zuvor gewann Lazio auswärts mit 6:2 gegen Sassuolo und mit 3:0 bei Juventus. In diesen fünf Spielen erzielte Lazio 14 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Atalantas Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen lautet: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team zu Hause mit 0:3 gegen Parma. In diesem Zeitraum unterlag es auch der AC Mailand mit 2:3 und Ajax in der Conference League mit 0:2. In den beiden anderen Spielen trennte sich das Team aus Bergamo 4:4 von Frosinone und 2:2 von Fiorentina. In der Serie A holte es nur fünf von 15 möglichen Punkten.

Lazio gegen Atalanta: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 22. April 2026 in der Coppa Italia statt. Die Partie bei Atalanta endete 1:1. Zuvor hatten sich Lazio und Atalanta im März 2026 in der Coppa Italia im Stadio Olimpico 2:2 getrennt. In der Serie A gewann Lazio im Februar 2026 zu Hause mit 2:0. Die beiden Ligaduelle davor endeten im Oktober 2025 mit einem 0:0 und im April 2025 mit einem 1:0-Sieg für Atalanta. In den letzten fünf Begegnungen stehen für Lazio zwei Siege, für Atalanta einer und dazu zwei Unentschieden zu Buche.