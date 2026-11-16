Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Italien Serie A
team-logoLazio Rom
Stadio Olimpico, Rome
team-logoAtalanta Bergamo
Book Lazio vs Atalanta Tickets
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Lazio gegen Atalanta: Preise für das Serie-A-Spiel, Spielinformationen, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Lazio Rom
Atalanta Bergamo
Italien Serie A

Lazio trifft in der Serie A auf Atalanta. So sichert Ihr Euch Tickets für das Spiel.

Lazio empfängt Atalanta am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

Im jüngsten Ligaduell feierte Lazio im Februar 2026 zu Hause einen 2:0-Sieg. In den Spielzeiten zuvor gab es zwischen den beiden Teams ein 0:0 und eine knappe 0:1-Niederlage für Lazio. Anfang 2026 trafen sie zudem in der Coppa Italia aufeinander. Beide Partien waren umkämpft und endeten 2:2 beziehungsweise 1:1.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Lazio gegen Atalanta wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Lazio gegen Atalanta in der Serie A?

Lazio gegen Atalanta beginnt am Sonntag, dem 6. Dezember 2026, im Stadio Olimpico in Rom.

crest
Italien Serie A - Spielwoche 14
Stadio Olimpico, Rome

Wie kann man Tickets für Lazio gegen Atalanta in der Serie A kaufen?

Für das Serie-A-Spiel zwischen Lazio und Atalanta gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Tickets können direkt über SS Lazio oder dessen offiziellen Ticketpartner erworben werden. Das ist die wichtigste Verkaufsstelle für Spiele im Stadio Olimpico in Rom.

2. Zweitmarkt für Tickets

  • Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für kommende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Lazio gegen Atalanta in der Serie A?

So gliedern sich die Ticketpreise für das Serie-A-Spiel zwischen Lazio und Atalanta:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Reguläre Plätze in der Curva oder hinter dem Tor: 25 bis 40 Euro
  • Distinti (Seitentribünen): 45 bis 70 Euro
  • Tribuna Tevere / Monte Mario (Haupttribünen): 80 bis über 180 Euro

2. Zweitmarkt für Tickets

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

  • Oberrang / regulärer Eintritt: 50 bis 90 Euro
  • Unterrang / Plätze an der Längsseite: 110 bis 220 Euro
  • Premiumplätze / Hospitality-Angebote im Weiterverkauf: 250 bis über 450 Euro

Lazio gegen Atalanta in der Serie A: Alles Wissenswerte

Die Form von Lazio und Atalanta

Lazio geht in herausragender Form in die Partie und hat seine letzten fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. Zuletzt gab es in der Serie A einen 2:1-Sieg gegen Cagliari, bei dem Pinamonti den entscheidenden Treffer per Kopf erzielte. Zuvor gewann Lazio auswärts mit 6:2 gegen Sassuolo und mit 3:0 bei Juventus. In diesen fünf Spielen erzielte Lazio 14 Tore und kassierte nur vier Gegentreffer.

Atalantas Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen lautet: ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Zuletzt verlor das Team zu Hause mit 0:3 gegen Parma. In diesem Zeitraum unterlag es auch der AC Mailand mit 2:3 und Ajax in der Conference League mit 0:2. In den beiden anderen Spielen trennte sich das Team aus Bergamo 4:4 von Frosinone und 2:2 von Fiorentina. In der Serie A holte es nur fünf von 15 möglichen Punkten.

LAZ

LAZ - Form

JUV
S0-3
PAR
S2-1
SAS
S2-6
CGL
S2-1
NAP
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
14/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ATA

ATA - Form

FRC
U4-4
FIO
U2-2
PAR
N0-3
KAL
U1-1
MON
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
8/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Lazio gegen Atalanta: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams fand am 22. April 2026 in der Coppa Italia statt. Die Partie bei Atalanta endete 1:1. Zuvor hatten sich Lazio und Atalanta im März 2026 in der Coppa Italia im Stadio Olimpico 2:2 getrennt. In der Serie A gewann Lazio im Februar 2026 zu Hause mit 2:0. Die beiden Ligaduelle davor endeten im Oktober 2025 mit einem 0:0 und im April 2025 mit einem 1:0-Sieg für Atalanta. In den letzten fünf Begegnungen stehen für Lazio zwei Siege, für Atalanta einer und dazu zwei Unentschieden zu Buche.

Head to Head

Lazio RomUnentschiedenAtalanta Bergamo
2
2
1
Italien Coppa Italia
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
1
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
END
Italien Coppa Italia
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
2
END
Italien Serie A
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
0
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
2
END
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
0
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
0
END
Italien Serie A
Atalanta Bergamo badge
Atalanta Bergamo
ATA
0
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
1
END
3Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen