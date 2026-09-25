LASK trifft am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, in der Raiffeisen Arena in Linz auf Liverpool.

Historisch gesehen hat Liverpool klar die Nase vorn, nachdem der Klub beide bisherigen Duelle zwischen den Teams in der Europa-League-Gruppenphase 2023/24 gewonnen hat. LASK wird versuchen, den Heimvorteil zu nutzen, um gegen den sechsmaligen Europapokalsieger Liverpool für eine denkwürdige Überraschung zu sorgen.

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Wann ist der Anstoß von LASK gegen Liverpool in der Champions League?

LASK empfängt Liverpool am Mittwoch, den 14. Oktober 2026, in der Raiffeisen Arena in Linz.

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 12:45 Raiffeisen Arena

Wie kann man Tickets für LASK gegen Liverpool in der Champions League kaufen?

Um Tickets für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen LASK und Liverpool in der Raiffeisen Arena in Linz zu kaufen, gibt es je nachdem, in welchem Bereich Sie sitzen möchten, mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Heimtickets (LASK-Bereiche)

Offizielles Ticketportal von LASK: Tickets für den Heimbereich werden direkt über die offizielle Website und die Ticketplattform von LASK vertrieben.

Verkaufsphasen: Tickets gehen in der Regel zunächst für LASK-Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder in den Verkauf. Verbleibende Tickets werden anschließend im freien Verkauf angeboten.

Abendkasse: Am Spieltag können nicht verkaufte Tickets möglicherweise im voestalpine Stadion oder an lokalen Vereinskassen erworben werden, wobei hochkarätige Europapokalspiele oft lange im Voraus ausverkauft sind.

2. Offizielle Auswärtstickets (Liverpool-Bereich)

Offizielles Portal des Liverpool FC: Tickets für Gästefans werden direkt vom Liverpool FC verwaltet.

Wie viel kosten Tickets für LASK gegen Liverpool in der Champions League?

Die Ticketpreise für das Champions-League-Spiel zwischen LASK und Liverpool unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Sie über den offiziellen Erstverkauf oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

1. Offizielle Preise zum Nennwert (LASK-Verkauf)

Verkauf von Gruppenpaketen: LASK verkauft offizielle Heimticket-Bundles für alle vier Heimspiele der Champions-League-Phase. Diese reichen für Erwachsene von 150 € (Stehplatzbereiche) bis zu 712 € (Premium-Sitzplätze auf der Tribüne), während die ermäßigten Preise für Kinder zwischen 37,50 € und 178 € liegen.

Einzeltickets: Einzelne Tickets für ein Spiel beginnen in der Regel, falls sie nach Paket- und Mitgliederverkäufen noch verfügbar sind, bei etwa 40 € bis 60 € für Stehplätze und 100 € bis 180 € für Sitzplatzkategorien.

2. Offizielle Auswärtstickets (Liverpool-Bereich)

Kontingent für Gästefans: Tickets für den Auswärtsbereich, die über den Liverpool FC verkauft werden, liegen in der Regel bei der von der UEFA festgelegten Standardobergrenze für europäische Auswärtsspiele und kosten ungefähr 45 € bis 70 € (Nennwert).

3. Sekundärmärkte & Wiederverkauf

Preisgestaltung auf Wiederverkaufsplattformen: Wegen der hohen Nachfrage bei hochkarätigen Europapokalspielen beginnen Tickets auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub in der Regel bei etwa 130 € bis 397 € für einfache Plätze und können in Premium-Bereichen mit seitlicher Sicht 500 € bis 800 €+ übersteigen.

LASK gegen Liverpool in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von LASK und Liverpool

LASK geht mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie, dazu kommt ein weiterer Sieg im OFB Cup. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Sturm Graz in der Bundesliga, nachdem zuvor eine 0:1-Niederlage gegen AEK Athen in der Champions League zu Buche stand. Das beste Ergebnis in dieser Fünf-Spiele-Phase war ein 6:1-Kantersieg gegen Deutschlandsberger SC im Pokal. Drei Siege und zwei Niederlagen in allen Wettbewerben erzählen die Geschichte von Inkonstanz, wobei die Mannschaft von Kuehbauer noch keine verlässliche Formreihe gefunden hat.

Liverpool hat aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben sieben Punkte geholt und dabei zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein frustrierendes 0:0 gegen Fulham an der Anfield Road in der Premier League. Das herausragende Resultat in dieser Phase war ein 2:1 gegen Atletico Madrid in der Champions League, während zwei aufeinanderfolgende Premier-League-Unentschieden gegen Newcastle United und Nottingham Forest, die beide 2:2 endeten, auf Defensivprobleme hindeuten. Liverpool hat in diesen fünf Spielen sechs Tore erzielt und fünf kassiert.

LASK gegen Liverpool: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im November 2023 statt, als Liverpool LASK in der Europa League empfing und mit 4:0 gewann. Zwei Monate zuvor, im September 2023, hielt LASK Liverpool im Rückspiel in derselben Raiffeisen Arena zu einer 1:3-Niederlage. Über beide erfassten Duelle hinweg hat Liverpool jedes Mal gewonnen, sieben Tore erzielt und eines kassiert.