Kroatien bestreitet am Sonntag, dem 15. November, in Osijek gegen Tschechien sowohl sein letztes Länderspiel des Jahres 2026 als auch sein letztes Gruppenspiel in der UEFA Nations League. Wer Luka Modric, Ivan Perisic und Co. live sehen möchte, kann sich schon jetzt Tickets sichern.

GOAL hat alle Informationen zum Ticketkauf für Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League zusammengestellt: Preise, Verfügbarkeit und die besten Anlaufstellen.

Wann findet das Nations-League-Spiel Kroatien gegen Tschechien statt?

Kroatien gegen Tschechien findet am Sonntag, dem 15. November, in der Opus Arena in Osijek statt. Der Anstoß ist für 20.45 Uhr (MEZ) angesetzt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 6 15. Nov. 2026 - 14:45 Opus Arena

So kauft Ihr Tickets für Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League

Offizielle Tickets für das Nations-League-Spiel zwischen Kroatien und Tschechien werden ausschließlich über das Ticketportal des Kroatischen Fußballverbands (HNS) verkauft.

Verbände starten den Ticketverkauf üblicherweise vier bis sechs Wochen vor dem jeweiligen Spieltag. Zunächst gibt es eine exklusive Vorverkaufsphase für registrierte Mitglieder von Fanclubs oder Inhaber einer Verbandskarte. Verbleibende Tickets gehen etwa zwei bis drei Wochen vor dem Spiel in den freien Verkauf.

Wer kurzfristig noch einen Platz sucht, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: StubHub sichert alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Schutzprogramm TixProtect ab. Das Programm garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für die Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League?

Offizielle Tickets für das anstehende Nations-League-Spiel zwischen Kroatien und Tschechien kosten für reguläre Sitzplätze je nach Kategorie und Stadionbereich zwischen 40 und 95 Euro oder mehr. Die Preise gliedern sich wie folgt:

Kategorie 3 / Hintertortribünen : Dies sind die günstigsten Bereiche im Stadion. Die Preise beginnen üblicherweise bei 40 Euro und reichen bis 80 Euro. Die Plätze befinden sich auf den Tribünen hinter den Toren, auf denen meist die lautstärksten Heimfans sitzen oder ausgewiesene Gästeblöcke liegen.

: Dies sind die günstigsten Bereiche im Stadion. Die Preise beginnen üblicherweise bei 40 Euro und reichen bis 80 Euro. Die Plätze befinden sich auf den Tribünen hinter den Toren, auf denen meist die lautstärksten Heimfans sitzen oder ausgewiesene Gästeblöcke liegen. Kategorie 2 / Ecken und obere Ränge der Längsseiten : Diese Plätze liegen in den Stadionecken oder in höheren Reihen entlang der Spielfeldseiten. Die regulären Ticketpreise für diese Bereiche liegen üblicherweise zwischen 50 und 100 Euro.

: Diese Plätze liegen in den Stadionecken oder in höheren Reihen entlang der Spielfeldseiten. Die regulären Ticketpreise für diese Bereiche liegen üblicherweise zwischen 50 und 100 Euro. Kategorie 1 / reguläre Plätze an den Längsseiten und im Unterrang : Zentrale Sitzplätze entlang der Seitenlinien, möglichst nah an der Mittellinie. Diese Tickets bieten die beste Sicht auf das Spielfeld und kosten zum Grundpreis zwischen 75 und 145 Euro.

: Zentrale Sitzplätze entlang der Seitenlinien, möglichst nah an der Mittellinie. Diese Tickets bieten die beste Sicht auf das Spielfeld und kosten zum Grundpreis zwischen 75 und 145 Euro. Premiumplätze auf der Haupttribüne und VIP-/Hospitality-Angebote: Überdachte Premiumplätze, gepolsterte Sitze und Luxusangebote mit Zugang zu einer privaten Lounge oder gehobener Gastronomie kosten je nach Hospitality-Paket zwischen 250 und 900 Euro oder mehr.

Informiert Euch kurz vor dem Spiel auf den offiziellen Seiten der Nationalmannschaft über weitere Einzelheiten. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte über die Opus Arena

Die Opus Arena, informell auch Stadion Pampas genannt, ist ein hochmodernes Fußballstadion im kroatischen Osijek. Sie stellt einen enormen Fortschritt für die örtliche Sportinfrastruktur dar und gilt weithin als modernstes Stadion des Landes.

Die im Juli 2023 eröffnete Arena ist die Heimspielstätte des kroatischen Erstligisten NK Osijek und dient regelmäßig als Austragungsort für Länderspiele der kroatischen Fußballnationalmannschaft.

Denkwürdige Momente in der Opus Arena

Die große Eröffnung (Juli 2023) : Erstmals fand in der Arena ein Pflichtspiel der kroatischen Liga (HNL) statt: NK Osijek traf auf Slaven Belupo. Die Gastgeber feierten einen eindrucksvollen 6:1-Sieg und erwischten damit einen fulminanten Start in ihrer neuen Heimstätte.

: Erstmals fand in der Arena ein Pflichtspiel der kroatischen Liga (HNL) statt: NK Osijek traf auf Slaven Belupo. Die Gastgeber feierten einen eindrucksvollen 6:1-Sieg und erwischten damit einen fulminanten Start in ihrer neuen Heimstätte. Das erste Länderspiel (Oktober 2023) : Das erste offizielle Spiel der kroatischen Fußballnationalmannschaft in der Arena war ein EM-Qualifikationsspiel für 2024 gegen die Türkei. Die Gäste verdarben mit einem knappen 1:0-Sieg die Feier, doch die Arena war mit mehr als 12.000 Fans bis auf den letzten Platz gefüllt und die Atmosphäre war elektrisierend.

: Das erste offizielle Spiel der kroatischen Fußballnationalmannschaft in der Arena war ein EM-Qualifikationsspiel für 2024 gegen die Türkei. Die Gäste verdarben mit einem knappen 1:0-Sieg die Feier, doch die Arena war mit mehr als 12.000 Fans bis auf den letzten Platz gefüllt und die Atmosphäre war elektrisierend. Duell der nationalen Größen (September 2026): In einem kürzlich ausgetragenen Spitzenspiel der heimischen Liga begeisterte NK Osijek die Fans in der Arena mit einem spektakulären 4:2-Sieg über den langjährigen Spitzenklub Dinamo Zagreb.

Umfassendes Trainingszentrum: Das Stadion ist weit mehr als eine Spielstätte. Es gehört zu einer weitläufigen Anlage auf 15,3 Hektar, zu der sieben angrenzende Fußball-Trainingsplätze mit Rasenheizung, moderne Unterkünfte für Spieler und ein eigener Fanshop des Vereins gehören.

Kroatien gegen Tschechien in der UEFA Nations League: Alles Wissenswerte zum Spiel

Kroatien gegen Tschechien: aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Kroatien (Platz 13) gegen Tschechien (Platz 48)

Nach einem Auswärtssieg zum Auftakt der UEFA Nations League gegen Tschechien musste Kroatien zwei deutliche Niederlagen in Folge gegen Spanien (1:4) und England (0:7) hinnehmen. In fünf aufeinanderfolgenden Spielen blieb das Team nicht ohne Gegentor.

Tschechien hat seit dem 6:0 gegen Gibraltar in einem WM-Qualifikationsspiel im November 2025 kein Pflichtspiel mehr in der regulären Spielzeit gewonnen. Ein Auswärtssieg gelang seit September 2025 nicht mehr. Nach drei Niederlagen in Folge in der Nations League ist die Serie ohne Sieg auf sechs Spiele angewachsen.

Kroatien gegen Tschechien: die jüngsten direkten Duelle

Kroatien ist in der Gesamtbilanz gegen Tschechien ungeschlagen: In sieben Begegnungen gab es vier Siege, drei Unentschieden und keine Niederlage. Kroatien erzielte dabei insgesamt 16 Tore, Tschechien neun.

Das letzte Duell zwischen Kroatien und Tschechien fand zum Auftakt der UEFA Nations League im September statt. Kroatien gewann in der Fortuna Arena in Prag mit 2:1. Luka Modric brachte Kroatien früh in der zweiten Halbzeit in Führung, doch kurz darauf glich Adam Karabec für Tschechien aus. Das entscheidende Tor erzielte Marco Pasalic in der 77. Minute nach einer Vorlage von Ivan Perisic.