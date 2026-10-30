In der UEFA Nations League steht das nächste spannende Länderspiel an: Kosovo empfängt Israel im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina. Beide Teams wollen in dieser Begegnung der Gruppe B3 wichtige Punkte holen, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern und um den Aufstieg zu kämpfen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zum Spiel, zur Verfügbarkeit von Tickets und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B?

Kosovo trifft im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina auf Israel. Der Anstoß der Partie in Gruppe 3 der UEFA Nations League B ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Wo gibt es Tickets für Kosovo gegen Israel?

Offizielle Tickets werden über das Portal des Gastgeberlandes verkauft, das vom Fußballverband des Kosovo betrieben wird und den regulären Erstverkauf für Heimspiele in Pristina abwickelt. Fans sollten auf offizielle Ankündigungen zum Verkaufsstart achten und sich frühzeitig registrieren, um sich reguläre Plätze zu sichern.

Sollten die regulären Kontingente ausverkauft oder auf der offiziellen Website keine Standardplätze verfügbar sein, können Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Möglichkeit sein, noch an Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für Kosovo gegen Israel?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal für Standard-Sitzplätze im Fadil-Vokrri-Stadion ab etwa 15 bis 20 Euro, abhängig von Sitzplatzbereich und gewählter Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise bei rund 102 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Kosovo gegen Israel: Die Form

Kosovo hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft im Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Andorra mit 3:0. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 4:3-Sieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation im März. In vier dieser fünf Spiele kassierte Kosovo ein Gegentor; nur gegen Andorra blieb die Mannschaft ohne Gegentreffer.

Israel kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die Mannschaft von Ben Shimon gewann im Juni ein Freundschaftsspiel gegen Albanien mit 1:0 und besiegte Moldau im November 2025 in der WM-Qualifikation deutlich mit 4:1. In den vergangenen drei Spielen blieb Israel ungeschlagen, wobei zwei davon mit Unentschieden gegen Georgien und Litauen endeten.

Kosovo gegen Israel: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im November 2023 aufeinander. Damals gewann Kosovo zu Hause in der EM-Qualifikation mit 1:0. Zuvor hatten sich die Mannschaften im März 2023 im selben Wettbewerb in Israel 1:1 getrennt. In den beiden erfassten Duellen liegt Kosovo mit einem Sieg gegenüber keinem Sieg Israels vorn. Insgesamt fielen in diesen Spielen nur drei Tore.