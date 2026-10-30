Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League B
team-logoKosovo
Fadil Vokrri Stadium
team-logoIsrael
Book Kosovo vs Israel Tickets
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Kosovo gegen Israel: Preise, Spielinfos, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr zur Liga B der UEFA Nations League

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League A
Kosovo
Israel

Kosovo trifft in Liga B der UEFA Nations League auf Israel. So sichert Ihr Euch Tickets.

In der UEFA Nations League steht das nächste spannende Länderspiel an: Kosovo empfängt Israel im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina. Beide Teams wollen in dieser Begegnung der Gruppe B3 wichtige Punkte holen, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern und um den Aufstieg zu kämpfen.

GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zum Spiel, zur Verfügbarkeit von Tickets und dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B?

Kosovo trifft im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina auf Israel. Der Anstoß der Partie in Gruppe 3 der UEFA Nations League B ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 5
Fadil Vokrri Stadium

Wo gibt es Tickets für Kosovo gegen Israel?

Offizielle Tickets werden über das Portal des Gastgeberlandes verkauft, das vom Fußballverband des Kosovo betrieben wird und den regulären Erstverkauf für Heimspiele in Pristina abwickelt. Fans sollten auf offizielle Ankündigungen zum Verkaufsstart achten und sich frühzeitig registrieren, um sich reguläre Plätze zu sichern.

Sollten die regulären Kontingente ausverkauft oder auf der offiziellen Website keine Standardplätze verfügbar sein, können Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Möglichkeit sein, noch an Tickets zu kommen.

Wie viel kosten Tickets für Kosovo gegen Israel?

Reguläre Einzeltickets kosten auf dem offiziellen Ticketportal für Standard-Sitzplätze im Fadil-Vokrri-Stadion ab etwa 15 bis 20 Euro, abhängig von Sitzplatzbereich und gewählter Kategorie.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Ticketpreise bei rund 102 Euro, wenn die regulären Kontingente bei den offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Kosovo gegen Israel: Die Form

Kosovo hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft im Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Andorra mit 3:0. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 4:3-Sieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation im März. In vier dieser fünf Spiele kassierte Kosovo ein Gegentor; nur gegen Andorra blieb die Mannschaft ohne Gegentreffer.

Israel kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die Mannschaft von Ben Shimon gewann im Juni ein Freundschaftsspiel gegen Albanien mit 1:0 und besiegte Moldau im November 2025 in der WM-Qualifikation deutlich mit 4:1. In den vergangenen drei Spielen blieb Israel ungeschlagen, wobei zwei davon mit Unentschieden gegen Georgien und Litauen endeten.

KOS

KOS - Form

AND
S3-0
IRL
S1-0
AUT
N3-1
ISR
U0-0
AUT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
ISR

ISR - Form

ALB
S0-1
AUT
N3-1
IRL
N0-3
KOS
U0-0
IRL
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
3/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Kosovo gegen Israel: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im November 2023 aufeinander. Damals gewann Kosovo zu Hause in der EM-Qualifikation mit 1:0. Zuvor hatten sich die Mannschaften im März 2023 im selben Wettbewerb in Israel 1:1 getrennt. In den beiden erfassten Duellen liegt Kosovo mit einem Sieg gegenüber keinem Sieg Israels vorn. Insgesamt fielen in diesen Spielen nur drei Tore.

Head to Head

KosovoUnentschiedenIsrael
1
2
0
UEFA Nations League B
Israel badge
Israel
ISR
0
Kosovo badge
Kosovo
KOS
0
END
European Championship Qualification
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Israel badge
Israel
ISR
0
END
European Championship Qualification
Israel badge
Israel
ISR
1
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
END
2Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/3
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/3

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen