In der UEFA Nations League steht ein weiteres spannendes Länderspiel an: Kosovo empfängt Israel im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina. Beide Teams wollen in diesem Duell der Gruppe B3 wichtige Punkte holen, um ihre Position in der Tabelle zu verbessern und um den Aufstieg zu kämpfen.

GOAL liefert euch alle wichtigen Informationen zum Spiel, zur Ticketverfügbarkeit und dazu, wie ihr euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt das Spiel Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B?

Kosovo trifft im Fadil-Vokrri-Stadion in Pristina auf Israel. Der Anpfiff der Partie in Gruppe 3 der UEFA Nations League B ist für die oben angegebene Uhrzeit angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 09:00 Fadil Vokrri Stadium

Wo gibt es Tickets für Kosovo gegen Israel?

Offizielle Tickets werden über das Portal des Gastgeberlandes vertrieben, das vom Fußballverband des Kosovo betrieben wird und den regulären Erstverkauf für Heimspiele in Pristina abwickelt. Fans sollten die offiziellen Ankündigungen zum Verkaufsstart im Blick behalten und sich frühzeitig registrieren, um sich reguläre Sitzplätze zu sichern.

Sollten die Tickets im Erstverkauf ausverkauft oder reguläre Plätze auf der offiziellen Website nicht verfügbar sein, können Fans auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zurückgreifen.

Wie viel kosten Tickets für Kosovo gegen Israel?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für Standard-Sitzplätze im Fadil-Vokrri-Stadion je nach Platzstufe und Kategorie ab etwa 15 bis 20 €.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Einstiegspreise bei rund 102 €, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Kosovo gegen Israel in der UEFA Nations League B: Alles, was ihr wissen müsst

Kosovo gegen Israel: Die aktuelle Form

Kosovo hat in den letzten fünf Spielen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Zuletzt gewann das Team im Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Andorra mit 3:0. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 4:3-Sieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation im März. In vier der fünf Partien kassierte Kosovo Gegentore, nur gegen Andorra blieb das Team ohne Gegentreffer.

Israel kommt in den letzten fünf Spielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Die Mannschaft von Ben Shimon gewann im Juni ein Freundschaftsspiel gegen Albanien mit 1:0 und setzte sich im November 2025 in der WM-Qualifikation gegen Moldau mit 4:1 durch. Israel ist seit drei Spielen ungeschlagen, spielte dabei allerdings gegen Georgien und Litauen jeweils unentschieden.

Kosovo gegen Israel: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Teams im November 2023 aufeinander. Damals gewann Kosovo in der EM-Qualifikation zu Hause mit 1:0. Zuvor hatten sie sich im März 2023 im selben Wettbewerb in Israel 1:1 getrennt. In den beiden erfassten Begegnungen liegt Kosovo mit einem Sieg gegenüber keinem israelischen Sieg vorn. Insgesamt fielen in diesen Spielen nur drei Tore.