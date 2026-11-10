Kaiserslautern empfängt Freiburg am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften am 31. Juli 2022 im DFB-Pokal aufeinander. Freiburg setzte sich im Fritz-Walter-Stadion knapp mit 2:1 durch. Der SC Freiburg hatte in diesem Duell bislang meist die Oberhand und gewann vier der letzten fünf Pflichtspiele zwischen den beiden Klubs in verschiedenen Wettbewerben.

Hier erfahren Sie bei GOAL alles, was Sie über Tickets für Kaiserslautern gegen Freiburg wissen müssen, darunter, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann beginnt Kaiserslautern gegen Freiburg im DFB-Pokal?

Das Spiel zwischen Kaiserslautern und Freiburg beginnt am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Deutschland DFB-Pokal - 1/8 2. Dez. 2026 - 12:00 Fritz Walter Stadion

Wie kann man Tickets für Kaiserslautern gegen Freiburg im DFB-Pokal kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende DFB-Pokalspiel zwischen Kaiserslautern und Freiburg gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Auf den offiziellen Ticketportalen des 1. FC Kaiserslautern und des SC Freiburg können Sie nach Karten für Mitglieder und für den freien Verkauf suchen, je nachdem, aus welchem Kontingent Sie Tickets kaufen möchten.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo zu finden. Dort können Fans Tickets für anstehende DFB-Pokalspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Kaiserslautern gegen Freiburg im DFB-Pokal?

Hier sind die Ticketpreise für das bevorstehende DFB-Pokalspiel zwischen Bayern München und Hertha BSC:

1. Offizielle Vereinskanäle

Stehplatz: In den frühen Runden des DFB-Pokals üblicherweise zwischen 15 und 25 Euro .

In den frühen Runden des DFB-Pokals üblicherweise zwischen . Regulärer Sitzplatz: Im Allgemeinen zwischen 20 und 60 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereine ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Regulärer Sitzplatz: Die Preise beginnen aufgrund der hohen Nachfrage und des begrenzten Angebots für dieses Pokalspiel bei etwa 730 bis über 880 Euro .

Die Preise beginnen aufgrund der hohen Nachfrage und des begrenzten Angebots für dieses Pokalspiel bei etwa . Premium- oder VIP-Sitzplatz: Die Preise liegen im Durchschnitt bei mehr als 920 Euro, abhängig von der jeweiligen Kategorie und davon, wie nah der Spieltag ist.

Kaiserslautern gegen Freiburg im DFB-Pokal: Alles Wissenswerte

Kaiserslautern gegen Freiburg: Die Form

Kaiserslautern geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie. Zuletzt gab es am 31. Oktober in der 2. Bundesliga eine 0:3-Heimniederlage gegen Hertha BSC. Vor diesem Rückschlag hatte der 1. FC Kaiserslautern drei Spiele in Folge gewonnen, darunter ein 1:0 auswärts in Nürnberg und ein 2:0 im Pokal gegen Hannover 96. Die einzigen Punktverluste in dieser Phase gab es bei einem torlosen Unentschieden gegen den FC Heidenheim.

Freiburg holte aus den letzten fünf Spielen zwei Siege und kassierte drei Niederlagen. Zuletzt gewann der SC in der Bundesliga mit 2:1 in Augsburg, nachdem er sich zuvor im DFB-Pokal mit 3:2 gegen Wolfsburg durchgesetzt hatte. Die Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Bayern München (1:3), Monaco (0:3 in der Conference League) und Bayer Leverkusen (1:2). In den fünf Spielen erzielte Freiburg neun Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Kaiserslautern gegen Freiburg: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs fand am 31. Juli 2022 statt, als Kaiserslautern Freiburg im DFB-Pokal empfing. Freiburg gewann mit 2:1. In den letzten fünf erfassten Begegnungen siegte Freiburg viermal und Kaiserslautern einmal. Die Breisgauer gewannen unter anderem ein Zweitligaduell 2016 (2:0) und ein Freundschaftsspiel im Oktober 2024 (2:1). Kaiserslauterns einziger Sieg in diesen Daten war ein 1:2-Heimergebnis, das im Pokalduell 2022 zugunsten Freiburgs umgekehrt wurde. Der einzige Erfolg gelang in der Zweitligapartie 2015, einer 0:2-Heimniederlage, die Freiburg gewann. Über verschiedene Wettbewerbe hinweg hatte Freiburg in diesem Duell durchweg die Oberhand.