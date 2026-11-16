Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
Italien Serie A
team-logoJuventus FC
Allianz Stadium
team-logoUdinese
Book Juventus vs Udinese Tickets
Unterstützt von

So bekommt Ihr Tickets für Juventus gegen Udinese: Preise für das Serie-A-Spiel, Spieltermin, Last-Minute-Verkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
Juventus FC
Udinese
Italien Serie A

Juventus trifft in der Serie A auf Udinese. So sichert Ihr Euch Tickets.

Juventus empfängt Udinese am Sonntag, dem 6. Desember 2026, im Allianz Stadion in Turin.

Im jüngsten direkten Duell in der Serie A gewann Juventus am 14. März 2026 knapp mit 1:0 bei Udinese. In den vergangenen fünf Begegnungen in allen Wettbewerben holte Juventus vier Siege und ein Unentschieden. Udinese wartet in diesem Zeitraum noch auf einen Sieg.

GOAL zeigt dir, was du über den Kauf von Tickets für Juventus gegen Udinese wissen musst: wo du sie kaufen kannst und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese?

Das Spiel zwischen Juventus und Udinese beginnt am Sonntag, dem 6. Desember 2026, im Allianz Stadion in Turin.

crest
Italien Serie A - Spielwoche 14
Allianz Stadium

Wie bekommt man Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte und sichere Weg zum Kauf von Tickets ist das offizielle Ticketportal von Juventus FC. Um Tickets im allgemeinen Verkauf kaufen zu können, benötigst du eine kostenlose digitale Mitgliedschaft. Alternativ kannst du eine J1897- oder Black-&-White-Mitgliedschaft nutzen, um beim Ticketverkauf vorzeitig berücksichtigt zu werden.

2. Sekundärmarkt für Tickets

  • Ticketplattformen für den Sekundärmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Ticketkontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese?

Hier findest du die Ticketpreise für das Spiel zwischen Juventus und Udinese:

1. Offizielle Vereinskanäle

  • Curva Sud / Curva Nord (Tribünen hinter dem Tor): Ab etwa 65 bis 69 Euro.
  • Tribuna Est (Osttribüne): Zwischen 99 und 285 Euro.
  • Tribuna Ovest (Westtribüne): Zwischen 105 und 195 Euro.
  • Gästeabschnitt (Ospiti): In der Regel etwa 45 Euro.

2. Sekundärmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über den regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

  • Reguläre Tickets / Tribünen hinter dem Tor: Ab etwa 30 bis 70 Euro.
  • Tribünen an der Seitenlinie und Premium-Bereiche: In der Regel zwischen 110 und 200+ Euro.

Juventus gegen Udinese: Alles, was du wissen musst

Juventus gegen Udinese: Die aktuelle Form

Juventus hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Im jüngsten Spiel gelang ein 2:0-Heimsieg gegen Napoli in der Serie A. Dazu kamen in diesem Zeitraum eine 0:2-Niederlage bei Genoa und eine 0:3-Niederlage gegen Lazio in der Liga. In der Europa League endete das Spiel gegen Rennes mit einem 2:2. Juventus erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Die jüngste Bilanz von Udinese ist wenig überzeugend: In den vergangenen fünf Spielen gab es vier Niederlagen und ein Unentschieden. Im jüngsten Spiel verlor Udinese mit 2:5 gegen Roma. In diesem Zeitraum unterlag Udinese außerdem Milan, Lecce und Torino. Den einzigen Punkt holte Udinese beim 0:0 in Parma. In den fünf Spielen erzielte Udinese drei Tore und kassierte elf Gegentreffer.

JUV

JUV - Form

LEC
S0-2
GEN
N2-0
NAP
S2-0
AZ
S1-2
FIO
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
8/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
UDI

UDI - Form

LEC
N0-3
MIL
N0-2
PAR
U0-0
ROM
N2-5
VEN
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
3/12
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Juventus gegen Udinese: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 14. März 2026 in der Serie A statt. Juventus gewann damals bei Udinese mit 1:0. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Juventus viermal gewonnen und dabei kein Unentschieden erzielt. Udinese konnte in diesem Zeitraum noch nicht gewinnen. Juventus erzielte in diesen fünf Begegnungen acht Tore und kassierte einen Gegentreffer.

Head to Head

Juventus FCUnentschiedenUdinese
5
0
0
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Coppa Italia
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
Udinese badge
Udinese
UDI
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
Udinese badge
Udinese
UDI
0
END
Italien Serie A
Udinese badge
Udinese
UDI
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
END
10Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen