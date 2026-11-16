Juventus empfängt Udinese am Sonntag, dem 6. Desember 2026, im Allianz Stadion in Turin.

Im jüngsten direkten Duell in der Serie A gewann Juventus am 14. März 2026 knapp mit 1:0 bei Udinese. In den vergangenen fünf Begegnungen in allen Wettbewerben holte Juventus vier Siege und ein Unentschieden. Udinese wartet in diesem Zeitraum noch auf einen Sieg.

GOAL zeigt dir, was du über den Kauf von Tickets für Juventus gegen Udinese wissen musst: wo du sie kaufen kannst und wie viel sie kosten.

Wann beginnt das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese?

Das Spiel zwischen Juventus und Udinese beginnt am Sonntag, dem 6. Desember 2026, im Allianz Stadion in Turin.

Italien Serie A - Spielwoche 14 6. Dez. 2026 - 12:00 Allianz Stadium

Wie bekommt man Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese?

Für den Kauf von Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte und sichere Weg zum Kauf von Tickets ist das offizielle Ticketportal von Juventus FC. Um Tickets im allgemeinen Verkauf kaufen zu können, benötigst du eine kostenlose digitale Mitgliedschaft. Alternativ kannst du eine J1897- oder Black-&-White-Mitgliedschaft nutzen, um beim Ticketverkauf vorzeitig berücksichtigt zu werden.

2. Sekundärmarkt für Tickets

Ticketplattformen für den Sekundärmarkt: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Tickets häufig auf Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Serie-A-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Ticketkontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Serie-A-Spiel zwischen Juventus und Udinese?

Hier findest du die Ticketpreise für das Spiel zwischen Juventus und Udinese:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva Sud / Curva Nord (Tribünen hinter dem Tor): Ab etwa 65 bis 69 Euro .

Ab etwa . Tribuna Est (Osttribüne): Zwischen 99 und 285 Euro .

Zwischen . Tribuna Ovest (Westtribüne): Zwischen 105 und 195 Euro .

Zwischen . Gästeabschnitt (Ospiti): In der Regel etwa 45 Euro.

2. Sekundärmarkt für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über den regulären Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Preise auf Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

Reguläre Tickets / Tribünen hinter dem Tor: Ab etwa 30 bis 70 Euro .

Ab etwa . Tribünen an der Seitenlinie und Premium-Bereiche: In der Regel zwischen 110 und 200+ Euro.

Juventus gegen Udinese: Alles, was du wissen musst

Juventus gegen Udinese: Die aktuelle Form

Juventus hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Im jüngsten Spiel gelang ein 2:0-Heimsieg gegen Napoli in der Serie A. Dazu kamen in diesem Zeitraum eine 0:2-Niederlage bei Genoa und eine 0:3-Niederlage gegen Lazio in der Liga. In der Europa League endete das Spiel gegen Rennes mit einem 2:2. Juventus erzielte in diesen fünf Partien acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Die jüngste Bilanz von Udinese ist wenig überzeugend: In den vergangenen fünf Spielen gab es vier Niederlagen und ein Unentschieden. Im jüngsten Spiel verlor Udinese mit 2:5 gegen Roma. In diesem Zeitraum unterlag Udinese außerdem Milan, Lecce und Torino. Den einzigen Punkt holte Udinese beim 0:0 in Parma. In den fünf Spielen erzielte Udinese drei Tore und kassierte elf Gegentreffer.

Juventus gegen Udinese: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen fand am 14. März 2026 in der Serie A statt. Juventus gewann damals bei Udinese mit 1:0. In den vergangenen fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Juventus viermal gewonnen und dabei kein Unentschieden erzielt. Udinese konnte in diesem Zeitraum noch nicht gewinnen. Juventus erzielte in diesen fünf Begegnungen acht Tore und kassierte einen Gegentreffer.