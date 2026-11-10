Juventus empfängt Sassuolo am Donnerstag, 3. Dezember 2026, im Allianz Stadium in Turin.

Trotz der insgesamt besseren Bilanz von Juventus setzte sich Sassuolo beim jüngsten Aufeinandertreffen in der Serie A am 13. September 2026 in einem spannenden Spiel mit 3:2 durch. Ihre bisherigen Duelle sind meist torreich: Im Schnitt fallen mehr als drei Tore pro Partie, und in mehr als der Hälfte der Begegnungen treffen beide Mannschaften.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über den Ticketkauf für Juventus gegen Sassuolo wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann ist Anstoß bei Juventus gegen Sassuolo in der Coppa Italia?

Juventus gegen Sassuolo wird am Donnerstag, 3. Desember 2026, im Allianz Stadium in Turin angepfiffen.

Wie kauft man Tickets für Juventus gegen Sassuolo in der Coppa Italia?

Für den Kauf von Tickets für das Coppa-Italia-Spiel zwischen Juventus und Sassuolo im San Siro gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Am direktesten und zuverlässigsten lassen sich offizielle Tickets über das Ticketportal auf der offiziellen Website von Juventus kaufen. Dort können Sie je nach Verfügbarkeit und Mitgliedsstatus Plätze auswählen.

2. Ticketzweitmarkt

Ticketplattformen auf dem Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, sind reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub zu finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für bevorstehende Coppa-Italia-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus dem Erstverkauf vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für Juventus gegen Sassuolo in der Coppa Italia?

So setzen sich die Ticketpreise für das Coppa-Italia-Spiel zwischen Juventus und Sassuolo zusammen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Curva Sud / Nordtribüne (hinter den Toren): 30 bis 45 €

30 bis 45 € Tribuna Laterale / Seitentribünen: 60 bis 95 €

60 bis 95 € Tribuna Centrale / Haupttribüne: 120 bis über 200 €

120 bis über 200 € VIP- / Hospitality-Pakete: 300 bis über 550 €

2. Ticketzweitmarkt

Wenn die offiziellen Tickets beim Erstverkauf des Vereins ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Geringere Nachfrage / Plätze im Oberrang: 50 bis 85 €

50 bis 85 € Reguläre Sitzplätze / Blick von der Seitenlinie: 110 bis 250 €

110 bis 250 € Premiumplätze / zentraler Unterrang: 300 bis über 600 €

Juventus gegen Sassuolo in der Coppa Italia: Alles Wissenswerte

Die Form von Juventus und Sassuolo

Juventus geht mit einer durchwachsenen Bilanz aus den letzten fünf Pflichtspielen in diese Partie: zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt gewann Juventus in der Serie A dank Toren von Alajbegovic und Boga mit 2:0 gegen Napoli. Davor gab es eine 0:2-Niederlage bei Genoa. Im selben Fünf-Spiele-Zeitraum gewann Juventus auswärts bei Lecce mit 2:0, spielte in der Europa League 2:2 gegen Rennes und verlor gegen Lazio mit 0:3. Insgesamt erzielte das Team in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Sassuolo hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren. Den einzigen Punkt holte das Team bei einem 1:1 gegen AC Milan. Zuletzt verlor Sassuolo zu Hause mit 2:4 gegen Fiorentina. In diesem Zeitraum unterlag das Team zudem Lazio mit 2:6 und Como mit 0:2. In den fünf Partien erzielte Sassuolo sieben Tore und kassierte 14 Gegentreffer, was auf anhaltende Defensivprobleme unter Aquilani hindeutet.

Juventus gegen Sassuolo: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen fand am 13. September 2026 in der Serie A statt. Sassuolo besiegte Juventus dabei zu Hause mit 3:2. In den letzten fünf direkten Duellen gewann Juventus zweimal und Sassuolo ebenfalls zweimal. Hinzu kam ein Unentschieden. Juventus gewann im Januar 2026 bei Sassuolo mit 3:0 und im Januar 2024 zu Hause ebenfalls mit 3:0. Sassuolo setzte sich im September 2023 auf eigenem Platz zudem mit 4:2 durch.