Jagiellonia Bialystok empfängt Crystal Palace am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Miejski in Bialystok.

Jagiellonia geht nach einer Reihe von Siegen in Liga und Pokal mit einer soliden Heimbilanz in diese Phase des Wettbewerbs. Crystal Palace will trotz eines vollen Spielplans die anstehende internationale Aufgabe meistern und in der Ligaphase wichtige Auswärtspunkte holen.

Bei GOAL erfahrt Ihr alles, was Ihr über Tickets für Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace in der Europa League?

Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace findet am Donnerstag, 10. Dezember 2026, im Stadion Miejski in Bialystok statt.

Europa League - Spielwoche 6 10. Dez. 2026 - 12:45 Stadion Miejski, Bialystok

Wie kann man Tickets für Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace in der Europa League kaufen?

Für das anstehende Europa-League-Spiel zwischen Jagiellonia Bialystok und Crystal Palace gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Der direkte Kauf über die offiziellen Ticketportale oder Vorverkaufsstellen von Jagiellonia Bialystok oder Crystal Palace ist für Fans der wichtigste und sicherste Weg, sich Plätze zu sichern.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarkt-Plattformen: Sind die offiziellen Vereinskontingente vollständig ausverkauft, sind reguläre Tickets oft noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo erhältlich. Dort können Fans Tickets für anstehende Europa-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace in der Europa League?

Hier sind die Ticketpreise für das Europa-League-Spiel zwischen Jagiellonia Bialystok und Crystal Palace:

1. Offizielle Vereinskanäle

Plätze im Unterrang oder reguläre Tickets: Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 20 bis 40 Euro.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstigste Tickets: Ab etwa 50 bis 65 Euro .

Ab etwa . Durchschnittliche Marktpreise: Sie liegen bei etwa 95 bis 110 Euro

Sie liegen bei etwa Premiumblöcke und mittige Plätze auf der Längsseite: Die Preise steigen auf 150 bis über 250 Euro.

Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace in der Europa League: Alles Wissenswerte

Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace: Die Form

Jagiellonia Bialystok hat in den letzten fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Ekstraklasa mit 1:0 gegen GKS Katowice. Zudem feierte sie im FA Cup einen deutlichen 6:0-Sieg gegen Lechia Gdansk. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum gab es in der Europa League gegen Levski Sofia. In den fünf Spielen erzielte Jagiellonia neun Tore und kassierte zwei Gegentreffer, was die solide Defensive bei Heimspielen widerspiegelt.

Crystal Palace hat von seinen letzten fünf Pflichtspielen eines gewonnen, eines unentschieden gespielt und drei verloren. Zuletzt gab es im Selhurst Park eine 1:3-Niederlage in der Premier League gegen Liverpool. Zuvor verlor Palace auch mit 0:2 gegen Newcastle United und mit 0:2 gegen Tottenham Hotspur. Der einzige Sieg in dieser Serie gelang im Carabao Cup auswärts bei Fulham. Palace erzielte in den fünf Spielen fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Jagiellonia Bialystok gegen Crystal Palace: Die jüngsten direkten Duelle

Für die letzten fünf erfassten Spiele liegen keine Daten zu früheren direkten Duellen zwischen Jagiellonia Bialystok und Crystal Palace vor.