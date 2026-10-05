Italien trifft am 5. Oktober 2026 im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna in einer packenden Partie der UEFA Nations League auf Türkiye. In diesem hochkarätigen Duell der Gruppe A kämpfen zwei dynamische europäische Fußballmächte um wichtige Turnierpunkte.

GOAL liefert alle wichtigen Details, die ihr braucht, um euch einen Platz im Stadio Renato Dall'Ara zu sichern. Hier erfahrt ihr alles über offizielle Kaufplattformen, Ticketpreise und wie ihr euch noch heute Tickets sichern könnt.

Wann ist der Anstoß bei Italien gegen Türkiye in der UEFA Nations League A?

Italien gegen Türkiye findet im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna statt, die Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Wo kann man Tickets für Italien gegen Türkiye kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des italienischen Fußballverbands (FIGC) gekauft werden, das den Primärverkauf für Heimspiele der italienischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist eure erste Anlaufstelle, um euch Tickets zum Nennwert während des Vorverkaufs und des allgemeinen Verkaufs zu sichern.

Sollten die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sein, sind sekundäre Plattformen wieStubHub die richtige Anlaufstelle.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen Türkiye?

Standardtickets im offiziellen FIGC-Ticketportal beginnen in der Regel bei 20 € für Sitzplätze mit allgemeinem Zugang in den Kurven, wobei die Preise je nach Sitzkategorie und Lage im Stadio Renato Dall'Ara steigen.

Auf Zweitmarktplätzen wieStubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Sekundärmarkt derzeit bei 47 € pro Platz und schwanken je nach Block, Kategorie und aktueller Marktnachfrage.

Italien gegen Türkiye in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Italien gegen Türkiye

Italien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 7. Juni mit einem 1:0-Sieg über Griechenland in einem Freundschaftsspiel, nachdem drei Tage zuvor bereits Luxemburg mit 1:0 geschlagen worden war. Die beiden Niederlagen gab es gegen Bosnien und Herzegowina in einem WM-Qualifikationsspiel sowie bei einem 1:4 gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Türkiye hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg über die USA bei der Weltmeisterschaft am 26. Juni, zuvor hatte das Team in der Gruppenphase aber gegen Australien und Paraguay verloren. Davor gab es einen 4:0-Sieg gegen Nordmazedonien. Türkiye erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Italien gegen Türkiye: Der direkte Vergleich zuletzt

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 4. Juni 2024 in einem Freundschaftsspiel in Italien 0:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Italien die bessere Bilanz, darunter ein 3:0-Sieg über Türkiye bei der UEFA Euro 2020 und ein 3:2-Erfolg in einem Freundschaftsspiel 2022 in der Türkei. Die beiden früheren Begegnungen in den Jahren 2002 und 2006 endeten jeweils 1:1.



