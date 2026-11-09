Italien empfängt Frankreich am Donnerstag, 12. November, im San Siro in Mailand zum Rückspiel eines Doppelspieltags in Liga A, Gruppe A1, an dem auch Belgien und die Türkei beteiligt sind. Das erste Aufeinandertreffen der beiden Teams im Oktober im Stade de France gewann Frankreich. Das verleiht dem Wiedersehen in Mailand zusätzliche Brisanz.

GOAL hat alle Informationen, die Ihr jetzt für den Kauf von Tickets für Italien gegen Frankreich braucht, darunter Preise, Verfügbarkeit und die besten Verkaufsstellen.

Wann beginnt Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A?

Italien gegen Frankreich findet im San Siro in Mailand statt. Die Anstoßzeit wird erst kurz vor dem Spieltermin bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 5 12. Nov. 2026 - 14:45 San Siro

Wo kann man Tickets für Italien gegen Frankreich kaufen?

Tickets für dieses Spiel sind zunächst über die offiziellen Verkaufskanäle der FIGC (Italienischer Fußballverband) erhältlich. Mitglieder erhalten in der Regel Vorrang, bevor verbleibende Karten in den freien Verkauf gehen.

Was Ihr beim Ticketkauf für dieses Spiel wissen solltet:

Offizieller freier Verkauf : Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsfristen für Mitglieder, üblicherweise näher am Spieltag.

: Er beginnt nach Ablauf der Vorverkaufsfristen für Mitglieder, üblicherweise näher am Spieltag. Ein Wiedersehen, bei dem viel auf dem Spiel steht : Frankreich gewann das erste Duell im Oktober. Das verleiht dem Rückspiel in Mailand zusätzliche Brisanz.

: Frankreich gewann das erste Duell im Oktober. Das verleiht dem Rückspiel in Mailand zusätzliche Brisanz. Legendäres Stadion : Mit einer Kapazität von mehr als 80.000 Zuschauern gehört das San Siro zu den größten und stimmungsvollsten Stadien im europäischen Fußball.

: Mit einer Kapazität von mehr als 80.000 Zuschauern gehört das San Siro zu den größten und stimmungsvollsten Stadien im europäischen Fußball. Zweitmarkt: Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub eine Anlaufstelle.

Angesichts der Bedeutung dieses Spiels und dessen, was auf dem Spiel steht, empfiehlt es sich, frühzeitig zu buchen.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen Frankreich?

Die offiziellen Ticketpreise der FIGC für dieses Spiel beginnen bei etwa 70 €. Solange Karten verfügbar sind, werden sowohl reguläre als auch Premium-Plätze zum Originalpreis angeboten.

StubHub ist eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind. Die derzeitigen Angebote auf dem Zweitmarkt für dieses Spiel beginnen bei etwa 145 €.

Wie bei jedem Spiel zwischen zwei führenden europäischen Nationalmannschaften können sich die Preise bis zum Spieltag ändern. Wer ein bestimmtes Budget einhalten muss, sichert sich seinen Platz daher in der Regel besser früher als später.

Italien gegen Frankreich in der UEFA Nations League A: Alles Wissenswerte

Italien gegen Frankreich: Die Form

Italien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Zuletzt gab es am 7. Juni in einem Freundschaftsspiel einen 1:0-Sieg gegen Griechenland, nachdem Italien drei Tage zuvor Luxemburg ebenfalls mit 1:0 besiegt hatte. Die beiden Niederlagen in diesem Zeitraum gab es gegen Bosnien und Herzegowina sowie beim 1:4 gegen Norwegen im November 2025. In diesen fünf Spielen erzielte Italien fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Auch Frankreich hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Im jüngsten Spiel unterlag Frankreich England im WM-Halbfinale mit 4:6. Zuvor hatte das Team das Spiel um Platz drei gegen Spanien mit 0:2 verloren. In der früheren Turnierphase besiegte Frankreich Schweden mit 3:0, Paraguay mit 1:0 und Marokko mit 2:0. In diesen fünf Spielen erzielte Frankreich zehn Tore und kassierte acht Gegentreffer.

Italien gegen Frankreich: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams, ein Spiel der UEFA Nations League A im November 2024 in Italien, endete mit einem 3:1-Sieg für Frankreich. Frankreich hat alle fünf letzten direkten Duelle gewonnen, dabei 14 Tore erzielt und fünf Gegentreffer kassiert. Die beiden Teams trafen auch im anderen Nations-League-Spiel im September 2024 aufeinander, das ebenfalls 3:1 für Frankreich endete.