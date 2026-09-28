Italien trifft am 5. Oktober 2026 im Stadio Renato Dall'Ara in Bologna in einem packenden Spiel der UEFA Nations League auf die Türkei. In diesem hochkarätigen Duell der Gruppe A treffen zwei dynamische europäische Fußballnationen im Kampf um wichtige Turnierpunkte aufeinander.

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Wann ist der Anstoß bei Italien gegen die Türkei in der UEFA Nations League A?

Italien gegen die Türkei findet im Stadio Renato Dell'Ara in Bologna statt, die Anstoßzeit wird näher am Termin bestätigt.

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Wo kann man Tickets für Italien gegen die Türkei kaufen?

Offizielle Spieltickets können direkt über das Ticketportal des italienischen Fußballverbands (FIGC) gekauft werden, das den Erstverkauf für Heimspiele der italienischen Nationalmannschaft abwickelt. Das offizielle Portal ist deine erste Anlaufstelle, um dir Tickets zum Nennwert während der Vorverkaufs- und allgemeinen Verkaufsphasen zu sichern.

Falls die Angebote auf der offiziellen Website ausverkauft sind, sind Sekundärplattformen wieStubHub die richtige Adresse.

Wie viel kosten Tickets für Italien gegen die Türkei?

Standardtickets im offiziellen FIGC-Ticketportal beginnen in der Regel bei 20 € für Sitzplätze mit allgemeinem Zugang in den Kurven, wobei die Preise je nach Sitzplatzkategorie und Lage im Stadio Renato Dall'Ara steigen.

Auf Sekundärmarktplätzen wieStubHub beginnen die Ticketpreise auf dem Zweitmarkt derzeit bei 47 € pro Platz und schwanken je nach Sitzplatzbereich, Kategorie und aktueller Marktnachfrage.

Italien gegen die Türkei in der UEFA Nations League A: Alles, was du wissen musst

Form von Italien gegen die Türkei

Italien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 7. Juni mit einem 1:0-Sieg gegen Griechenland in einem Freundschaftsspiel, nachdem drei Tage zuvor Luxemburg mit 1:0 besiegt worden war. Die beiden Niederlagen gab es gegen Bosnien und Herzegowina in einem WM-Qualifikationsspiel sowie bei einem 1:4 gegen Norwegen im November 2025. Italien erzielte in diesen fünf Spielen fünf Tore und kassierte sechs.

Die Türkei hat in ihren letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Niederlagen und ein Unentschieden verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 3:2-Sieg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft am 26. Juni, nachdem es zuvor in der Gruppenphase Niederlagen gegen Australien und Paraguay gegeben hatte. Davor gewann die Türkei mit 4:0 gegen Nordmazedonien. Die Türkei erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte sieben.

Italien gegen die Türkei: Die jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 4. Juni 2024 in einem in Italien ausgetragenen Freundschaftsspiel 0:0. In den letzten fünf direkten Duellen hat Italien die bessere Bilanz, darunter ein 3:0-Sieg gegen die Türkei bei der UEFA Euro 2020 und ein 3:2-Erfolg in einem Freundschaftsspiel 2022 in der Türkei. Die beiden früheren Begegnungen, 2002 und 2006, endeten beide 1:1.



