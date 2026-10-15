In der UEFA Nations League steht ein brisantes Länderspiel an: Die Republik Irland empfängt Kosovo im Aviva Stadium in Dublin. Beide Teams kämpfen um die volle Punktzahl, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern und dem Aufstieg näherzukommen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu Ticketkategorien und Preisspannen sowie Hinweise zum Ticketkauf.

Wann ist Anstoß bei Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B?

Irland gegen Kosovo findet im Aviva Stadium in Dublin statt. Die offizielle Anstoßzeit wird erst zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Wo gibt es Tickets für Irland gegen Kosovo?

Offizielle Tickets für den Erstverkauf werden direkt über Ticketmaster Ireland vertrieben, den offiziellen Ticketpartner des irischen Fußballverbands für Heimspiele im Aviva Stadium. Fans sollten die offizielle Plattform frühzeitig prüfen, um sich reguläre Tickets zu sichern, sobald das öffentliche Kontingent verfügbar ist.

Wenn die Kontingente im Erstverkauf vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Irland gegen Kosovo?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten für die allgemeinen Sitzplatzbereiche im Aviva Stadium je nach Kategorie ab etwa 35 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 115 Euro, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Irland und Kosovo

Irland hat in seinen letzten fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und vier Gegentreffer kassiert. Zuletzt gab es im Juni ein 1:1 gegen Kanada, nachdem Irland zuvor nacheinander gegen Katar und Grenada gewonnen hatte. Der 5:0-Sieg gegen Grenada war das deutlichste Ergebnis in diesem Zeitraum, während eine 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation die einzige Niederlage darstellt.

Kosovo hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte das Team neun Tore und kassierte fünf Gegentreffer. Das jüngste Ergebnis war ein 3:0-Sieg gegen Andorra im Juni. Ein 4:3-Auswärtssieg bei der Slowakei in der WM-Qualifikation unterstreicht Kosovos Torgefahr. Zwei Niederlagen in Folge gegen Tschechien und die Türkei zeigen allerdings, dass das Team auch verwundbar ist.

Irland gegen Kosovo: Die jüngsten direkten Duelle

Für frühere Begegnungen zwischen Irland und Kosovo liegen keine Daten zu direkten Duellen vor. In diesem Datensatz wird die Partie das erste erfasste Aufeinandertreffen der beiden Teams sein.

Head to Head Unentschieden 0 0 1 UEFA Nations League B Kosovo KOS 1 Irland IRL 0 END 0 Erzielte Tore 1 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 0 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 0 / 1



