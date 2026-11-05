Die UEFA Nations League geht mit einem wichtigen Länderspiel weiter: Die Republik Irland empfängt Kosovo im Aviva Stadium in Dublin. Beide Mannschaften kämpfen um drei Punkte, um ihre Position in der Gruppe im Rennen um den Aufstieg zu verbessern.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu Ticketkategorien und Preisspannen sowie dazu, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt.

Wann beginnt Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B?

Irland gegen Kosovo findet im Aviva Stadium in Dublin statt. Die offizielle Anstoßzeit soll zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt werden.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Wo kann man Tickets für Irland gegen Kosovo kaufen?

Offizielle Tickets für den Erstverkauf werden direkt über Ticketmaster Ireland vertrieben. Die Plattform ist der offizielle Ticketpartner der Football Association of Ireland für Heimspiele im Aviva Stadium. Fans sollten dort frühzeitig nachsehen, um sich reguläre Tickets zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative.

Wie viel kosten Tickets für Irland gegen Kosovo?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze im Aviva Stadium kosten auf dem offiziellen Ticketportal je nach Kategorie ab etwa 35 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei rund 115 Euro, wenn die regulären Kontingente im Erstverkauf ausverkauft sind.

Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Irland und Kosovo

Irland hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und vier kassiert. Zuletzt gab es im Juni ein 1:1 gegen Kanada, nachdem Irland zuvor Katar und Grenada nacheinander besiegt hatte. Das 5:0 gegen Grenada war der deutlichste Sieg in dieser Serie, während die 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation die einzige Niederlage darstellt.

Kosovo hat von den vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte fünf. Zuletzt gewann Kosovo im Juni mit 3:0 gegen Andorra. Der 3:4-Auswärtssieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation unterstreicht die Offensivstärke der Mannschaft. Die beiden Niederlagen in Folge gegen Tschechien und die Türkei zeigen allerdings, dass sie auch anfällig sein kann.

Irland gegen Kosovo: Die bisherigen direkten Duelle

Zu bisherigen Begegnungen zwischen Irland und Kosovo liegen keine Daten vor. In diesem Datensatz wird die Partie das erste erfasste Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften sein.