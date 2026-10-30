Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League B
team-logoIrland
Aviva Stadium
team-logoKosovo
Book Ireland vs Kosovo Tickets
Unterstützt von

So bekommt ihr Tickets für Irland gegen Kosovo: Preise für die UEFA Nations League B, Spielinformationen, Last-Minute-Ticketverkäufe und mehr

SHOPPING
Tickets
UEFA Nations League B
Irland
Kosovo

Irland trifft in der UEFA Nations League B auf den Kosovo. So sichert Ihr Euch Tickets.

Die UEFA Nations League geht mit einem brisanten Länderspiel weiter: Die Republik Irland empfängt Kosovo im Aviva Stadium in Dublin. Beide Teams kämpfen um die volle Punktzahl, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern und dem Aufstieg näherzukommen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu Ticketkategorien und Preisen sowie zum Kauf von Eintrittskarten.

Wann beginnt Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B?

Irland gegen Kosovo findet im Aviva Stadium in Dublin statt. Die offizielle Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

crest
UEFA Nations League B - Spielwoche 6
Aviva Stadium

Wo gibt es Tickets für Irland gegen Kosovo?

Offizielle Tickets für den Erstverkauf werden direkt über Ticketmaster Ireland vertrieben. Die Plattform ist der offizielle Ticketpartner der Football Association of Ireland für Heimspiele im Aviva Stadium. Fans sollten dort frühzeitig nachsehen, um sich reguläre Eintrittskarten zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, bietet sich eine Zweitmarkt-Plattform wie Ticombo an.

Wie viel kosten Tickets für Irland gegen Kosovo?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze im Aviva Stadium kosten auf dem offiziellen Ticketportal je nach Kategorie etwa 35 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 115 Euro, wenn die regulären Kontingente der offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Irland und Kosovo

Irland hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und vier kassiert. Zuletzt gab es im Juni ein 1:1 gegen Kanada, nachdem Irland zuvor nacheinander gegen Katar und Grenada gewonnen hatte. Der 5:0-Erfolg gegen Grenada war das deutlichste Ergebnis in dieser Serie, während eine 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation die einzige Niederlage darstellt.

Kosovo hat von den vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte fünf. Zuletzt gewann Kosovo im Juni mit 3:0 gegen Andorra. Ein 3:4-Auswärtssieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation unterstreicht die Torgefahr der Mannschaft. Die beiden Niederlagen in Folge gegen Tschechien und die Türkei zeigen allerdings, dass sie verwundbar sein kann.

IRL

IRL - Form

CAN
U1-1
KOS
N1-0
ISR
S0-3
AUT
U2-2
ISR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
KOS

KOS - Form

AND
S3-0
IRL
S1-0
AUT
N3-1
ISR
U0-0
AUT
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
6/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Irland gegen Kosovo: Die bisherige Bilanz

Für frühere Begegnungen zwischen Irland und Kosovo liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. In diesem Datensatz wird die Partie die erste erfasste Begegnung der beiden Mannschaften sein.

Head to Head

IrlandUnentschiedenKosovo
0
0
1
UEFA Nations League B
Kosovo badge
Kosovo
KOS
1
Irland badge
Irland
IRL
0
END
0Erzielte Tore1
Spiele mit mehr als 2.5 Toren0/1
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/1

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen