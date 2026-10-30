Die UEFA Nations League geht mit einem brisanten Länderspiel weiter: Die Republik Irland empfängt Kosovo im Aviva Stadium in Dublin. Beide Teams kämpfen um die volle Punktzahl, um ihre Position in der Gruppe zu verbessern und dem Aufstieg näherzukommen.

GOAL liefert alle wichtigen Informationen zum Spieltag, zu Ticketkategorien und Preisen sowie zum Kauf von Eintrittskarten.

Wann beginnt Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B?

Irland gegen Kosovo findet im Aviva Stadium in Dublin statt. Die offizielle Anstoßzeit wird zu einem späteren Zeitpunkt bestätigt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 6 17. Nov. 2026 - 14:45 Aviva Stadium

Wo gibt es Tickets für Irland gegen Kosovo?

Offizielle Tickets für den Erstverkauf werden direkt über Ticketmaster Ireland vertrieben. Die Plattform ist der offizielle Ticketpartner der Football Association of Ireland für Heimspiele im Aviva Stadium. Fans sollten dort frühzeitig nachsehen, um sich reguläre Eintrittskarten zu sichern, sobald der öffentliche Verkauf beginnt.

Sollten die Tickets im Erstverkauf vollständig ausverkauft oder bestimmte Sitzplatzkategorien auf der offiziellen Website nicht mehr verfügbar sein, bietet sich eine Zweitmarkt-Plattform wie Ticombo an.

Wie viel kosten Tickets für Irland gegen Kosovo?

Reguläre Einzeltickets für Sitzplätze im Aviva Stadium kosten auf dem offiziellen Ticketportal je nach Kategorie etwa 35 bis 50 Euro.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo beginnen die Preise bei etwa 115 Euro, wenn die regulären Kontingente der offiziellen Verkaufsstellen ausverkauft sind.

Irland gegen Kosovo in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Irland und Kosovo

Irland hat in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verbucht, dabei neun Tore erzielt und vier kassiert. Zuletzt gab es im Juni ein 1:1 gegen Kanada, nachdem Irland zuvor nacheinander gegen Katar und Grenada gewonnen hatte. Der 5:0-Erfolg gegen Grenada war das deutlichste Ergebnis in dieser Serie, während eine 2:2-Niederlage gegen Tschechien in der WM-Qualifikation die einzige Niederlage darstellt.

Kosovo hat von den vergangenen fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Dabei erzielte die Mannschaft neun Tore und kassierte fünf. Zuletzt gewann Kosovo im Juni mit 3:0 gegen Andorra. Ein 3:4-Auswärtssieg gegen die Slowakei in der WM-Qualifikation unterstreicht die Torgefahr der Mannschaft. Die beiden Niederlagen in Folge gegen Tschechien und die Türkei zeigen allerdings, dass sie verwundbar sein kann.

Irland gegen Kosovo: Die bisherige Bilanz

Für frühere Begegnungen zwischen Irland und Kosovo liegen keine Daten zum direkten Vergleich vor. In diesem Datensatz wird die Partie die erste erfasste Begegnung der beiden Mannschaften sein.