Ipswich Town empfängt Aston Villa am Samstag, 28. November 2026, an der Portman Road in Ipswich.

Ihre jüngsten Duelle in der höchsten Spielklasse waren hart umkämpft: In der Premier-League-Saison 2024/25 trennten sie sich zweimal in Folge mit einem Unentschieden. Das Aufeinandertreffen im September 2024 an der Portman Road endete nach Toren auf beiden Seiten mit einem unterhaltsamen 2:2.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Ipswich Town gegen Aston Villa wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Aston Villa?

Ipswich Town gegen Aston Villa an der Portman Road in Ipswich, am Samstag, 28. November 2026.

Premier League - Spielwoche 12 28. Nov. 2026 - 12:30 Portman Road

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Aston Villa kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das bevorstehende Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Aston Villa gibt es folgende Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Tickets können direkt über die offiziellen Websites von Ipswich Town oder Aston Villa gekauft werden, sofern sie verfügbar sind und die Voraussetzungen hinsichtlich Vereinsmitgliedschaft und Treuepunkten erfüllt werden.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, finden sich Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente ausgeschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Aston Villa?

Hier sind die geschätzten Preise und Optionen für Tickets zum Premier-League-Spiel zwischen Ipswich Town und Aston Villa:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Eintrittskarten für Erwachsene: Sie kosten üblicherweise zwischen 28 und 48 Pfund, abhängig vom Sitzplatz und der von Ipswich Town für das Spiel an der Portman Road festgelegten Kategorie.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Reguläre Wiederverkaufsangebote: Die Einstiegspreise für Plätze im Ober- und Unterrang liegen wegen der hohen Nachfrage bei etwa 107 Pfund und mehr .

Die Einstiegspreise für Plätze im Ober- und Unterrang liegen wegen der hohen Nachfrage bei etwa . VIP-Hospitality-Pakete: Sie sind in der Regel ab ungefähr 356 Pfund erhältlich.

Ipswich Town gegen Aston Villa in der Premier League: Alles Wissenswerte

Ipswich Town gegen Aston Villa: Die Form

Ipswich hat in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, dabei sechs Tore erzielt und neun kassiert. Der einzige Sieg in diesem Zeitraum gelang beim 2:1 zu Hause gegen Fulham. Zudem verlor Ipswich mit 2:3 gegen Manchester City und unterlag Arsenal im Carabao Cup mit 2:4. Das 1:1 gegen Nottingham Forest war der jüngste Auftritt. Die zuvor aufeinanderfolgenden Niederlagen gegen City und Everton verdeutlichen die Anfälligkeit gegen Mannschaften aus der oberen Tabellenhälfte.

Aston Villa reist in deutlich besserer Form an: In den letzten fünf Pflichtspielen gab es vier Siege und nur ein Unentschieden. Zuletzt gewann Villa in der Premier League mit 2:1 gegen Manchester City. Hinzu kamen ein deutlicher 6:0-Sieg gegen Fenerbahce und ein 3:1-Erfolg gegen Viking in der Champions League. Beim 2:2 gegen Brentford ließ Villa in diesem Zeitraum als einzigem Spiel Punkte liegen. Insgesamt erzielte die Mannschaft in den fünf Partien zwölf Tore.

Ipswich Town gegen Aston Villa: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt im Februar 2025 aufeinander. Das Premier-League-Spiel im Villa Park endete 1:1. Zuvor hatten sie sich im September 2024 an der Portman Road ebenfalls unentschieden getrennt, damals mit 2:2. Damit endeten die beiden jüngsten Premier-League-Duelle jeweils mit einem Remis. Betrachtet man die letzten fünf Pflichtspiele gegeneinander, weist Villa die bessere Bilanz auf: Neben den beiden Unentschieden in der höchsten Spielklasse sind in den Daten auch Siege in Championship-Partien enthalten.