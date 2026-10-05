Inter trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand auf Schachtar Donezk.

Historisch gesehen hat Inter in europäischen Wettbewerben die Oberhand und ist in allen sieben bisherigen Pflichtspielen gegen Schachtar Donezk ungeschlagen. Die jüngsten Duelle in der UEFA Champions League gab es in der Gruppenphase 2021–22, als Inter nach einem 0:0 im Auswärtsspiel zu Hause mit 2:0 gewann.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige zur Sicherung von Tickets für Inter gegen Schachtar Donezk liefern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League?

Inter gegen Schachtar Donezk wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand angepfiffen.

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Wie kann man Tickets für Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere primäre Möglichkeiten, Tickets für das Spiel Inter gegen Schachtar Donezk in der UEFA Champions League im San-Siro-Stadion zu sichern:

1. Offizielle Ticketkanäle der Vereine

Offizielle Inter-Website: Dauerkarteninhaber ( Siamo Noi -Karteninhaber) und registrierte Mitglieder des Inter Club erhalten zuerst Zugang zu ermäßigten Preisen. Der öffentliche Verkauf beginnt nach dem Mitgliederverkauf, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Offizielles Portal von Schachtar Donezk: Fans von Schachtar Donezk sollten die offiziellen Vertriebskanäle des Vereins für das zugewiesene Auswärtskontingent im Terzo Anello Blu (dritter Rang blau) prüfen.

Wie kann man Tickets für Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere Hauptoptionen für den Kauf von Tickets für das Spiel Inter gegen Schachtar Donezk in der UEFA Champions League im San-Siro-Stadion. Die Ticketpreise variieren je nachdem, ob Sie sie direkt bei den Vereinen zum Nennwert oder über Sekundärmarktplattformen kaufen:

1. Offizieller Ticketverkauf von Inter Mailand

Basistickets: Reguläre Plätze ab etwa 35 € bis 50 € in den oberen Rängen (Terzo Anello) bis zu 120 € bis 250 € für Plätze auf den unteren Tribünen im Hauptbereich (Primo Anello).

Plus-Tickets: Bieten zusätzliche Flexibilität, etwa eine kostenlose Option zur einmaligen Übertragung von Name/Inhaber.

VIP & Hospitality: Premiumplätze mit Zugang zur Lounge und Catering, in der Regel mit Preisen zwischen 300 € bis 650 €+ pro Person.

2. Offizielles Auswärtskontingent

Die regulären Preisobergrenzen für Auswärtstickets in der UEFA Champions League liegen im Allgemeinen bei etwa 30 € bis 45 € .

3. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub die Ticketpreise je nach Nachfrage und Sitzplatzlage in folgenden Bereichen:

Dritter Rang (Terzo Anello): Etwa 60 € bis 110 €

Zweiter Rang (Secondo Anello): Etwa 110 € bis 220 €

Erster Rang (Primo Anello): Etwa 200 € bis 450 €+

Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Inter gegen Schachtar Donezk

Inter hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen die Roma in der Serie A, nachdem die Mannschaft einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hatte. Zuvor gewann Inter mit 5:3 gegen Udinese und setzte sich mit 3:2 gegen Napoli durch, nachdem das Team mit 0:2 zurückgelegen hatte. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League. In diesen fünf Spielen erzielte Inter 11 Tore und kassierte sechs.

Schachtar hat zwei seiner letzten vier erfassten Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren, zudem liegt ein weiteres Ergebnis vor. Der jüngste Auftritt war ein 2:0 gegen Tschornomorez Odessa in der ukrainischen Premier League. In der Champions League spielte das Team 1:1 gegen PSV Eindhoven und kassierte in der Liga eine 0:2-Heimniederlage gegen Polissja Schytomyr. Schachtar hat gezeigt, dass die Mannschaft in Europa Ergebnisse liefern kann, doch die nationale Form war inkonstant.

Inter gegen Schachtar Donezk: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Vereine fand am 24. November 2021 in der Gruppenphase der Champions League statt, als Inter im Giuseppe Meazza mit 2:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Inter zwei Siege geholt, Schachtar keinen, dazu kommen drei Unentschieden. Das deutlichste Ergebnis im Datensatz war ein 5:0-Sieg von Inter in der Europa League im August 2020.