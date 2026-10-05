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So bekommt ihr Tickets für Inter gegen Schachtar Donezk: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkäufe und mehr

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Inter trifft in der Champions League auf Schachtar Donezk. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Inter trifft am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand auf Schachtar Donezk.

Historisch gesehen hat Inter in europäischen Wettbewerben die Oberhand und ist in allen sieben bisherigen Pflichtspielen gegen Schachtar Donezk ungeschlagen. Die jüngsten Duelle in der UEFA Champions League gab es in der Gruppenphase 2021–22, als Inter nach einem 0:0 im Auswärtsspiel zu Hause mit 2:0 gewann.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wichtige zur Sicherung von Tickets für Inter gegen Schachtar Donezk liefern, einschließlich der Frage, wo man sie kaufen kann und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League?

Inter gegen Schachtar Donezk wird am Mittwoch, den 21. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 3
Giuseppe Meazza

Wie kann man Tickets für Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere primäre Möglichkeiten, Tickets für das Spiel Inter gegen Schachtar Donezk in der UEFA Champions League im San-Siro-Stadion zu sichern:

1. Offizielle Ticketkanäle der Vereine

  • Offizielle Inter-Website: Dauerkarteninhaber (Siamo Noi-Karteninhaber) und registrierte Mitglieder des Inter Club erhalten zuerst Zugang zu ermäßigten Preisen. Der öffentliche Verkauf beginnt nach dem Mitgliederverkauf, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.
  • Offizielles Portal von Schachtar Donezk: Fans von Schachtar Donezk sollten die offiziellen Vertriebskanäle des Vereins für das zugewiesene Auswärtskontingent im Terzo Anello Blu (dritter Rang blau) prüfen.

Wie kann man Tickets für Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League kaufen?

Es gibt mehrere Hauptoptionen für den Kauf von Tickets für das Spiel Inter gegen Schachtar Donezk in der UEFA Champions League im San-Siro-Stadion. Die Ticketpreise variieren je nachdem, ob Sie sie direkt bei den Vereinen zum Nennwert oder über Sekundärmarktplattformen kaufen:

1. Offizieller Ticketverkauf von Inter Mailand

  • Basistickets: Reguläre Plätze ab etwa 35 € bis 50 € in den oberen Rängen (Terzo Anello) bis zu 120 € bis 250 € für Plätze auf den unteren Tribünen im Hauptbereich (Primo Anello).
  • Plus-Tickets: Bieten zusätzliche Flexibilität, etwa eine kostenlose Option zur einmaligen Übertragung von Name/Inhaber.
  • VIP & Hospitality: Premiumplätze mit Zugang zur Lounge und Catering, in der Regel mit Preisen zwischen 300 € bis 650 €+ pro Person.

2. Offizielles Auswärtskontingent

  • Die regulären Preisobergrenzen für Auswärtstickets in der UEFA Champions League liegen im Allgemeinen bei etwa 30 € bis 45 €.

3. Sekundäre Ticketmarktplätze

Wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind, listen sekundäre Ticketplattformen wie StubHub die Ticketpreise je nach Nachfrage und Sitzplatzlage in folgenden Bereichen:

  • Dritter Rang (Terzo Anello): Etwa 60 € bis 110 €
  • Zweiter Rang (Secondo Anello): Etwa 110 € bis 220 €
  • Erster Rang (Primo Anello): Etwa 200 € bis 450 €+

Inter gegen Schachtar Donezk in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Inter gegen Schachtar Donezk

Inter hat in den vergangenen fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:2 gegen die Roma in der Serie A, nachdem die Mannschaft einen Zwei-Tore-Rückstand aufgeholt hatte. Zuvor gewann Inter mit 5:3 gegen Udinese und setzte sich mit 3:2 gegen Napoli durch, nachdem das Team mit 0:2 zurückgelegen hatte. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 gegen Real Madrid in der Champions League. In diesen fünf Spielen erzielte Inter 11 Tore und kassierte sechs.

Schachtar hat zwei seiner letzten vier erfassten Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und eines verloren, zudem liegt ein weiteres Ergebnis vor. Der jüngste Auftritt war ein 2:0 gegen Tschornomorez Odessa in der ukrainischen Premier League. In der Champions League spielte das Team 1:1 gegen PSV Eindhoven und kassierte in der Liga eine 0:2-Heimniederlage gegen Polissja Schytomyr. Schachtar hat gezeigt, dass die Mannschaft in Europa Ergebnisse liefern kann, doch die nationale Form war inkonstant.

INT

INT - Form

NAP
S3-2
RMA
N2-1
UDI
S5-3
ROM
U2-2
LUM
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
13/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SHK

SHK - Form

POL
N0-2
KAR
S1-2
PSV
U1-1
CHO
S2-0
LNZ
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
8/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Inter gegen Schachtar Donezk: Die jüngste Bilanz im direkten Duell

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Vereine fand am 24. November 2021 in der Gruppenphase der Champions League statt, als Inter im Giuseppe Meazza mit 2:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Inter zwei Siege geholt, Schachtar keinen, dazu kommen drei Unentschieden. Das deutlichste Ergebnis im Datensatz war ein 5:0-Sieg von Inter in der Europa League im August 2020.

Head to Head

Inter MailandUnentschiedenSchachtar Donezk
2
3
0
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
Champions League
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Europa League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
5
Schachtar Donezk badge
Schachtar Donezk
SHK
0
END
7Erzielte Tore0
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5
#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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