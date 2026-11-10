Inter empfängt Genoa am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand.

Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 28. Februar 2026 in der Serie A statt. Inter feierte dabei zu Hause einen ungefährdeten 2:0-Sieg. Ihre vorherigen Duelle waren häufig knapp, etwa beim umkämpften 2:2 im August 2024, als sie zuletzt bei Genoa aufeinandertrafen.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Inter gegen Genoa wissen müsst: wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß bei Inter gegen Genoa in der Coppa Italia?

Inter gegen Genoa wird am Dienstag, dem 1. Dezember 2026, im Giuseppe-Meazza-Stadion in Mailand angepfiffen.

Wie kauft man Tickets für Inter gegen Genoa in der Coppa Italia?

Für das Coppa-Italia-Spiel zwischen Inter und Genoa im San Siro gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Offizieller Ticketverkauf des Klubs: Die wichtigste und sicherste Anlaufstelle ist Inters offizielles Ticketportal, das über Vivaticket betrieben wird. Dort könnt Ihr reguläre Tickets kaufen, zwischen den Kategorien Base und Plus wählen oder Hospitality-Pakete buchen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Plattformen für den Ticket-Zweitmarkt: Wenn die Tickets über die offiziellen Kanäle des Klubs vollständig ausverkauft sind, findet Ihr reguläre Tickets häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub. Dort können Fans Tickets für anstehende Coppa-Italia-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent erschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Inter gegen Genoa in der Coppa Italia?

So setzen sich die Ticketpreise für das Coppa-Italia-Spiel zwischen Inter und Genoa zusammen:

1. Offizielle Kanäle des Klubs

Kurven (Hintertortribünen / dritter Rang): Die Preise beginnen in der Regel bei etwa 15 bis 20 Euro .

Die Preise beginnen in der Regel bei etwa . Erster und zweiter Rang (seitliche Plätze / Plätze an der Seitenlinie): Die Preise liegen in der Regel zwischen 30 und 60 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Hospitality-Pakete: Die Preise beginnen bei etwa 299 Euro.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets beim offiziellen Verkauf des Klubs ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Oberrang / reguläre Tickets: Die Preise beginnen bei 32 Euro .

Die Preise beginnen bei . Kategorie 1 / zentrale Sitzplätze: Die Preise liegen in der Regel zwischen 36 und 65 Euro .

Die Preise liegen in der Regel zwischen . Premium-Tickets aus dem Weiterverkauf und Silber-Kategorien: Die Preise reichen von 45 Euro bis über 100 Euro.

Inter gegen Genoa in der Coppa Italia: Alles Wissenswerte

Die Form von Inter und Genoa

Inter hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:3-Niederlage gegen die AC Mailand im Serie-A-Derby. Zuvor schlug Inter Venezia in der Liga mit 2:0 und Fiorentina mit 2:1 und setzte sich in der Champions League knapp mit 1:0 gegen Schachtar Donezk durch. In diesen fünf Spielen erzielte Inter acht Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Defensive zeigte sich dabei etwas anfällig.

Genoa ist in guter Form und hat vier der vergangenen fünf Spiele gewonnen. Zuletzt gab es am 1. November in der Serie A einen 2:1-Auswärtssieg bei Lecce. Die Mannschaft von De Rossi schlug in zwei aufeinanderfolgenden Ligaspielen außerdem Juventus mit 2:0 und Venezia mit 1:0. Zuvor hatte sie Fiorentina mit 2:1 besiegt. Die einzige Niederlage in dieser Serie war ein 0:2 gegen Roma. Genoa erzielte in den fünf Spielen neun Tore und kassierte vier Gegentreffer. Das zeigt, wie selbstbewusst die Mannschaft derzeit im Angriff auftritt.

Inter gegen Genoa: Die jüngsten direkten Duelle

Das bislang letzte Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 28. Februar 2026 in der Serie A statt. Inter gewann zu Hause mit 2:0. Von den vergangenen fünf direkten Duellen in der Serie A gewann Inter drei, eines endete unentschieden und eines gewann Genoa. Inter erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Genoa sechs. Dazu zählt auch das 2:2 bei Genoa im August 2024.