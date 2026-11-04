Inter Mailand empfängt den VfB Stuttgart am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand.

Inter geht mit dem Ziel in diese Phase der Champions League, seine starke Heimbilanz im Giuseppe Meazza zu nutzen. Dort ist die Mannschaft für deutsche Gastteams traditionell ein schwerer Gegner. Der VfB Stuttgart will in Europas wichtigstem Klubwettbewerb ein Zeichen setzen und setzt bei der schwierigen Auswärtsaufgabe gegen einen der Schwergewichte des Kontinents auf taktische Disziplin.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Inter Mailand gegen den VfB Stuttgart wissen müssen: wo Sie sie kaufen können und was sie kosten.

Wann beginnt das Champions-League-Spiel zwischen Inter und dem VfB Stuttgart?

Inter Mailand gegen den VfB Stuttgart findet am Mittwoch, dem 25. November 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand statt.

Champions League - Spielwoche 5 25. Nov. 2026 - 15:00 Giuseppe Meazza

Wie kann man Tickets für Inter gegen den VfB Stuttgart in der Champions League kaufen?

Für das bevorstehende Champions-League-Spiel zwischen Inter Mailand und dem VfB Stuttgart im San Siro gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Am besten und zuverlässigsten kaufen Sie Tickets direkt über die offizielle Website und das Ticketportal von Inter Mailand. Tickets für den freien Verkauf werden, sofern verfügbar, in der Regel erst angeboten, nachdem die Vorverkaufsphasen für Dauerkarteninhaber und Vereinsmitglieder abgeschlossen sind.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Wenn die offiziellen Vereinsangebote vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Champions-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die regulären Kontingente erschöpft sind.

Was kosten Tickets für Inter gegen den VfB Stuttgart in der Champions League?

Hier finden Sie geschätzte Preise für das UEFA-Champions-League-Spiel zwischen Inter und dem VfB Stuttgart:

1. Offizielle Vereinskanäle

Oberränge (Terzo Anello): Ab etwa 35 bis 45 Euro .

Ab etwa . Zweiter Rang (Secondo Anello): Je nach Platz an der Seitenlinie oder hinter dem Tor zwischen 50 und 90 Euro .

Je nach Platz an der Seitenlinie oder hinter dem Tor zwischen . Erster Rang (Primo Anello): Direkt über den Verein in der Regel 100 bis über 250 Euro .

Direkt über den Verein in der Regel . Offizielle Hospitality-Pakete: Ab 300 bis über 600 Euro pro Ticket, einschließlich Verpflegung und Zugang zu einer Premium-Lounge.

2. Ticket-Zweitmarkt

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf von Oberrang-Tickets: In der Regel ab etwa 52 bis 60 Euro .

In der Regel ab etwa . Weiterverkauf von Tickets für die mittleren Ränge: Je nach Nähe zum Spielfeld üblicherweise 75 bis 150 Euro .

Je nach Nähe zum Spielfeld üblicherweise . Weiterverkauf von Tickets für die unteren Ränge und Premium-Plätze: Je nach Nachfrage und Verfügbarkeit 180 bis über 350 Euro.

Inter gegen den VfB Stuttgart in der Champions League: Alles Wissenswerte

Die Form von Inter und dem VfB Stuttgart

Inter hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen vier Siege und eine Niederlage verbucht. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Champions League mit 1:0 gegen Shakhtar Donetsk. Zuvor hatte sie Bologna in der Serie A mit 3:1 besiegt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war ein 3:4 gegen Club Brugge in der Champions League. In den fünf Partien erzielte Inter neun Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Der VfB Stuttgart kommt in den vergangenen fünf Spielen auf zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor der VfB in der Bundesliga mit 2:3 gegen Borussia Moenchengladbach. Auch gegen den Hamburger SV setzte es in der Liga eine 0:1-Niederlage. Das beste Ergebnis in dieser Phase war ein 3:0-Auswärtssieg gegen Slovan Bratislava in der Champions League. Im letzten Europapokalspiel trennte sich Stuttgart mit 1:1 von Atletico Madrid. In den fünf Partien erzielte der VfB sieben Tore und kassierte neun Gegentreffer.

Inter gegen den VfB Stuttgart: Die jüngsten direkten Duelle

In den vorliegenden Daten finden sich keine Ergebnisse direkter Duelle zwischen Inter Mailand und dem VfB Stuttgart. Weitere Informationen zu früheren Begegnungen werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.