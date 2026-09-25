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So bekommt ihr Tickets für Inter gegen Club Brugge: Preise für die Champions League, Spielinfos, Last-Minute-Verkauf und mehr

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Inter trifft in der Champions League auf Club Brugge. So könnt ihr euch eure Tickets sichern

Inter trifft am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand auf Club Brugge.

Beide Teams suchen nach den knappen Niederlagen am 1. Spieltag früh im Wettbewerb nach wichtigen Punkten. Der Heimvorteil verschafft Inter einen bedeutenden Vorteil, doch Club Brugge will in Italien für eine Überraschung sorgen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über Tickets für Inter gegen Club Brugge wissen müssen, einschließlich wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Inter gegen Club Brugge in der Champions League?

Inter gegen Club Brugge wird am Dienstag, den 13. Oktober 2026, im Giuseppe Meazza in Mailand angepfiffen.

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Champions League - Spielwoche 2
Giuseppe Meazza

Wie kann man Tickets für Inter gegen Club Brugge in der Champions League kaufen?

Um Tickets für Inter Mailand gegen Club Brugge in der UEFA Champions League im San Siro zu kaufen, folgen Sie diesen offiziellen Kaufoptionen und Phasen:

1. Offizieller Direktkauf (Website von Inter Mailand)

  • Wo kaufen: Kaufen Sie direkt online über die offizielle Ticketplattform von Inter Mailand (inter.it/tickets) oder über den autorisierten Ticketpartner von Inter, Vivaticket.
  • Vorverkauf / Bevorzugter Zugang: Inhaber von Dauerkarten für die GESAMTE Saison und aktive Inter Club PLUS-Mitglieder erhalten bevorzugte Verkaufsfenster, um vor dem allgemeinen Verkauf bis zu vier zusätzliche Tickets zu erwerben.
  • Freier Verkauf: Sobald die Vorverkaufsphasen abgeschlossen sind, wird das verbleibende Kontingent direkt auf der offiziellen Website für die Allgemeinheit freigegeben. Sie benötigen ein registriertes Profil auf der Website von Inter, um die Buchung abzuschließen.

2. Auswärtsblock (Anhänger von Club Brugge)

  • Wenn Sie im Auswärtssektor der Gäste sitzen möchten, werden Tickets ausschließlich über Club Brugge an deren registrierte Dauerkarteninhaber oder Vereinsmitglieder über das offizielle Ticketportal von Club Brugge verkauft und verteilt.

Wie viel kosten Tickets für Inter gegen Club Brugge in der Champions League?

Die Ticketpreise für Inter gegen Club Brugge in der UEFA Champions League variieren je nach Sitzkategorie und Kaufplattform:

  • Offizielle reguläre Tickets: Die regulären Ticketpreise im Giuseppe Meazza (San Siro) liegen in der Regel zwischen 30 € und 40 € für Plätze im Oberrang hinter den Toren und 150 € bis 250 € für zentrale Tribünenplätze im Unterrang.
  • VIP & Hospitality: Premium-Hospitality-Pakete beginnen in der Regel bei 250 € bis 500 €+ pro Ticket.
  • Sekundäre Ticketplattformen: Auf sekundären Ticketplattformen wie StubHub werden Tickets aufgrund der Nachfrage oft mit Aufpreis verkauft, in der Regel ab etwa 60 € bis 80 € für den Oberrang und über 300 €+ für Premium-Plätze im Unterrang.

Inter gegen Club Brugge in der Champions League: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Inter gegen Club Brugge

Inter hat vier der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es in der Champions League beim 1:2 gegen Real Madrid. In der Serie A zeigte sich das Team effizient, gewann mit 4:1 gegen Monza, siegte auswärts mit 1:0 bei Cagliari und setzte sich im San Siro mit 3:2 gegen Napoli durch. In diesen fünf Spielen erzielte Inter 11 Tore und kassierte sechs.

Club Brugge hat zwei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt war ein 3:1-Sieg gegen Royal Antwerp in der belgischen First Division A, doch zum Auftakt der Champions League unterlag das Team Aston Villa mit 2:3. Die weiteren Niederlagen gab es gegen Gent, während Siege gegen Lommel und Cercle Brugge eine durchwachsene Formkurve abrunden.

INT

INT - Form

CGL
S0-1
NAP
S3-2
RMA
N2-1
UDI
S5-3
ROM
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
12/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
CLB

CLB - Form

GNT
N2-1
LOM
S0-1
AVL
N2-3
ANT
S3-1
GNK
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Inter gegen Club Brugge: Jüngste direkte Duelle

Für diese beiden Vereine wurden keine Daten zu direkten Duellen aus jüngeren Aufeinandertreffen bereitgestellt, daher kann ein historischer Vergleich derzeit nicht bestätigt werden.

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
110061+53
S
2
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
110050+53
S
3
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110051+43
S
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
S
5
ComoComoCOM
110041+33
S
6
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
110031+23
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
110031+23
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
9
LensLensRCL
110032+13
S
9
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
S
15
FC ArsenalFC ArsenalARS
110010+13
S
16
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
17
AS RomAS RomROM
10101101
U
17
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
10101101
U
19
PSVPSVPSV
10101101
U
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
U
21
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
22
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
22
Sl. PragSl. PragSLP
100123-10
N
22
LilleLilleLIL
100123-10
N
25
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
25
Atletico MadridAtletico MadridATM
100112-10
N
27
LASKLASKLAS
100101-10
N
27
SSC NeapelSSC NeapelNAP
100101-10
N
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
N
29
VikingVikingVIK
100113-20
N
31
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
32
RB LeipzigRB LeipzigRBL
100114-30
N
33
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
100115-40
N
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
N
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
N
36
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
100105-50
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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