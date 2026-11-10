Hull City empfängt Nottingham Forest am Mittwoch, dem 2. Desember 2026, im MKM Stadium in Hull.

Die jüngsten Pflichtspielduelle vor der Premier League fanden in der Saison 2021/22 in der EFL Championship statt. Das letzte davon endete im Mai 2022 im MKM Stadium mit einem umkämpften 1:1. In den fünf zuvor verzeichneten Ligaduellen war die Bilanz ausgeglichen: Hull City und Nottingham Forest gewannen jeweils zweimal, hinzu kam ein Unentschieden.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte über Tickets für Hull City gegen Nottingham Forest erklären, einschließlich der Kaufmöglichkeiten und Preise.

Wann ist Anstoß bei Hull City gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Hull City gegen Nottingham Forest wird am Mittwoch, dem 2. Desember 2026, im MKM Stadium in Hull angepfiffen.

Premier League - Spielwoche 13 2. Dez. 2026 - 14:30 The MKM Stadium

Wie kann man Tickets für Hull City gegen Nottingham Forest in der Premier League kaufen?

Für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Nottingham Forest gibt es folgende Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf der Vereine: Am zuverlässigsten und sichersten lassen sich Tickets zum regulären Preis direkt über die offiziellen Ticketportale der Vereine kaufen. Für Heimspiele ist die offizielle Ticketseite von Hull City die richtige Anlaufstelle, für Spiele im City Ground die offizielle Ticketplattform von Nottingham Forest.

2. Zweitmarkt für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich Eintrittskarten häufig noch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für kommende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn das ursprüngliche Kontingent ausgeschöpft ist.

Wie viel kosten Tickets für Hull City gegen Nottingham Forest in der Premier League?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Nottingham Forest:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Preisspanne: Die Preise liegen üblicherweise zwischen 24 und 45 Pfund .

Die Preise liegen üblicherweise zwischen . Preise nach Spieltagskategorie: Sie beginnen in der Regel bei etwa 30 Pfund. Ermäßigte Tickets für Kinder und Senioren sind ab 8 bis 16 Pfund erhältlich.

2. Zweitmarkt für Tickets

Sind die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft, richten sich die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Nachfrage:

Einstiegspreise beim Weiterverkauf: Aufgrund der hohen Nachfrage beginnen sie für Plätze im Oberrang oder auf den Tribünen hinter den Toren in der Regel bei etwa 107 bis 153 Pfund .

Aufgrund der hohen Nachfrage beginnen sie für Plätze im Oberrang oder auf den Tribünen hinter den Toren in der Regel bei etwa . Durchschnittliche Marktpreise: Für besonders gefragte Plätze erreichen sie 533 Pfund oder mehr.

Hull City gegen Nottingham Forest in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hull City und Nottingham Forest

Hull City hat keines seiner letzten fünf Premier-League-Spiele gewonnen und verzeichnete in diesem Zeitraum einen Sieg, drei Unentschieden und eine Niederlage. Zuletzt gab es ein 1:1 gegen Brentford, außerdem spielte Hull in dieser Phase 2:2 gegen Everton und 2:2 gegen Chelsea. Hull City erzielte in den fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Die Mannschaft kann damit zu torreichen Spielen beitragen, bringt sie aber nicht erfolgreich zu Ende.

Nottingham Forest holte aus den letzten fünf Premier-League-Spielen nur einen Sieg: ein 2:1 auswärts bei Aston Villa. Seitdem spielte Forest zuletzt 1:1 bei Ipswich Town. Niederlagen gegen Arsenal, Crystal Palace und Coventry City zeugen jedoch von einer äußerst wechselhaften Form. In den fünf Partien erzielte Nottingham Forest fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Hull City gegen Nottingham Forest: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im Mai 2022 in der Championship statt und endete im MKM Stadium 1:1. In den fünf verzeichneten direkten Duellen, die allesamt in der Championship ausgetragen wurden, weist Nottingham Forest mit zwei Siegen gegenüber zwei Siegen von Hull City und einem Unentschieden die bessere Bilanz auf. Forest erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore, Hull City fünf.