Hull City trifft am Sonntag, den 11. Oktober 2026, im MKM Stadium in Hull auf Everton.

Im jüngsten Pflichtspielduell am 8. Januar 2022 sicherte sich Everton in der dritten Runde des FA Cup im MKM Stadium einen packenden 3:2-Sieg gegen Hull City. Davor trennten sich die beiden Teams am 30. Dezember 2016 in der Premier League am selben Ort nach hart umkämpften 2:2.

GOAL liefert euch alles, was ihr wissen müsst, um Tickets für Hull City gegen Everton zu bekommen, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß von Hull City gegen Everton in der Premier League?

Hull City gegen Everton findet im MKM Stadium in Hull statt, der Anstoß ist angesetzt. Offizielle Übertragungsinformationen für diese Partie liegen derzeit nicht vor.

Premier League - Spielwoche 6 11. Okt. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Wie kann man Tickets für Hull City gegen Everton in der Premier League kaufen?

Um Tickets für das Premier-League-Spiel Hull City gegen Everton zu kaufen, gibt es diese wichtigsten Kaufoptionen:

Offizielle Heim-Ticketstelle (Hull City): Die sicherste und direkteste Methode ist über Hull Citys offizielles eTickets-Portal oder die Hotline der Ticketstelle. Die Tickets werden phasenweise freigegeben, wobei in der Regel zunächst offizielle Vereinsmitglieder Vorrang erhalten, bevor sie in den freien Verkauf gehen, falls noch Plätze verfügbar sind.

Offizielle Auswärtskontingente (Everton): Everton-Fans müssen Tickets für den Auswärtsblock direkt über Evertons offizielles Ticketportal kaufen. Für diese Tickets sind wegen der hohen Nachfrage in der Regel Prioritätsgutschriften oder kostenpflichtige offizielle Vereinsmitgliedschaften erforderlich.

Offizielle Hospitality-Pakete: Wenn reguläre Eintrittskarten im freien Verkauf ausverkauft sind, können offizielle Hospitality- und VIP-Pakete für den Spieltag direkt über die Ticketstelle des Klubs oder autorisierte Premium-Ticketpartner erworben werden.

Wie viel kosten Tickets für Hull City gegen Everton in der Premier League?

Die Preise für reguläre Einzelspieltickets im MKM Stadium für Hull Citys Premier-League-Heimspiele liegen typischerweise je nach Sitzplatzlage und Kategorie zwischen 24 £ und 36 £:

Heimtickets für Erwachsene: Reguläre Heimspieltickets für Erwachsene kosten je nach Sitzbereich in der Regel zwischen 24 £ und 35 £ .

Ermäßigte Heimtickets: Tickets für Seniorinnen und Senioren, junge Erwachsene und Jugendliche liegen typischerweise zwischen 8 £ und 22 £ .

Auswärtsfans: Auswärtstickets für Everton-Fans sind nach den Regeln der Premier League auf maximal 30 £ begrenzt.

Hull City gegen Everton in der Premier League: Alles, was ihr wissen müsst

Form von Hull City gegen Everton

Hull City hat in den letzten fünf Pflichtspielen drei Siege geholt, einmal unentschieden gespielt und kein Spiel verloren. Der jüngste Auftritt endete am 5. September mit einem 0:0 in der Premier League gegen Aston Villa, während das vorherige Ligaspiel am 29. August einen 1:0-Auswärtssieg bei Coventry City brachte. Besonders herausragend war in dieser Serie der 2:0-Sieg in der Premier League gegen Manchester United am 22. August, dazu kam ein Sieg im Carabao Cup gegen Stoke City. Hull erzielte in den drei Premier-League-Spielen in diesem Zeitraum zwei Tore und kassierte keines.

Everton hat aus den letzten fünf Spielen in allen Wettbewerben sieben Punkte geholt und dabei zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage verzeichnet. Der jüngste Auftritt war ein 1:1 in der Premier League bei AFC Bournemouth am 29. August, nachdem am 22. August ein 2:0-Sieg gegen Crystal Palace gelungen war. Zu dieser Fünf-Spiele-Serie gehörte auch ein 4:0 im Carabao Cup gegen Preston North End. Everton erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte zwei, eine Bilanz, die auf eine Mannschaft mit offensiver Durchschlagskraft trotz der Unruhe eines schwierigen Transferfensters hindeutet.

Hull City gegen Everton: Letzte direkte Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 8. Januar 2022 im FA Cup statt, als Everton im MKM Stadium mit 3:2 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen kommt Everton auf zwei Siege, Hull ebenfalls auf zwei, dazu gab es ein Unentschieden. Das jüngste Premier-League-Duell in diesem Datensatz fand am 30. Dezember 2016 statt, als sich Hull und Everton im MKM Stadium 2:2 trennten.

Hull City gegen Everton: Tabellenstand

In der Premier-League-Tabelle steht Hull City derzeit auf Platz zwei, während Everton Zehnter ist.