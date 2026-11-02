Hull City empfängt Brighton & Hove Albion am Sonntag, dem 22. November 2026, im MKM Stadium in Hull.

Die jüngsten Pflichtspielduelle fanden in der Championship-Saison 2015/16 statt. Im Februar 2016 trennten sich die Teams im MKM Stadium nach einer umkämpften Partie 0:0. Zuvor hatte sich Hull City im selben Jahr in einem FA-Cup-Spiel knapp mit 1:0 gegen Brighton durchgesetzt.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Hull City gegen Brighton & Hove Albion wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Hull City gegen Brighton & Hove Albion?

Hull City gegen Brighton & Hove Albion findet am Sonntag, dem 22. November 2026, im MKM Stadium in Hull statt.

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Hull City gegen Brighton & Hove Albion kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offizielle Website von Hull City ist der zuverlässigste Weg, Tickets zum regulären Preis zu bekommen. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber haben in der Regel während der ersten Verkaufswoche ein Vorkaufsrecht, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Ticket-Zweitmarkt

Ticket-Zweitmarktplattformen: Sind die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die Karten aus den ursprünglichen Kontingenten vergriffen sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Hull City gegen Brighton & Hove Albion?

Hier sind die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion im MKM Stadium:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Die Preise beginnen bei 30 Pfund für Plätze im Standardbereich und reichen je nach genauer Platzkategorie und Einstufung des Spiels in der Regel bis zu etwa 35 bis 45 Pfund .

Die Preise beginnen bei für Plätze im Standardbereich und reichen je nach genauer Platzkategorie und Einstufung des Spiels in der Regel bis zu etwa . Ermäßigte Tickets: Für Senioren, junge Erwachsene und andere berechtigte Gruppen ab 16 Pfund erhältlich.

Für Senioren, junge Erwachsene und andere berechtigte Gruppen ab erhältlich. Kindertickets (2 bis 15 Jahre): In ausgewählten familienfreundlichen Bereichen des Stadions gibt es Kindertickets zum günstigen Einstiegspreis von 8 Pfund.

2. Ticket-Zweitmarkt

Sind die offiziellen Tickets beim Verein ausverkauft, bieten Ticket-Zweitmarktplattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die von der Nachfrage abhängen:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Ab umgerechnet etwa 115 bis 120 Pfund .

Ab umgerechnet etwa . Weiterverkauf von Premium- oder Hospitality-Tickets: Stark nachgefragte Plätze oder Plätze in Premium-Blöcken können deutlich teurer sein und kosten je nach enthaltenen Leistungen und Lage der Plätze 350 bis über 1.000 Pfund.

Hull City gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

Hull City gegen Brighton & Hove Albion: Die Form

Hull City hat in seinen letzten fünf Pflichtspielen zwei Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, aber keinen Sieg. Zuletzt verlor Hull in der Premier League mit 0:1 gegen Fulham. In dieser Serie unterlag der Klub außerdem Newcastle United mit 1:2 und Sunderland im Carabao Cup mit 0:1. Die beiden Unentschieden gab es gegen Everton (2:2) und Chelsea (2:2). In diesen fünf Partien erzielte Hull fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Brighton hat seine letzten fünf Spiele über alle Wettbewerbe hinweg gewonnen. Zuletzt gab es in der Premier League einen 5:0-Sieg gegen Crystal Palace. In dieser Serie schlug Brighton außerdem FK Kauno Zalgiris in der Conference League mit 4:0 und Arsenal in der Premier League mit 3:0. In den fünf Spielen erzielte Brighton 14 Tore, kassierte drei Gegentreffer und blieb dreimal ohne Gegentor.

Hull City gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste verzeichnete Duell der beiden Klubs fand im Februar 2016 statt, als sich Hull City und Brighton in der Championship im MKM Stadium 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen zwei Siege für Hull, einer für Brighton und zwei Unentschieden zu Buche. Hulls jüngster Sieg in dieser Bilanz war ein 1:0 zu Hause in einem FA-Cup-Spiel 2016. Brightons einziger Sieg gelang im September 2015 in der Championship.