Hull City empfängt Brighton & Hove Albion am Sonntag, 22. November 2026, im MKM Stadium in Hull.

Die jüngsten Pflichtspielduelle fanden in der Championship-Saison 2015/16 statt. Im Februar 2016 trennten sich die Teams im MKM Stadium nach einer hart umkämpften Partie 0:0. Zuvor hatte sich Hull City im selben Jahr in einem FA-Cup-Spiel knapp mit 1:0 gegen Brighton durchgesetzt.

Hier erfahrt Ihr bei GOAL alles, was Ihr über Tickets für Hull City gegen Brighton & Hove Albion wissen müsst, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wann ist Anstoß beim Premier-League-Spiel Hull City gegen Brighton & Hove Albion?

Hull City gegen Brighton & Hove Albion findet am Sonntag, 22. November 2026, im MKM Stadium in Hull statt.

Premier League - Spielwoche 11 22. Nov. 2026 - 09:00 The MKM Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel Hull City gegen Brighton & Hove Albion kaufen?

Für den Kauf von Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion gibt es mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Offizieller Ticketverkauf des Vereins: Der direkte Kauf über die offizielle Website von Hull City ist der zuverlässigste Weg, Tickets zum Originalpreis zu bekommen. Vereinsmitglieder und Dauerkarteninhaber erhalten in der Regel während der ersten Verkaufswoche bevorzugten Zugang, bevor verbleibende Plätze in den freien Verkauf gehen.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten oft auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Premier-League-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Premier-League-Spiel Hull City gegen Brighton & Hove Albion?

Hier findet Ihr die Ticketpreise für das anstehende Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brighton & Hove Albion im MKM Stadium:

1. Offizielle Vereinskanäle

Reguläre Erwachsenentickets: Die Preise beginnen bei 30 £ für Plätze in Standardbereichen und reichen je nach genauer Platzkategorie und Einstufung des Spiels in der Regel bis zu etwa 35 bis 45 £ .

Die Preise beginnen bei für Plätze in Standardbereichen und reichen je nach genauer Platzkategorie und Einstufung des Spiels in der Regel bis zu etwa . Ermäßigte Tickets: Für Senioren, junge Erwachsene oder andere Personen mit Anspruch auf eine Ermäßigung sind Tickets ab 16 £ erhältlich.

Für Senioren, junge Erwachsene oder andere Personen mit Anspruch auf eine Ermäßigung sind Tickets ab erhältlich. Kindertickets (2–15 Jahre): In ausgewählten familienfreundlichen Stadionbereichen beginnen die Preise für Kindertickets bei erschwinglichen 8 £.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets im offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Weiterverkauf regulärer Eintrittskarten: Ab umgerechnet etwa 115 bis 120 £ .

Ab umgerechnet etwa . Weiterverkauf von Premium- oder Hospitality-Tickets: Stark nachgefragte Plätze oder Plätze in Premium-Blöcken können deutlich teurer sein und kosten je nach enthaltenen Leistungen und Sitzplatzlage 350 bis über 1.000 £.

Hull City gegen Brighton & Hove Albion in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hull City und Brighton & Hove Albion

Hull City hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen zwei Unentschieden und drei Niederlagen verbucht, aber keinen Sieg. Das jüngste Spiel endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Fulham in der Premier League. In diesem Zeitraum verlor Hull zudem 1:2 gegen Newcastle United und 0:1 gegen Sunderland im Carabao Cup. Die beiden Unentschieden gab es gegen Everton (2:2) und Chelsea (2:2). In diesen fünf Partien erzielte Hull fünf Tore und kassierte sechs Gegentreffer.

Brighton hat seine letzten fünf Spiele wettbewerbsübergreifend allesamt gewonnen. Zuletzt gab es einen 5:0-Sieg gegen Crystal Palace in der Premier League. In diesem Zeitraum schlug Brighton außerdem FK Kauno Zalgiris mit 4:0 in der Conference League und Arsenal mit 3:0 in der Premier League. In den fünf Partien erzielte Brighton 14 Tore und kassierte drei Gegentreffer. Dreimal blieb das Team ohne Gegentor.

Hull City gegen Brighton & Hove Albion: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste erfasste Duell der beiden Vereine fand im Februar 2016 statt, als sich Hull City und Brighton in der Championship im MKM Stadium 0:0 trennten. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen stehen zwei Siege für Hull, einer für Brighton und zwei Unentschieden zu Buche. Hulls jüngster Sieg in dieser Serie gelang 2016 in einem FA-Cup-Heimspiel mit 1:0. Brightons einziger Sieg datiert aus einem Championship-Spiel im September 2015.