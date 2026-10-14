Hull City empfängt Brentford am Sonntag, 25. Oktober 2026, im MKM Stadium in Hull.

Die bisherigen Duelle der beiden Mannschaften im englischen Fußball waren von intensivem Wettbewerb geprägt. Diese Partie bietet beiden Teams früh in der Premier-League-Saison 2026/27 eine wichtige Gelegenheit, wertvolle Ligapunkte zu holen.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Hull City gegen Brentford wissen müssen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann beginnt das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brentford?

Premier League - Spielwoche 8 25. Okt. 2026 - 10:00 The MKM Stadium

Wie kann man Tickets für das Premier-League-Spiel zwischen Hull City und Brentford kaufen?

Ob Sie Hull City zu Hause unterstützen oder als Brentford-Fan anreisen: Dies sind die wichtigsten Möglichkeiten, sich Tickets für Hull City gegen Brentford zu sichern.

1. Offizielle Verkaufskanäle der Vereine

Hull City eTicketing Portal (Heimfans): Für den Kauf ist in der Regel ein registriertes Konto auf der offiziellen Ticketplattform von Hull City erforderlich, häufig auch eine bisherige Kaufhistorie.

Offizielle Ticketstelle des Brentford FC (Auswärtsfans): Tickets sind je nach Treuepunkten ausschließlich für Brentford-Dauerkarteninhaber, Inhaber einer Premium-Dauerkarte oder My Bees-Mitglieder erhältlich.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub bieten Wiederverkäufer häufig noch Plätze an, wenn die offiziellen Tickets ausverkauft sind. Die Preise können allerdings vom ursprünglichen Ticketpreis abweichen.

Was kosten Ligaspiel-Tickets für Hull City gegen Brentford?

Die Ticketpreise für Hull City gegen Brentford hängen davon ab, ob Sie offizielle Tickets zum ursprünglichen Preis oder Angebote auf dem Zweitmarkt kaufen.

1. Offizielle Ticketpreise der Vereine

Heimfans (MKM Stadium): Reguläre Einzeltickets für Erwachsene bei Premier-League-Spielen von Hull City kosten 24 bis 45 Pfund , abhängig von der Sitzplatzkategorie und dem Bereich im Stadion. Ermäßigte Tickets und Tickets für Kinder und Jugendliche sind günstiger.

Auswärtsfans (Brentford-Anhänger): Für Auswärtstickets gilt die verpflichtende Preisobergrenze der Premier League. Für Erwachsene kosten sie höchstens 30 Pfund .

2. Ticket-Zweitmärkte

Für diese Partie beginnen die Preise auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub üblicherweise bei etwa 90 bis 190 Pfund . Premiumplätze oder zentral gelegene Sitzplätze kosten mehr, wenn das ursprüngliche Ticketkontingent ausverkauft ist.

Hull City gegen Brentford in der Premier League: Alles Wissenswerte

Die Form von Hull City und Brentford

In den vergangenen fünf Spielen verbuchte Hull City einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Zuletzt verlor Hull in der Premier League mit 1:2 gegen Newcastle United. In diesem Zeitraum spielte die Mannschaft in der Liga zudem 2:2 gegen Chelsea. Ihren einzigen Sieg in dieser Serie feierte sie mit einem 1:0 auswärts bei Coventry City. In den fünf Ligaspielen dieses Zeitraums erzielte Hull vier Tore und kassierte drei Gegentreffer. Hinzu kam in dieser Serie eine Niederlage gegen Sunderland im Carabao Cup.

Brentford kommt in seinen vergangenen fünf Pflichtspielen auf zwei Siege, zwei Unentschieden und keine Niederlage. Das jüngste Ergebnis war ein deutlicher 3:0-Sieg gegen Chelsea in der Premier League. In der Liga spielte Brentford außerdem auswärts bei Bournemouth 2:2. Im Carabao Cup gewann die Mannschaft mit 2:1 bei Reading und erreichte in der Liga zwei Unentschieden, darunter ein 1:1 bei Leeds United. Die Mannschaft von Andrews zeigte in dieser Phase wettbewerbsübergreifend konstante Leistungen.

Hull City gegen Brentford: Die jüngsten direkten Duelle

Die beiden Vereine trafen zuletzt im Februar 2020 aufeinander. Damals empfing Hull City Brentford in der Championship und verlor mit 1:5. In den fünf jüngsten erfassten direkten Duellen, die alle in der Championship stattfanden, weist Brentford die bessere Bilanz auf. Im August 2019 und im Mai 2018 trennten sich die Teams jeweils unentschieden. Hulls einziger Sieg in dieser Serie war ein 2:0 zu Hause im Dezember 2018. Brentford erzielte in den fünf Begegnungen insgesamt 13 Tore.