Hoffenheim trifft am Samstag, den 12. September 2026, in der SNP Arena in Sinsheim auf den VfB Stuttgart.

Das jüngste Ligaduell im Mai 2026 endete am selben Ort mit einem packenden 3:3. Insgesamt spricht die direkte Bilanz leicht für Stuttgart, auch wenn Spiele in Sinsheim für beide Seiten regelmäßig unvorhersehbar verlaufen.

Lassen Sie sich von GOAL mit allem versorgen, was Sie über den Kauf von Tickets für Hoffenheim gegen den VfB Stuttgart wissen müssen, einschließlich der Frage, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Hoffenheim gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga?

Hoffenheim gegen VfB Stuttgart wird in der SNP Arena in Sinsheim angepfiffen. Informieren Sie sich in Ihren regionalen TV-Programmen über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrem Gebiet.

Bundesliga - Spielwoche 3 12. Sept. 2026 - 09:30 SNP Arena

Wie kann man Tickets für Hoffenheim gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga kaufen?

Um Tickets für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen VfB Stuttgart am 12. September 2026 zu kaufen, gibt es zwei Hauptmöglichkeiten:

Offizielle Verkaufsstellen der Klubs: Der sicherste Weg, Tickets zum Originalpreis zu bekommen, führt direkt über das offizielle Online-Ticketportal der TSG Hoffenheim, da sie als Heimteam das Spiel in der PreZero Arena in Sinsheim austrägt. Auswärtsfans können auch im offiziellen Ticketshop des VfB Stuttgart nach Karten aus dem Gästekontingent suchen, auch wenn dafür häufig eine offizielle Mitgliedschaft im Klub erforderlich ist.

Zweitmarkt & Aggregatoren: Wenn die offiziellen Kontingente ausverkauft sind, sind Tickets auf Wiederverkaufsplattformen und Vergleichsseiten wie StubHub erhältlich.

Wie viel kosten Bundesliga-Tickets für Hoffenheim gegen VfB Stuttgart?

Die Kosten für Tickets für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen VfB Stuttgart am 12. September 2026 variieren je nach Sitzplatzlage, Ticketkategorie und danach, ob Sie über offizielle Klubkanäle oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen:

Offizielle Tickets zum Originalpreis: Standardtickets, die direkt über offizielle Verkaufsstellen der Klubs gekauft werden, beginnen in der Regel bei etwa 15 £ bis 20 £ für Karten im Stehplatzbereich. Sitzplatztickets liegen in der Regel zwischen 30 £ und 70 £ , abhängig davon, wie nah Sie am Spielfeld oder an den zentralen Tribünen sitzen.

Zweitmarkt & Aggregatoren: Auf Wiederverkaufsplattformen und Ticket-Aggregator-Seiten von Drittanbietern, etwa StubHub, schwanken die Preise je nach Nachfrage. Einstiegstickets auf dem Zweitmarkt beginnen derzeit bei etwa 40 £ bis 85 £ , während Premiumplätze oder zentrale Plätze im unteren Rang 100 £ bis 150 £+ pro Ticket erreichen.

Hoffenheim gegen VfB Stuttgart in der Bundesliga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Hoffenheim gegen VfB Stuttgart

Hoffenheim geht mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Das jüngste Ergebnis war ein 4:0-Sieg gegen Erzgebirge Aue im DFB-Pokal am 22. August, ein überzeugender Pokalerfolg nach einem 2:2 im Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur. Zuvor schlug die Mannschaft in der Vorbereitung den Karlsruher SC mit 3:0 und Holstein Kiel mit 3:1. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim 12 Tore und kassierte acht.

Stuttgart geht ebenfalls mit einer Bilanz von drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage in das Spiel. Der jüngste Auftritt war das 4:0 im DFB-Pokal bei Hansa Rostock am 21. August, auch wenn dieses Ergebnis von den Verletzungen überschattet wurde, die während des Spiels erlitten wurden. Stuttgart trennte sich Ende Juli 2:2 von Paris FC und verlor am 15. August ein Freundschaftsspiel mit 0:1 gegen Fulham. In den fünf Partien erzielte das Team 16 Tore, kassierte aber acht, ein Muster, das darauf hindeutet, dass die Mannschaft von Hoeness in der Defensive anfällig sein kann.

Hoffenheim gegen VfB Stuttgart: Die jüngste direkte Bilanz

Das jüngste Duell zwischen diesen beiden Klubs fand am 2. Mai 2026 statt, als Hoffenheim und Stuttgart in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena 3:3 trennten. Davor endete ein Bundesliga-Duell in Stuttgart im Dezember 2025 torlos. In den letzten fünf Bundesliga-Begegnungen zwischen beiden Teams konnte keine Mannschaft Dominanz entwickeln, wobei die Bilanz zwei Unentschieden, einen Sieg für Stuttgart und zwei weitere Unentschieden ausweist, darunter ein 1:1 im Februar 2025 und ein 1:1 im Oktober 2024. Der jüngste Sieg in diesem Datensatz gehört Stuttgart, das Hoffenheim im März 2024 in Sinsheim mit 3:0 besiegte.