Hoffenheim empfängt Schalke 04 am Sonntag, 8. November 2026, in der SNP Arena in Sinsheim.

Im direkten Vergleich führt Hoffenheim mit 14 Siegen gegenüber 9 Erfolgen von Schalke 04 bei 7 Unentschieden. Hoffenheim hat die letzten drei Pflichtspiele gegen Schalke gewonnen, darunter ein 2:0 in der Liga und ein 3:0 im DFB-Pokal in der Saison 2022/23.

Hier erfahrt Ihr von GOAL alles, was Ihr über Tickets für Hoffenheim gegen Schalke 04 wissen müsst, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen Schalke 04?

Hoffenheim gegen Schalke 04 wird am Sonntag, 8. November 2026, in der SNP Arena in Sinsheim angepfiffen.

Bundesliga - Spielwoche 9 8. Nov. 2026 - 13:30 SNP Arena

Wie kann man Tickets für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen Schalke 04 kaufen?

Wer Tickets für das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04 kaufen möchte, hat je nach Verfügbarkeit und Vorlieben in der Regel mehrere Möglichkeiten:

1. Offizielle Vereinskanäle

Hoffenheim (Heimfans): Da Hoffenheim das Spiel in der PreZero Arena in Sinsheim austrägt, sind Tickets direkt über den offiziellen Online-Ticketshop der TSG Hoffenheim erhältlich. Bei Heimspielen haben Vereinsmitglieder üblicherweise vor dem allgemeinen Verkaufsstart die Möglichkeit, Tickets zu kaufen.

Da Hoffenheim das Spiel in der PreZero Arena in Sinsheim austrägt, sind Tickets direkt über den offiziellen Online-Ticketshop der TSG Hoffenheim erhältlich. Bei Heimspielen haben Vereinsmitglieder üblicherweise vor dem allgemeinen Verkaufsstart die Möglichkeit, Tickets zu kaufen. Schalke 04 (Auswärtsfans): Auswärtsfans, die in den vorgesehenen Gästeblöcken sitzen möchten, sollten den S04-Ticketshop des FC Schalke 04 prüfen. Dort erhalten Vereinsmitglieder zuerst Zugang zum Gästekontingent.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Zweitmarkt-Plattformen für Tickets: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich reguläre Eintrittskarten häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Auf diesen Plattformen können Fans Tickets für anstehende Bundesliga-Spiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesliga-Spiel Hoffenheim gegen Schalke 04?

Hier findet Ihr eine Übersicht der Ticketpreise für das Bundesliga-Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Schalke 04, basierend auf den offiziellen Vereinskategorien und aktuellen Angeboten auf dem Zweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Kategorie 3 (Blöcke S1 & S2): Reguläre Tickets für Erwachsene kosten ab etwa 18,00 € , Kindertickets sind für ungefähr 15,00 € erhältlich.

Reguläre Tickets für Erwachsene kosten ab etwa , Kindertickets sind für ungefähr erhältlich. Familienblock (Blöcke U & V): Tickets für den Familienbereich kosten etwa 29,00 € für Erwachsene und 18,00 € für Kinder.

Tickets für den Familienbereich kosten etwa für Erwachsene und für Kinder. Kategorie 2B (Blöcke R & T): Sitzplätze in dieser Kategorie kosten etwa 37,00 € für Erwachsene und 21,00 € für Kinder.

Sitzplätze in dieser Kategorie kosten etwa für Erwachsene und für Kinder. Kategorie 2A (Blöcke B-F & O-Q): Sitzplätze in der mittleren Preisklasse kosten etwa 52,00 € für Erwachsene und 39,00 € für Kinder.

Sitzplätze in der mittleren Preisklasse kosten etwa für Erwachsene und für Kinder. Kategorie 1B (Blöcke I & N): Hochwertige Sitzplätze auf der unteren oder oberen Längstribüne kosten 80,00 € für Erwachsene und 39,00 € für Kinder.

Hochwertige Sitzplätze auf der unteren oder oberen Längstribüne kosten für Erwachsene und für Kinder. Kategorie 1A (Blöcke J-M): Zentrale Sitzplätze auf der Haupttribüne kosten 90,00 € für Erwachsene (ermäßigte Tickets etwa 88,00 € ) und 39,00 € für Kinder.

Zentrale Sitzplätze auf der Haupttribüne kosten für Erwachsene (ermäßigte Tickets etwa ) und für Kinder. Rollstuhlfahrer & Begleitpersonen: Barrierefreie Plätze kosten 18,00 €.

2. Zweitmarkt-Plattformen für Tickets

Wenn die offiziellen Tickets über die Vereinskanäle ausverkauft sind, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub Tickets zu Preisen an, die sich nach der Nachfrage richten:

Günstige Angebote / Oberrang: Tickets für den Oberrang oder Eckbereiche kosten ab etwa 30,00 bis 40,00 € .

Tickets für den Oberrang oder Eckbereiche kosten ab etwa . Reguläre Sitzplätze an der Längsseite: Plätze an der Längsseite kosten je nach Block und Nähe zum Spielfeld üblicherweise 75,00 bis 150,00 € .

Plätze an der Längsseite kosten je nach Block und Nähe zum Spielfeld üblicherweise . Weiterverkauf von Premium-Plätzen & Hospitality-Angeboten: Stark nachgefragte zentrale Plätze oder Hospitality-Pakete können je nach Marktnachfrage bei 170,00 € beginnen und auf über 350,00 € steigen.

Hoffenheim gegen Schalke 04 in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Hoffenheim gegen Schalke 04: Die Form

Hoffenheim geht in schwacher Form in diese Partie und hat bei vier Niederlagen nur eines seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Der einzige Erfolg in diesem Zeitraum war ein 2:1 in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart. Seitdem verlor Hoffenheim gegen Paderborn, OFI Kreta in der Europa League, Borussia Dortmund und den FC Köln. In diesen fünf Spielen erzielte Hoffenheim acht Tore und kassierte neun Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Schwierigkeiten der Mannschaft wider, defensive Stabilität zu finden.

Schalke 04 geht in einer besseren Verfassung in dieses Spiel. In drei der letzten fünf Partien blieb der Klub ungeschlagen: In der Bundesliga gab es jeweils ein 0:0 gegen Bayern München und Elversberg sowie einen 3:1-Auswärtssieg bei Union Berlin. Zwei Siege in Freundschaftsspielen gegen Oberhausen und Austria Lustenau runden eine Serie ab, die auf wachsendes Selbstvertrauen unter Muslic hindeutet, auch wenn die Ergebnisse in der Liga durchwachsen waren.

Hoffenheim gegen Schalke 04: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im April 2023 statt, als Hoffenheim Schalke in einem Bundesliga-Spiel in der SNP Arena mit 2:0 besiegte. In den letzten fünf direkten Duellen weist Hoffenheim mit drei Siegen gegenüber einem Sieg von Schalke die bessere Bilanz auf. Auch eine Partie im DFB-Pokal ging an Hoffenheim. In den fünf Spielen fielen insgesamt 24 Tore, was auf eine Begegnung hindeutet, die in der Vergangenheit offen und torreich war.