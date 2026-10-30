Der Hamburger SV empfängt Borussia Mönchengladbach am Freitag, dem 6. November 2026, im Volksparkstadion in Hamburg.

Die jüngsten Duelle der beiden Klubs waren umkämpfte, taktisch geprägte Partien. Ihre letzten beiden Ligabegegnungen im August 2025 und Januar 2026 endeten jeweils 0:0. Beim Aufeinandertreffen im Januar 2026 im Volksparkstadion zeigte sich die defensive Organisation beider Mannschaften: Trotz intensiver Phasen gelang keiner Seite ein Treffer.

Hier erfahren Sie von GOAL alles, was Sie über Tickets für Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach wissen müssen, einschließlich der Bezugsquellen und Preise.

Wann beginnt das Bundesligaspiel Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach?

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach beginnt am Freitag, dem 6. November 2026, im Volksparkstadion in Hamburg.

Bundesliga - Spielwoche 9 6. Nov. 2026 - 14:30 Volksparkstadion

Wie kann man Tickets für das Bundesligaspiel Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach kaufen?

Für das anstehende Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach gibt es einige wesentliche Möglichkeiten, Tickets zu kaufen:

1. Offizielle Vereinskanäle

HSV-Ticketshop: Tickets werden hauptsächlich über das offizielle Online-Ticketportal des Hamburger SV verkauft. Bei stark nachgefragten Spielen beginnt der Verkauf in der Regel mit einer exklusiven Vorverkaufsphase für Vereinsmitglieder. Aufgrund der hohen Nachfrage im Volksparkstadion

2. Zweitmarkt-Plattformen

Zweitmarkt-Plattformen: Wenn die Tickets über die offiziellen Vereinskanäle vollständig ausverkauft sind, lassen sich Karten für den regulären Stadionbesuch häufig auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub finden. Dort können Fans Tickets für anstehende Bundesligaspiele kaufen und verkaufen, wenn die ursprünglichen Kontingente erschöpft sind.

Wie viel kosten Tickets für das Bundesligaspiel Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach?

Hier ist eine Übersicht der Ticketpreise für das anstehende Bundesligaspiel zwischen dem Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach im Volksparkstadion, aufgeteilt nach offiziellen Vereinskanälen und dem Ticketzweitmarkt:

1. Offizielle Vereinskanäle

Nordtribüne (Stehplätze): 14 bis 19 Euro für die Stehplätze auf der legendären Nordtribüne, auf der sich die leidenschaftlichen Heimfans versammeln.

14 bis 19 Euro für die Stehplätze auf der legendären Nordtribüne, auf der sich die leidenschaftlichen Heimfans versammeln. Kategorie 2 (hinter den Toren): 25 bis 45 Euro für Sitzplätze im Ober- oder Unterrang hinter der Nord- und Südtribüne.

25 bis 45 Euro für Sitzplätze im Ober- oder Unterrang hinter der Nord- und Südtribüne. Kategorie 1 (Längsseite / Ränge): 40 bis 65 Euro für reguläre Sitzplätze mit Blick von der Seitenlinie auf der Ost- und Westtribüne.

40 bis 65 Euro für reguläre Sitzplätze mit Blick von der Seitenlinie auf der Ost- und Westtribüne. Kategorie 1 Premium (mittig an der Seitenlinie): 60 bis 76 Euro für mittige Reihen im Unterrang auf Höhe der Mittellinie.

60 bis 76 Euro für mittige Reihen im Unterrang auf Höhe der Mittellinie. VIP / Hospitality: 250 bis über 500 Euro pro Spiel für Business-Sitzplätze oder private Logen inklusive Zugang zur Lounge, Speisen und Getränken.

2. Zweitmarkt-Plattformen

Wenn die Tickets über den offiziellen Vereinsverkauf ausverkauft sind, richten sich die Angebote auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der Marktnachfrage:

Reguläre Tickets / Weiterverkauf von Oberrangplätzen: Ab etwa 50 bis 65 Euro für reguläre Sitzplätze bei geringer Nachfrage oder frühzeitiger Einstellung des Angebots.

Ab etwa für reguläre Sitzplätze bei geringer Nachfrage oder frühzeitiger Einstellung des Angebots. Weiterverkauf von Plätzen an der Längsseite und Seitenlinie: In der Regel zwischen 100 und 250 Euro , abhängig vom genauen Block und der Nähe zum Spielfeld.

In der Regel zwischen , abhängig vom genauen Block und der Nähe zum Spielfeld. Weiterverkauf von Premium- und VIP-Hospitality-Tickets: Häufig ab 300 Euro bis zu mehr als 500 Euro je nach Verfügbarkeit.

Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga: Alles Wissenswerte

Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach: Die Form

Der HSV hat in seinen letzten fünf Spielen über alle Wettbewerbe hinweg zwei Siege, kein Unentschieden und drei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg im Testspiel gegen den FC København. Zuvor hatte der HSV im September in der Bundesliga Köln mit demselben Ergebnis geschlagen. Der Tiefpunkt dieser Serie war eine 0:5-Niederlage bei RB Leipzig, kurz nach einer 0:5-Heimniederlage gegen Mainz 05. In diesen fünf Spielen erzielte der HSV sieben Tore und kassierte 13 Gegentreffer.

Auch Gladbachs letzte fünf Spiele zeichnen ein schwieriges Bild: In der Bundesliga gab es drei Niederlagen und keinen Sieg. Das jüngste Pflichtspielergebnis war eine 0:5-Niederlage in Freiburg. Gladbach verlor in der Liga zudem jeweils 3:4 gegen Mainz 05 und Elversberg. Die einzigen positiven Ergebnisse in diesem Zeitraum brachten zwei Testspiele während der Länderspielpause: ein 3:0-Sieg gegen die Sportfreunde Siegen und ein 1:1 gegen St. Pauli.

Hamburger SV gegen Borussia Mönchengladbach: Die jüngsten direkten Duelle

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs am 17. Januar 2026 im Volksparkstadion endete in der Bundesliga torlos. Auch das vorherige Duell im August 2025 bei Gladbach ging 0:0 aus. Von den letzten fünf dokumentierten Bundesligabegegnungen gewann der HSV zwei und Gladbach eine; zwei Spiele endeten unentschieden.