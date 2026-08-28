Getafe trifft am Mittwoch, den 20. September 2026, im Coliseum in Getafe auf Málaga.

Getafe hat im direkten Vergleich zuletzt die Nase vorn, denn drei der vergangenen fünf LaLiga-Duelle gegen Málaga wurden gewonnen, darunter ein 1:0-Heimsieg im Coliseum im Januar 2018. Getafe geht mit dem Ziel in die Partie, weiteren Schwung aufzunehmen, während Málaga nach dem Saisonstart seine Auswärtsform verbessern und in der Tabelle klettern will.

Lassen Sie sich von GOAL alles Wissenswerte darüber liefern, wie Sie Tickets für Getafe gegen Málaga bekommen, wo Sie sie kaufen können und wie viel sie kosten.

Wann ist der Anstoß bei Getafe gegen Málaga in der LaLiga?

Getafe gegen Málaga findet im Coliseum in Getafe statt. Informieren Sie sich in Ihren lokalen Programmen über die bestätigte Anstoßzeit in Ihrer Region.

La Liga - Spielwoche 7 20. Sept. 2026 - 08:00 Coliseum

Wie kann man Tickets für Getafe gegen Málaga in der LaLiga kaufen?

Um Tickets für das Spiel Getafe gegen Málaga im Estadio Coliseum in Getafe zu kaufen, können Sie die folgenden offiziellen und sekundären Ticketoptionen nutzen:

Offizielle Website des Getafe CF: Da Getafe das Heimteam ist, werden Tickets für die Allgemeinheit direkt über das offizielle Ticketportal auf der Hauptwebsite des Getafe CF (entradas.getafecf.com) angeboten. Der freie Verkauf beginnt in der Regel 1 bis 2 Wochen vor dem Spieltag.

Ticketbüro des Estadio Coliseum (Taquillas): Sie können Tickets vor Ort an der Stadionkasse im Estadio Coliseum in Getafe im Vorfeld des Spiels oder am Spieltag kaufen, vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Offizielles Auswärtskontingent des Málaga CF: Wenn Sie den Málaga CF im Auswärtsblock unterstützen, werden die Tickets direkt über den offiziellen Ticketbereich von Málaga (entradas.malagacf.com) an offizielle Klubmitglieder und Dauerkarteninhaber verteilt.

Zweitmarkt & Aggregatoren: Wenn offizielle Plätze ausverkauft sind, listen Ticket-Zweitmarktplattformen und Vergleichswebsites wie StubHub weiterverkaufte Tickets aus verschiedenen Bereichen des Stadions.

Wie viel kosten Tickets für Getafe gegen Málaga in der LaLiga?

Die Ticketpreise für das LaLiga-Spiel zwischen Getafe und Málaga variieren je nachdem, ob Sie sie über die offizielle Klubkasse zum Nennwert oder über sekundäre Wiederverkaufsplattformen kaufen.

Offizielle Direkt-Tickets (Nennwert):

Preisspanne für reguläre Tickets: Ungefähr 30 € bis 75 € über den offiziellen Ticketkanal des Getafe CF. Fondo (hinter den Toren): 30 € bis 40 € . Lateral (Seitentribünen): 40 € bis 60 € . Tribuna (Haupttribüne): 60 € bis 80 € .

Sekundäre Wiederverkaufsplattformen:

Einstiegspreise: Auf sekundären Ticketmarktplätzen wie StubHub beginnen die Preise für Standardplätze aufgrund der Nachfrage und Bearbeitungsgebühren in der Regel bei etwa 120 € bis 160 € . Durchschnittlicher Wiederverkaufspreis: Liegt typischerweise zwischen 150 € und 220 € in den allgemeinen Sitzplatzkategorien.

VIP- & Hospitality-Pakete:

Premium-Sitzplätze mit Hospitality-Zugang beginnen bei etwa 180 € bis 300 €+ pro Ticket.



Getafe gegen Málaga in der LaLiga: Alles, was Sie wissen müssen

Form von Getafe und Málaga

Getafe hat in den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg in der LaLiga gegen Racing Santander am 23. August, zudem wurde Partizan Beograd am 20. August in der Qualifikation zur Conference League mit 3:1 besiegt. Der Tiefpunkt in diesem Lauf war eine 0:3-Niederlage gegen Deportivo Alaves am 15. August. Getafe erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Auch ein 1:1 in einem Freundschaftsspiel gegen Tottenham Hotspur gehörte zu dieser Serie.

Málaga hat aus seinen zwei LaLiga-Partien einen Punkt geholt, wobei die vergangenen fünf Spiele einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen brachten. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Deportivo de A Coruna am 24. August. Davor gab es zum LaLiga-Auftakt eine 0:2-Niederlage gegen Atletico Madrid. In der Vorbereitung spielte Málaga zudem 2:2 gegen Fulham und gewann mit 4:2 gegen Al-Arabi, während auch eine 1:2-Niederlage gegen AD Ceuta FC Teil dieser Serie war.

Getafe gegen Málaga: Jüngste Bilanz im direkten Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 19. Mai 2018 in der LaLiga statt, als Getafe auswärts bei Málaga mit 1:0 gewann. In den letzten fünf erfassten direkten Duellen, die allesamt in der LaLiga stattfanden, kommt Getafe auf drei Siege, Málaga auf keinen, wobei zwei Spiele mit Getafe-Siegen im Coliseum endeten, darunter ein 1:0-Heimsieg im Januar 2018. Málagas bestes Ergebnis in den vorliegenden Daten war ein 3:0-Heimsieg im Februar 2016, doch ansonsten hat Getafe die jüngsten Duelle zwischen den beiden Teams dominiert.