Die UEFA Nations League kehrt mit einer reizvollen Partie zurück: Georgien empfängt Ungarn in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis. Beide Nationen arbeiten sich in der europäischen Fußballhierarchie weiter nach oben. Damit ist dieses Gruppenspiel für beide Mannschaften eine wichtige Gelegenheit, Punkte für den Aufstieg zu sammeln.

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Wann ist Anstoß bei Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B?

Georgien gegen Ungarn findet in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis statt. Der Anstoß für diese Partie der Gruppe 2 der UEFA Nations League B ist angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Wo gibt es Tickets für Georgien gegen Ungarn?

Offizielle Tickets werden direkt über das Ticketportal des georgischen Fußballverbands verkauft, das den regulären Vorverkauf für Heimländerspiele in Tiflis abwickelt. Fans sollten frühzeitig ein Konto im offiziellen Portal erstellen, um sich zum Start des freien Verkaufs Tickets sichern zu können.

Sind die offiziellen Ticketkontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Stadionbereiche nicht mehr verfügbar, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo eine Alternative, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Georgien gegen Ungarn?

Reguläre Einzeltickets kosten im offiziellen Ticketportal je nach Stadionbereich etwa 10 bis 30 Euro für einen Platz in der Boris Paichadze Dinamo Arena.

Auf dem Zweitmarkt, etwa bei Ticombo, beginnen die Preise bei rund 234 Euro, wenn die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B: Alles Wissenswerte

Die Form von Georgien und Ungarn

Georgien geht mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen in die Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft am 5. Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Bahrain mit 2:0, nachdem sie drei Tage zuvor gegen Rumänien 1:1 gespielt hatte. Zuvor im Jahr 2026 siegte Georgien auswärts mit 2:0 gegen Litauen und spielte 2:2 gegen Israel. Die einzige Niederlage in dieser Serie gab es im November 2025 in der WM-Qualifikation gegen Bulgarien. Das 1:2 beendete Georgiens Qualifikationskampagne.

Ungarn kommt aus seinen letzten fünf Spielen mit zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft am 9. Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Kasachstan mit 3:1, nachdem sie wenige Tage zuvor Finnland mit 2:1 besiegt hatte. Ein torloses Unentschieden gegen Griechenland im März 2026 und ein 1:0-Sieg gegen Slowenien vervollständigen die jüngsten positiven Ergebnisse. Die letzte Niederlage war ein 2:3 gegen Irland in der WM-Qualifikation im November 2025.

Georgien gegen Ungarn: Die letzten direkten Duelle

Das bislang letzte Duell der beiden Mannschaften fand im September 2001 statt. Damals gewann Georgien in Tiflis in der UEFA-WM-Qualifikation mit 3:1 gegen Ungarn. Das einzige weitere erfasste Aufeinandertreffen gab es drei Monate zuvor, im Juni 2001: Ungarn siegte in derselben Qualifikationskampagne zu Hause mit 4:1. Damit hat jede Mannschaft eines der beiden erfassten Duelle gewonnen.



