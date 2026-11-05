Die UEFA Nations League kehrt mit einer reizvollen Partie zurück: Georgien empfängt Ungarn in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis. Beide Nationen arbeiten sich in der Rangordnung des europäischen Fußballs weiter nach oben. Damit ist dieses Gruppenspiel für beide Mannschaften wichtig, um Punkte für den Aufstieg zu sammeln.

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Wann ist Anstoß bei Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B?

Georgien gegen Ungarn findet in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis statt. Für die Begegnung in Gruppe 2 der UEFA Nations League B ist ein Anstoß vorgesehen.

UEFA Nations League B - Spielwoche 5 14. Nov. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

Wo gibt es Tickets für Georgien gegen Ungarn?

Offizielle Tickets im Erstverkauf werden direkt über das Ticketportal des georgischen Fußballverbands vertrieben. Dort läuft der reguläre Verkauf für Heimländerspiele in Tiflis. Fans sollten frühzeitig ein Konto auf dem offiziellen Portal anlegen, damit sie sich Tickets sichern können, sobald der allgemeine Verkauf beginnt.

Sollten die offiziellen Kontingente vollständig ausverkauft oder bestimmte Stadionbereiche nicht mehr verfügbar sein, kommen Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub infrage, wenn die Tickets auf der offiziellen Seite ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für Georgien gegen Ungarn?

Reguläre Einzeltickets auf dem offiziellen Ticketportal kosten je nach Stadionbereich ab etwa 10 bis 30 Euro für Plätze in der Boris Paichadze Dinamo Arena.

Auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub beginnen die Preise bei etwa 234 Euro, wenn die regulären offiziellen Kontingente ausverkauft sind.

Georgien gegen Ungarn in der UEFA Nations League B: Alles, was Ihr wissen müsst

Die Form von Georgien und Ungarn

Georgien geht mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen in die Partie. Zuletzt gewann die Mannschaft am 5. Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Bahrain mit 2:0, nachdem sie drei Tage zuvor 1:1 gegen Rumänien gespielt hatte. Zuvor hatte Georgien 2026 auswärts 2:0 gegen Litauen gewonnen und 2:2 gegen Israel gespielt. Die einzige Niederlage in diesem Zeitraum war das 1:2 gegen Bulgarien in der WM-Qualifikation im November 2025, das Georgiens Qualifikationskampagne beendete.

Auch Ungarn bringt aus den vergangenen fünf Spielen eine Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage mit. Zuletzt gewann die Mannschaft am 9. Juni 2026 ein Freundschaftsspiel gegen Kasachstan mit 3:1. Wenige Tage zuvor hatte sie Finnland mit 2:1 besiegt. Ein torloses Unentschieden gegen Griechenland im März 2026 und ein 1:0-Sieg gegen Slowenien komplettieren die jüngsten positiven Ergebnisse. Die letzte Niederlage war ein 2:3 gegen Irland in der WM-Qualifikation im November 2025.

Georgien gegen Ungarn: Die jüngsten direkten Duelle

Zuletzt trafen die beiden Mannschaften im September 2001 aufeinander. Damals gewann Georgien in der UEFA-WM-Qualifikation in Tiflis mit 3:1 gegen Ungarn. Das einzige weitere erfasste Duell der Nationen fand drei Monate zuvor, im Juni 2001, statt. Ungarn gewann das Heimspiel in derselben Qualifikation mit 4:1. Damit hat jede Mannschaft eines der beiden erfassten Duelle gewonnen.