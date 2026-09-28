Die leidenschaftlichen Fußballfans in Tiflis reiben sich voller Vorfreude die Hände, denn sie bekommen in diesem September innerhalb von vier Tagen gleich zwei Länderspiele Georgiens zu sehen.

Nach dem Auftakt in der UEFA Nations League gegen Nordirland in der georgischen Hauptstadt trifft Jvarosnebi (Die Kreuzritter) am Montag, dem 28. September, am 2. Spieltag der Ligaphase des Wettbewerbs in der Boris Paichadze Dinamo Arena auf die Ukraine. Matchtickets können Sie schon heute buchen.

Neben Nordirland und der Ukraine hat Georgien auch Ungarn in seiner Gruppe, Gruppe 2 der Liga B. In der Ligaphase spielt das Team gegen alle drei Gegner jeweils zuhause und auswärts, insgesamt also sechs Partien.

Die Sieger jeder Gruppe steigen in die UEFA Nations League A 2028/29 auf, und das viertplatzierte Team jeder Gruppe steigt in die UEFA Nations League C 2028/29 ab. Zudem ziehen die zweit- und drittplatzierten Teams jeder Gruppe in die Auf-/Abstiegs-Play-offs ein, die zuhause und auswärts über zwei Spiele ausgetragen werden.

GOAL hat alles, was Sie wissen müssen, um sich jetzt Ihre Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine zu sichern, einschließlich Preise, Verfügbarkeit und der besten Kaufmöglichkeiten.

Wann findet das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine statt?

Georgien gegen Ukraine findet in der Boris Paichadze Dinamo Arena (Tiflis) am Montag, dem 28. September, statt. Der Anstoß ist für 20 Uhr (GET) angesetzt.

UEFA Nations League B - Spielwoche 2 28. Sept. 2026 - 12:00 Boris Paichadze Dinamo Arena

So kaufen Sie Tickets für Georgien gegen Ukraine in der UEFA Nations League

Die offiziellen Tickets für das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine gingen erstmals Ende August in den Verkauf.

Für allgemeine Bereiche und Georgien-Fanblöcke: Der georgische Fußballverband verkauft die regulären Stadiontickets online exklusiv über das offizielle georgische Ticketportal (Biletebi.ge).

Für die Ukraine-Auswärtsblöcke: Der ukrainische Fußballverband kümmert sich direkt um die Zuteilung für Auswärtsfans in den Sektoren 9 und 10.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Übertragungen: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert, was Käufern die Sicherheit gibt, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Spieltag ankommen.

Wie viel kosten Tickets für Georgien gegen Ukraine in der UEFA Nations League?

Die offiziellen Ticketpreise für das UEFA-Nations-League-Spiel Georgien gegen Ukraine in der Boris Paichadze Dinamo Arena in Tiflis liegen zwischen 20 und 100 GEL (Georgischer Lari), was in etwa 6 bis 33 € entspricht.

Die offizielle Preisstruktur ist je nach Sitzplatzlage und Sicht auf das Spielfeld in vier verschiedene Kategorien unterteilt:

Kategorie 4 - 20 GEL (6 €)

Kategorie 3 - 40 GEL (13 €)

Kategorie 2 - 70 GEL (23 €)

Kategorie 1 - 100 GEL (33 €)

Die Boris Paichadze Dinamo Arena ist in die üblichen Zuschauerkategorien für Fußballspiele unterteilt:

Kategorie 1 & 2 (Unter- und Oberrang entlang der Längsseite) : Das sind die Premiumbereiche entlang der Seitenlinien des Spielfelds und sie bieten die beste Sicht auf das Geschehen.

Kategorie 3 & 4 (Hinter den Toren) : Diese günstigeren Kategorien befinden sich hinter den Toren im Unter- und Oberrang.

Auswärtsfanbereich : Der ukrainische Fußballverband bestätigte, dass die speziellen Sektoren für Auswärtsfans in den Sektoren 9 und 10 liegen, erreichbar über Eingang H von der Metreveli Street.

Behalten Sie kurz vor dem Termin die offiziellen Seiten der Nationalteams im Blick, um zusätzliche Informationen zu erhalten, und schauen Sie auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub nach der aktuellen Verfügbarkeit.

Alles, was Sie über die Boris Paichadze Dinamo Arena wissen müssen

Die Boris Paichadze Dinamo Arena, die ursprünglich 1936 als Dinamo-Stadion eröffnet wurde, ist das größte und berühmteste Stadion Georgiens. Es liegt im Herzen der Hauptstadt Tiflis und hat eine Kapazität von 54.549 Sitzplätzen. Es ist die stolze Heimat des FC Dinamo Tbilisi, der georgischen Fußballnationalmannschaft und der georgischen Rugby-Union-Nationalmannschaft.

In den 1970er-Jahren wurde Dinamo Tbilisi sehr erfolgreich, und um den wachsenden Zuschauerzahlen gerecht zu werden, wurde das Stadion 1976 komplett neu gebaut.

Nachdem Georgien seine Unabhängigkeit erlangt hatte, wurde das Stadion zu Ehren von Boris Paichadze umbenannt, einem legendären Torjäger-Helden der 1940er-Jahre, der weithin als einer der größten Fußballer Georgiens gilt.

2006 wurde das Stadion umfassend modernisiert. Um die Sicherheits- und UEFA-Standards zu erfüllen, wurde es in ein reines Sitzplatzstadion umgewandelt. Dadurch verringerte sich die Kapazität drastisch von ihren früheren enormen Zahlen auf das heutige Format.

Unvergessliche Momente in der Boris Paichadze Dinamo Arena:

Liverpool versenkt (1979) : Dinamo Tbilisi empfing die europäische Fußballmacht Liverpool in einem Europapokalspiel. Dinamo fertigte Liverpool mit 3:0 ab. Obwohl die offizielle Kapazität niedriger war, berichten lokale Quellen, dass unglaubliche 110.000 Fans ins Stadion gepresst wurden, indem sie in Gängen und Durchwegen standen. Das ist bis heute der Zuschauerrekord in diesem Stadion.

Das Meer der Fackeln (1981) : Nachdem Dinamo Tbilisi 1980/81 in Deutschland den prestigeträchtigen Europapokal der Pokalsieger gewonnen hatte, kehrte das Team zum Feiern nach Hause zurück. Mehr als 80.000 Fans drängten sich mit brennenden Fackeln im Stadion, um ihre Helden in einer ikonischen, leuchtenden Feier zu empfangen.

Das rein spanische Duell (2015) : Die Arena rückte ins weltweite Fußball-Rampenlicht, als sie den UEFA Super Cup 2015 ausrichtete. In einem packenden Duell besiegte Barcelona vor ausverkauftem Haus Sevilla mit 5:4.

Ein Meisterwerk von Vater und Sohn: Das Stadion ist ein seltenes architektonisches Wunderwerk, das ursprünglich 1936 von einem Vater, Archil Kurdiani, gebaut und 40 Jahre später von eben diesem Vater gemeinsam mit seinem Architektensohn Gia Kurdiani komplett neu gedacht wurde.

Anreise

Da die Boris Paichadze Dinamo Arena in einem zentralen, geschäftigen Geschäftsviertel nördlich des Stadtzentrums von Tiflis liegt, wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln statt dem Auto dringend empfohlen.

Mit der Metro (U-Bahn): Die Metro Tiflis ist günstig (1 GEL), schnell und umgeht den Verkehr am Spieltag.

Station Square (Vagzalis Moedani): Dies ist der wichtigste Knotenpunkt, an dem sich die First Line (Red Line) und die Saburtalo Line (Green Line) kreuzen. Verlassen Sie die Station, gehen Sie die Tevedore Megvedeli Street hinunter, biegen Sie links in die Tsabadze Street ein und Sie sehen das Stadion.

Mit dem Bus: Viele Stadtbusse halten direkt vor dem Stadion oder nur fünf Gehminuten entfernt.

Die Buslinien 306, 308, 311, 315, 320, 351, 362, 431 und 476 halten direkt am Stadion oder in der Nähe des Metro-Knotenpunkts Tsereteli. Wer aus zentralen Bereichen anreist, kann die Busse 31 und 37 nehmen, die direkt von der Rustaveli Avenue zum Station Square fahren.

Mit dem Zug: Wenn Sie von außerhalb Tiflis anreisen, etwa aus Batumi, Kutaisi oder Gori, können Sie einen Regionalzug nehmen. Steigen Sie am Tbilisi Central Railway Station am Station Square aus. Das Stadion liegt nur wenige Häuserblocks nördlich der Bahnsteige entfernt und ist daher bequem in zehn Minuten zu Fuß erreichbar.

Mit dem Auto: Von einer Anfahrt mit dem eigenen Auto wird wegen des extremen Verkehrs und der begrenzten Parkmöglichkeiten an Veranstaltungstagen generell abgeraten. An der Arena gibt es keinen eigenen öffentlichen Parkplatz, aber Sie können Ihr Fahrzeug auf dem Parkplatz der Tbilisi Central Station abstellen und den restlichen Weg zum Stadion zu Fuß zurücklegen.

Georgien gegen Ukraine in der UEFA Nations League: Alles, was Sie wissen müssen

Georgien gegen Ukraine: Aktuelle Form

FIFA-Weltrangliste: Georgien (#72) gegen Kosovo (#33)

Georgien will seine ungeschlagene Heimserie im Jahr 2026 aufrechterhalten, nachdem es seit März dieses Jahres in Tiflis in Freundschaftsspielen gegen Israel und Rumänien remis spielte und gegen Bahrain gewann. Die letzte Heimniederlage gab es im vergangenen November gegen Spanien mit 0:4 in einem WM-Qualifikationsspiel.

Die Ukraine hat sich von der enttäuschenden Niederlage gegen Schweden in den WM-Play-offs gut erholt und im März Freundschaftsspiele gegen Albanien und Polen gewonnen.

Georgien gegen Ukraine: Jüngste Bilanz im direkten Duell

Georgien hat die Ukraine noch nie geschlagen. Die Gesamtbilanz zwischen beiden Teams steht nach 11 bisherigen Begegnungen bei 7 Siegen für die Ukraine, 4 Unentschieden und 0 Siegen für Georgien. Die Ukraine erzielte in diesen Spielen insgesamt 17 Tore, Georgien traf 6-mal.

In der UEFA-Nations-League-Saison 2024/25 trennten sich die Teams bei ihrem Aufeinandertreffen in Georgien 1:1, und die Ukraine sicherte sich einen Monat später beim erneuten Duell in Polen einen 1:0-Sieg.

Grp. 2 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Nordirland NIR 1 1 0 0 1 0 +1 3 S 2 Ukraine UKR 1 1 0 0 1 0 +1 3 S 3 Georgien GEO 1 0 0 1 0 1 -1 0 N 4 Ungarn HUN 1 0 0 1 0 1 -1 0 N Aufstieg Play-offs Aufstieg Play-offs Abstieg Abstieg



